Parainen keskeyttää yt-neuvottelut

Parainen täyttää 700 vuotta – tule mukaan juhlimaan!

Vuosi 2029 on täynnä juhlan aihetta. Samalla kun Turku viettää 800-vuotisjuhlavuottaan, ei naapurikaupunki Parainen jää paljoa jälkeen. Parainen täyttää 700 vuotta ja koko saaristokaupunki valmistautuu juhlaan! Tavoitteena on, että juhlavuosi kokoaa yhteen paraislaiset toimijat – suuret ja pienet – ja tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin paikallista elämää, osaamista ja luovuutta. – Toivomme, että juhlavuosi rohkaisee erilaisia toimijoita tulemaan yhteen ja kokeilemaan uudenlaisia tapoja tehdä yhteistyötä. Pienetkin ideat voivat kasvaa suuriksi, kun ne tehdään yhdessä, sanoo Hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Sofie Isaksson. Juhlavuosi 2029 tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa Paraisten identiteettiä saaristokaupunkina ja syventää yhteistyötä erilaisten toimijoiden ja lähialueen kuntien kanssa. Ideat, tapahtumat, tempaukset ja yhteistyöprojektit ovat kaikki tervetulleita. Tule mukaan suunnitteluun! Olemme liikkeellä hyvissä ajoin ja suunnitelmat juhlavuodelle rakentuvat vähitellen. Vaikka