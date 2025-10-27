Kolme erityistä rohkeutta osoittanutta palkittiin hengenpelastusmitaleilla Turussa

Hengenpelastusmitali on usein myönnetty henkilöille, jotka ovat asettaneet oman henkensä vaaraan pelastaessaan toisen ihmisen. Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Ilkka Horellilla oli 27.10.2025 kunnia luovuttaa presidentin myöntämät mitalit kolmelle sellaiselle henkilölle.

Emily Keränen, Sami Hamilo ja Miska Rosenberg ovat osoittaneet erityistä rohkeutta ja neuvokkuutta pelastaessaan toisen henkilön hengenvaarallisesta tilanteesta.

Emily, 11, pelasti isoäitinsä palavasta autosta

Emily Keränen matkusti kesällä 2023 isoäitinsä kanssa Suomusjärven mökiltä Helsinkiin. Emily oli tuolloin 11-vuotias. Arpalahden tiellä Särkisalossa isoäiti ajoi liian lähelle oikeanpuoleista tien pengertä, minkä seurauksena auto vieri jyrkkää rinnettä alas noin kuusi metriä. Kun auto pysähtyi rotkon pohjalle, auton sisäpuolella näkyi liekkejä ja kuului tulen äänen.

Isoäiti huusi Emilylle, että tämän täytyy välittömästi poistua autosta; hän itse ei päässyt pois kuljettajan puoleiselta puolelta. Emily sai matkustajan puoleisen oven auki sen verran auki, että mahtui siitä ulos. Isoäiti yritti päästä ulos samaa reittiä, muttei mahtunut kapeasta aukosta. Silloin räjähti auton ensimmäinen akku ja tulipalo voimistui.

Autosta pois päässyt Emily siirsi maasta puunrungon, joka esti ovea avautumasta, ja auttoi isoäidin ulos autosta. Emily raahasi isoäitiään poispäin palavasta ja räjähtelevästä autosta. Isoäiti oli saanut rintalastan ja selkänikaman murtuman eikä pystynyt kiipeämään jyrkkää rinnettä ylös takaisin tielle. Hän jäi makaamaan lähelle palavaa autoa peläten palavansa sen mukana. Emily juoksi tielle, pysäytti miehen ja pyysi tätä auttamaan. Yhdessä he saivat isoäidin raahattua tielle odottamaan ambulanssia.

Sami pelasti jäihin polkupyörällään pudonneen miehen

Sami Hamilo pyöräili tammikuussa 2024 jäätiellä Makholmassa, Porissa. Reitti kulki avomerellä noin kahden kilometrin päästä rannasta. Pyöräillessään hän havaitsi, että mies oli pudonnut pyörineen jäihin.

Sami riensi apuun ja yritti nostaa miehen ylös. Koska jäihin pudonneen miehen vaatteet olivat märät ja painavat, Sami ei yksin jaksanut nostaa tätä vedestä.

Samilla on puhelimessaan 112-sovellus, millä hän sai hälytettyä apua. Kesti noin puoli tuntia ensihoidon saapumiseen. Sen ajan Sami oman henkensä kaupalla piti miestä pinnalla; hän käskytti ja ohjeisti miestä siihen saakka, kunnes apu saapui. Jäihin pudonnut kuljetettiin tehohoitoon. Sami itsekin paleltui auttaessaan.

Miska, 14, pelasti noin 12-vuotiaan hukkumiselta

Miska Rosenberg, iältään 14 vuotta, oli kesällä 2024 ystävineen viettämässä lauantai-iltaa Noormarkun urheilukentän rannalla. Kyseinen ranta on tunnettu hyvänä uimapaikkana, mutta myös erittäin voimakkaista joen virtauksista.

Noin iltayhdeksältä ystäväporukka kuuli joelta avunhuutoja. Huutaja osoittautui arviolta 12-vuotiaaksi pojaksi. Hän oli joutunut voimakkaaseen virtaukseen joen keskivaiheille.

Miska toimi tilanteessa nopeasti. Hän ei epäröinyt hetkeäkään, vaan riisui paitansa ja hyppäsi pelastamaan poikaa. Miska sai kiinni pojasta ja toi hänet rantaan.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto onnittelee hengenpelastusmitalin saajia lämpimästi. ”Toisen ihmisen hengen pelastaminen on todellinen sankariteko”, kiittelee ylijohtaja Ilkka Horelli.

Lisätietoa:

Pirjo Tuominen, pelastustarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, puh. 295 018 063