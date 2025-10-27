Vaasan yliopiston hallitukseen valittiin kokeneita vaikuttajia liike-elämästä ja julkiselta sektorilta

Hallituksen uusiksi yliopistoyhteisön ulkopuolisiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa Wärtsilä Finland Oy:stä, alivaltiosihteeri Jarno Syrjälä ulkoministeriöstä sekä hallitusammattilainen Eriikka Söderström. Hallituksessa jatkaa toiselle kaudelle hallituksen nykyinen puheenjohtaja Mari Kiviniemi.

Vuoden 2026 alussa käynnistyvällä toimikaudella Vaasan yliopiston hallituksessa on yhteensä 10 jäsentä, joista neljä tulee yliopiston ulkopuolelta ja kuusi yliopistoyhteisöstä. Yliopistoyhteisön jäsenistä kolme valitaan professorien, kaksi opetuksen ja tutkimuksen ja muun henkilöstön sekä yksi opiskelijoiden keskuudesta. Edustajat valitaan vaalimenettelyllä syksyn aikana.

– Vaasan yliopiston strategian ytimessä on kestävän liiketoiminnan, energian ja yhteiskunnan edistäminen. Nyt valitut ulkopuoliset hallitusjäsenet tuovat mukanaan laaja-alaista osaamista, joka tukee yliopiston kehittämistä strategiamme suuntaisesti tulevina vuosina. Olemme erityisen iloisia siitä, että saamme hallitukseen mukaan myös yliopiston omia alumneja, joiden asiantuntemusta voimme hyödyntää yliopiston tulevaisuutta rakennettaessa, sanoo Yliopistokollegion puheenjohtaja Sami Vähämaa.

Vaasan yliopiston hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten tarkempi esittely:

Mari Kiviniemi

Mari Kiviniemi on toiminut Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtajana vuosina 2022–2025. Kiviniemellä on taustallaan vaikuttava poliittinen ura ennen siirtymistään yritysten ja järjestöjen palvelukseen. Hän toimi kansanedustajana vuosina 1995–2014 ja Suomen pääministerinä vuosina 2010–2011. Lisäksi hän on toiminut ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä vuosina 2005–2006 sekä hallinto- ja kuntaministerinä vuosina 2007–2010. Kiviniemi työskenteli OECD:n apulaispääsihteerinä vuosina 2014–2018, jonka jälkeen hän oli Kaupan liiton toimitusjohtaja vuoteen 2024 saakka. Hän on tällä hetkellä mm. Metsä Board Oyj:n hallituksen jäsen sekä Aasian infrastruktuuri-investointipankin kansainvälisen neuvonantajapaneelin jäsen. Koulutukseltaan Kiviniemi on valtiotieteen maisteri. Hän on syntynyt vuonna 1968.

Hannu Mäntymaa

Hannu Mäntymaa on Wärtsilä Finland Oy:n toimitusjohtaja ja Wärtsilä Marine Voyage Services -liiketoimintayksikön johtaja. Mäntymaa on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran Wärtsilässä, työskennellen liiketoiminnan kehityksen, tuotekehityksen, valmistuksen, kansainvälisen kaupan ja johtamisen alueilla. Hän toimii tällä hetkellä myös Pohjanmaan kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja sekä useiden Wärtsilän tytäryhtiöiden hallituksissa niin jäsenenä kuin puheenjohtajana. Mäntymaa on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto) tuotantotalouden laitokselta vuonna 2003. Hän on syntynyt Vaasassa vuonna 1977.

Jarno Syrjälä

Alivaltiosihteeri Jarno Syrjälä on tehnyt mittavan uran diplomaattina. Hän on toiminut Suomen ulkoministeriössä kansainvälisestä kaupasta vastaavana alivaltiosihteerinä vuodesta 2023 alkaen. Aiemmin Syrjälä on työskennellyt Suomen suurlähettiläänä Pekingissä 2017–2021, ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston päällikkönä vuosina 2013–2017 ja Suomen Saudi-Arabian edustuston päällikkönä Riadissa vuosina 2010–2013. Muuta edustuskokemusta hän keräsi ennen sitä Berliinistä, Washingtonista, Ramallahista, Tel Avivista sekä Jakartasta. Pekingin suurlähettiläskauden jälkeen Syrjälä oli virkavapaalla ulkoministeriöstä perustamassa Suomen elinkeinoelämän China Office of Finnish Industries Oy:tä. Syrjälä on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta, ja hän sai Vaasan yliopiston Vuoden alumni -palkinnon vuonna 2023. Hän on syntynyt vuonna 1964.

Eriikka Söderström

Eriikka Söderström on kokenut hallitusammattilainen, jolla on taustallaan pitkä ura kansainvälisten teknologia- ja teollisuusyritysten ylimmässä johdossa. Hän toimii tällä hetkellä pörssilistattujen yhtiöiden Metson, Kempowerin, belgialaisen Bekaertin sekä espanjalaisen Amadeus IT Groupin hallituksen jäsenenä. Aiemmin hän on vaikuttanut Valmetin ja Comptelin hallituksissa. Ennen siirtymistään hallitusammattilaiseksi Söderström työskenteli talous- ja rahoitusjohtajana tietoturvayhtiö F-Securessa vuosina 2017–2021, hissiyhtiö Koneessa vuosina 2013–2016, vaasalaisessa Vaconissa vuosina 2009–2013 sekä pietarsaarelaisessa Nautorissa vuonna 2008. Söderströmillä on vahvat siteet Vaasan yliopistoon. Hän toimi Vaasan yliopiston hallituksen jäsenenä vuosina 1992–1993, Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteerinä vuosina 1991–1993 ja valmistui kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta vuonna 1993. Hän on syntynyt vuonna 1968.