If Vakuutus

Sään ääri-ilmiöiden voimistuminen vaatii kunnilta varautumista

28.10.2025 06:00:00 EET | If Vakuutus | Tiedote

Jaa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät ole enää vain tulevaisuuden huoli. Ifin tilaamasta kyselytutkimuksesta selviää, että vaikka valtaosa suomalaiskunnista on havainnut sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia, vain murto-osa on valmistautunut riittävästi.

Tutkimuksessa huomattiin, että kunnissa, joissa on tehty poliittinen päätös sopeutumistyöstä, on edetty konkreettisissa toimenpiteissä pisimmälle.
Tutkimuksessa huomattiin, että kunnissa, joissa on tehty poliittinen päätös sopeutumistyöstä, on edetty konkreettisissa toimenpiteissä pisimmälle. iStock

Ifin Suomen ympäristökeskukselta (Syke) tilaama kyselytutkimus  paljastaa, että selkeä enemmistö (87 %) kyselyyn vastanneista kunnista on havainnut ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sään ääri-ilmiöitä.

Kuitenkin vain 10 % suomalaiskunnista kertoo tehneensä kattavan arvion, miten ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät omassa kunnassa tulevaisuudessa. Ruotsissa tehtyjen tutkimuksien mukaan vastaava luku on 80 % ja Norjassa 75 %, joten Suomi on selvästi jäljessä naapurimaista.

Kyselyyn vastanneista kunnista lähes kaksi kolmasosaa (64 %) on jo ryhtynyt konkreettisiin sopeutumistoimiin, ja lähes neljä viidestä vastaajasta (79 %) suunnittelee niitä tulevaisuudessa.

Sään ääri-ilmiöiden voimistuminen näkyy vakuutusalalla

Pohjoismaisena vakuutusyhtiönä If on asemassa, jossa on selvää, kuinka tärkeää sopeutumistyö on. Pohjoismaissa ääri-ilmiöihin liittyvät korvaushakemukset ovat kasvaneet 14 % viidessä vuodessa.

Sään ääri-ilmiöiden voimistuminen näkyy Ifin toimintamaista erityisesti Norjassa ja Tanskassa. Viimeisimpänä tämän syksyn Amy-myrsky aiheutti laajoja vahinkoja, vaikka se laantuikin ennen Suomeen rantautumista.

- Olemme havainneet, että usein toimenpiteisiin ryhdytään vasta, kun ääri-ilmiö on kohdattu. Ilmiöt ovat kuitenkin arvaamattomia emmekä ole Suomessakaan niiden ulottumattomissa, joten täälläkin tulisi ryhtyä toimeen, kommentoi Ifin korvausjohtaja Tia Mäki.

Varautuminen maksaa itsensä takaisin

Kyselytutkimuksessa selviää, että kuntien sopeutustoimien haasteina ovat erityisesti poliittinen päätöksenteko, organisoituminen sekä resurssien ja rahoituksen puute. Vain joka neljäs kunta (25 %) on varannut sopeutumistyöhön taloudellisia resursseja ja alle kolmasosa (31 %) henkilöstöresursseja.

Tutkimuksessa huomattiin, että kunnissa, joissa on tehty poliittinen päätös sopeutumistyöstä, on edetty konkreettisissa toimenpiteissä pisimmälle.

Vaikka varautuminen vaatii investointeja, Mäki muistuttaa, että ne maksavat itsensä takaisin. Norjassa on laskettu, että yksi sijoitettu kruunu säästää kuusinkertaisesti vahinkokustannuksissa.

- Ennakointi ja varautuminen on kustannustehokkaampaa ja hallitumpaa kuin vahinkojen korjaaminen jälkikäteen. Sillä voidaan estää myös henkilövahinkoja, joita ei voi koskaan mitata rahassa, kommentoi Mäki.

Ifin suositukset kunnille:

  • Tee riskianalyysi ja tunnista paikalliset vaikutukset.
  • Päivitä kaavoitus ja infrastruktuuri kestämään ääri-ilmiöitä.
  • Hyödynnä tietoon perustuvaa yhteistyötä ja valtakunnallista tukea.
  • Panosta ennakoiviin investointeihin – ne maksavat itsensä takaisin.

Liittenä 20 tutkimuksessa eniten pisteitä saaneen kunnan lista. Tutustu Ifin Näin Suomen kunnat ovat varautuneet sään ääri-ilmiöihin -raporttiin

Vakuutusyhtiö If tilasi kyselytutkimuksen Suomen ympäristökeskukselta (Syke) ja se toteutettiin keväällä 2025. Kyselyyn vastasi 118 kuntaa, jotka edustavat yhteensä noin 4,1 miljoonaa asukasta, mikä kattaa arviolta 73 prosenttia Suomen väestöstä.

Avainsanat

ilmastonmuutosvarautuminenkunnatvakuutusääri-ilmiöt

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kyselytutkimuksen perusteella Syke pisteytti kuntien vastaukset sen perusteella, kuinka kattavasti kunnat ovat varautuneet ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Korkeimmat pisteet saaneiden kuntien listan tavoitteena ei ole osoittaa voittajia tai häviäjiä, vaan korostaa hyviä esimerkkejä, jotka voivat toimia inspiraationa ja jakaa tietoa muille Suomen kunnille.
Kyselytutkimuksen perusteella Syke pisteytti kuntien vastaukset sen perusteella, kuinka kattavasti kunnat ovat varautuneet ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Korkeimmat pisteet saaneiden kuntien listan tavoitteena ei ole osoittaa voittajia tai häviäjiä, vaan korostaa hyviä esimerkkejä, jotka voivat toimia inspiraationa ja jakaa tietoa muille Suomen kunnille.
If
Lataa

If on Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiö, jolla on yli 4,5 miljoonaa henkilö- ja yritysasiakasta. 

Vakuutamme joka viidennen kodin ja henkilöauton Pohjoismaissa ja tarjoamme henkilövakuutuksia sekä yksityishenkilöille että yrityksille.   

Meidän 10 000 työntekijäämme useilla eri liiketoiminta-alueilla ja useissa eri maissa varmistavat, että yksityis- ja yritysasiakkaamme saavat tarvitsemansa avun.   

Kokomme ja laajuutemme ansiosta voimme olla lähellä asiakkaitamme ja tarjota heille turvallisia vakuutusratkaisuja. Lupauksemme asiakkaillemme on toimintamme ydin: If auttaa paljon.      

Ifin omistaja on Sampo, joka on listattu Nasdaq-pörsseissä Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. Vuonna 2025 tanskalaisesta Topdanmarkista tuli osa Ifiä. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta If Vakuutus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye