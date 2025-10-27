Turvaa sikiön kehitykselle - hanke arvioi uutta alkuraskauden verikoetta
Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla on käynnistymässä yhteinen pilottihanke, jonka tavoitteena on tukea raskaana olevan hyvinvointia ja mahdollistaa sikiön kehittyminen turvallisessa ja päihteettömässä ympäristössä. Hankkeessa arvioidaan, soveltuuko uusi tavanomaista herkempi PEth-verikoe alkuraskauden alkoholikäytön rutiiniseulontamenetelmäksi.
Herkkä PEth-verikoe (B-hsPEth) kertoo satunnaisestakin alkoholin käytöstä näytteenottoa edeltävän noin 2–4 viikon ajalta. Se on luotettavampi kuin raskauden aikaisen alkoholinkäytön itsearviointimenetelmät ja mittaa tarkasti myös matalampia veren PEth-pitoisuuksia kuin terveydenhuollossa jo käytössä oleva tavanomainen PEth-tutkimus. Tavanomaista PEth-tutkimusta käytetään muiden kuin raskaana olevien henkilöiden pitkäaikaisen, kohtuukäyttöä suuremman alkoholinkäytön osoittamiseen.
Raskaudenaikaisen herkän PEth-verikokeen näytteenotto toteutetaan muiden alkuraskauden verikokeiden ottamisen yhteydessä keskimäärin raskausviikolla 9–12. Informaatio näytteenotosta annetaan ensimmäisen neuvolakäynnin yhteydessä. Näytteiden otto käynnistyy marraskuun alussa.
Herkän PEth-verikokeen tulokset käsitellään täysin luottamuksellisesti osana normaalia neuvolaseurantaa. Jos tulos viittaa alkoholinkäyttöön, otetaan uusi verikoe kolmen viikon kuluttua. Tarkempi tilannekartoitus tehdään ja odottajalle tarjotaan tukea päihteettömyyteen alueen hoitoketjujen mukaisesti, jos myös toinen tulos on positiivinen.
Pilottihanke toteutetaan osana Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa tutkimustoimintaa, ja sen tuloksia hyödynnetään toimintamallin kehittämisessä valtakunnallisesti.
Yhteyshenkilöt
Revonta MaaritTutkimuskoordinaattoriPuh:044 7453056maarit.revonta@pirha.f
Virtanen AnitaProjektipäällikköanita.virtanen@pirha.fi
