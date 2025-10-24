Mikael Forsblom Quattroservicesin toimitusjohtajaksi

Mikael Forsblom ottaa vetovastuun 200 talotekniikka-ammattilaisesta koostuvasta Quattroservicesistä 1. marraskuuta 2025. Nimlaksen suurin yritys teki 46 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2024 ja tänä vuonna suuret projektit nostavat sen lähes 54 miljoonaan.

Quattroservices urakoi talotekniikkaa koko- tai osatoteutuksena vaativiin projekteihin niin uudiskohteissa kuin saneeraushankkeissa. Parhaillaan yhtiö on mukana muun muassa Jorvin uudistuksessa, Laakson yhteissairaalahankkeessa sekä pääkaupunkiseudun korkeatasoisissa toimitilaprojekteissa. Yritys vastaa myös sähkö-, IV- ja LV-töistä Helsingin yliopiston Physicumin saneerauksessa.



Quattroservices vastaa talotekniikan projektinjohtourakasta myös Jatke Toimitilojen toteuttamassa Signe-hankkeessa, joka valittiin lokakuussa Rakennuslehden Vuoden työmaaksi 2025. Palkitussa kohteessa varhainen talotekniikkakumppanin mukaanotto toi merkittäviä kustannus- ja aikatauluetuja.

Takana 20 vuotta Quattroservicesin kasvattamista

LVI-insinööri Mikael Forsblom on työskennellyt yrityksessä kahteen otteeseen yhteensä 20 vuotta ja rakentanut pitkäjänteisesti LVI-liiketoimintaa. Esimerkiksi sprinkleripuolta on vahvistettu viime vuosina liiketoimintakaupoin.

”Mikaelilla on ollut keskeinen rooli Quattroservicesin kasvattamisessa alusta lähtien nykyiseksi rakennusliikkeiden luottokumppaniksi. Hänet tunnetaan jämptinä ja oikeudenmukaisena johtajana, jolle voin luottavaisin mielin jättää Quattroservicesin vetovastuun”, sanoo yrityksen perustajiin kuuluva ja sitä yli 10 vuotta johtanut Kimmo Lehtonen.

Mikael Forsblom näkee Quattroservicesin referenssien toimivan osoituksena ammattitaidosta, johon luotetaan.

”Tekijämme ovat lunastaneet paikkansa asiakkaidemme keskuudessa toteuttamiemme haastavien kohteiden myötä. Suuret projektit työllistävät meitä nyt, mutta katsomme tietenkin myös tulevaan. Vihiä rakennusalan markkinatilanteen viriämisestä on ja olemme saaneet mielenkiintoisia hankkeita laskentaan. Odotan mielenkiinnolla uutta rooliani yhtiön johdossa”, Mikael Forsblom kommentoi.

Quattroservicesin toimitusjohtajaroolista väistyvä Kimmo Lehtonen keskittyy täysipäiväisesti Nimlas-konsernin Etelä-Suomen projektiyritysten tukemiseen sekä suurten projektien kehittämiseen valtakunnallisesti.

Lisätietoja:

Mikael Forsblom, toimitusjohtaja (1.11. alkaen), Quattroservices Oy, 040 9031 255, mikael.forsblom@quattroservices.fi

Kimmo Lehtonen, liiketoimintajohtaja, Projektit Etelä-Suomi, Nimlas Finland Oy, 040 9031 223, kimmo.lehtonen@nimlas.fi