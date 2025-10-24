Nimlas

Mikael Forsblom Quattroservicesin toimitusjohtajaksi

28.10.2025 08:00:00 EET | Nimlas | Tiedote

Talotekniikkaurakoitsija Quattroservicesin johtoon on nimitetty pitkään yhtiössä työskennellyt Mikael Forsblom. Nykyinen toimitusjohtaja Kimmo Lehtonen keskittyy jatkossa Nimlas-konsernin johtoryhmätehtäviin vastaten Etelä-Suomen projektiliiketoiminnasta alueen kasvaessa.

Kaksi miestä seisoo sisätiloissa keskustelemassa keskenään.
Mikael Forsblom (vasemmalla) luotsaa jatkossa vaativiin talotekniikkaprojekteihin erikoistunutta Quattroservicesiä. Kimmo Lehtonen jatkaa Nimlaksen Suomen johtoryhmässä Etelä-Suomen projektiliiketoiminnasta vastaavana liiketoimintajohtajana. Marissa Tammisalo

Mikael Forsblom ottaa vetovastuun 200 talotekniikka-ammattilaisesta koostuvasta Quattroservicesistä 1. marraskuuta 2025. Nimlaksen suurin yritys teki 46 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2024 ja tänä vuonna suuret projektit nostavat sen lähes 54 miljoonaan.  

Quattroservices urakoi talotekniikkaa koko- tai osatoteutuksena vaativiin projekteihin niin uudiskohteissa kuin saneeraushankkeissa. Parhaillaan yhtiö on mukana muun muassa Jorvin uudistuksessa, Laakson yhteissairaalahankkeessa sekä pääkaupunkiseudun korkeatasoisissa toimitilaprojekteissa. Yritys vastaa myös sähkö-, IV- ja LV-töistä Helsingin yliopiston Physicumin saneerauksessa.  

Quattroservices vastaa talotekniikan projektinjohtourakasta myös Jatke Toimitilojen toteuttamassa Signe-hankkeessa, joka valittiin lokakuussa Rakennuslehden Vuoden työmaaksi 2025. Palkitussa kohteessa varhainen talotekniikkakumppanin mukaanotto toi merkittäviä kustannus- ja aikatauluetuja.

Takana 20 vuotta Quattroservicesin kasvattamista

LVI-insinööri Mikael Forsblom on työskennellyt yrityksessä kahteen otteeseen yhteensä 20 vuotta ja rakentanut pitkäjänteisesti LVI-liiketoimintaa. Esimerkiksi sprinkleripuolta on vahvistettu viime vuosina liiketoimintakaupoin.  

”Mikaelilla on ollut keskeinen rooli Quattroservicesin kasvattamisessa alusta lähtien nykyiseksi rakennusliikkeiden luottokumppaniksi. Hänet tunnetaan jämptinä ja oikeudenmukaisena johtajana, jolle voin luottavaisin mielin jättää Quattroservicesin vetovastuun”, sanoo yrityksen perustajiin kuuluva ja sitä yli 10 vuotta johtanut Kimmo Lehtonen.

Mikael Forsblom näkee Quattroservicesin referenssien toimivan osoituksena ammattitaidosta, johon luotetaan.

”Tekijämme ovat lunastaneet paikkansa asiakkaidemme keskuudessa toteuttamiemme haastavien kohteiden myötä. Suuret projektit työllistävät meitä nyt, mutta katsomme tietenkin myös tulevaan. Vihiä rakennusalan markkinatilanteen viriämisestä on ja olemme saaneet mielenkiintoisia hankkeita laskentaan. Odotan mielenkiinnolla uutta rooliani yhtiön johdossa”, Mikael Forsblom kommentoi.

Quattroservicesin toimitusjohtajaroolista väistyvä Kimmo Lehtonen keskittyy täysipäiväisesti Nimlas-konsernin Etelä-Suomen projektiyritysten tukemiseen sekä suurten projektien kehittämiseen valtakunnallisesti.

Lisätietoja:
Mikael Forsblom, toimitusjohtaja (1.11. alkaen), Quattroservices Oy, 040 9031 255, mikael.forsblom@quattroservices.fi

Kimmo Lehtonen, liiketoimintajohtaja, Projektit Etelä-Suomi, Nimlas Finland Oy, 040 9031 223, kimmo.lehtonen@nimlas.fi

Kaksi miestä seisoo sisätiloissa keskustelemassa keskenään.
Mikael Forsblom (vasemmalla) luotsaa jatkossa vaativiin talotekniikkaprojekteihin erikoistunutta Quattroservicesiä. Kimmo Lehtonen jatkaa Nimlaksen Suomen johtoryhmässä Etelä-Suomen projektiliiketoiminnasta vastaavana liiketoimintajohtajana.
Marissa Tammisalo
Kaksi miestä seisoo vierekkäin puketuneina pikkutakkeihin ja hymyilevät kameralle. Taustalla on vaalea huonetila.
Mikael Forsblom (vas.) ja Kimmo Lehtonen ovat kasvattaneet Quattroservicesistä merkittävän toimijan alalla. Yhtiö on kasvanut viime vuosina liiketoimintakaupoin, jotka ovat vahvistaneet erityisesti sprinkleriosaamista myös huoltotoiminnan saralla.
Marissa Tammisalo
Mikael Forsblom seisoo harmaassa puvussa ja paidassa neutraalilla taustalla.
Mikael Forsblom
Marissa Tammisalo
Kaksi rakennusalan työntekijää keskustelevat teknisessä tilassa, taustalla talotekniset laitteet.
Quattroservices urakoi parhaillaan talotekniikkaa sairaalahankkeisiin Jorvissa ja Laaksossa. Lisäksi sillä on käynnissä toimitilakohteita sekä yhä enemmän myös huoltosopimuksia ja pienprojekteja.
Quattroservices

Vaativiin talotekniikkaprojekteihin erikoistunut LVIS-urakointia toteuttava Quattroservices on Nimlas-konsernin suurin tytäryhtiö. Vuonna 2024 sen liikevaihto oli 46 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 200 talotekniikka-ammattilaista ja sillä on kattava yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkosto.

Nimlas – Talotekniikan terävin kärki

Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista talotekniikka-alan toimijoista. Suomessa Nimlaksen muodostavat lähes 50 paikallista yhtiötä, joissa työskentelee noin 1 500 ammattilaista. Nimlaksen yritykset tarjoavat projekteja ja palveluita kaikissa talotekniikan lajeissa valtakunnallisesti. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli noin 294 miljoonaa euroa (pro forma).

Ketterästi paikallinen. Yhdessä vahvempi. Nimlas.

