Mikael Forsblom Quattroservicesin toimitusjohtajaksi
Talotekniikkaurakoitsija Quattroservicesin johtoon on nimitetty pitkään yhtiössä työskennellyt Mikael Forsblom. Nykyinen toimitusjohtaja Kimmo Lehtonen keskittyy jatkossa Nimlas-konsernin johtoryhmätehtäviin vastaten Etelä-Suomen projektiliiketoiminnasta alueen kasvaessa.
Mikael Forsblom ottaa vetovastuun 200 talotekniikka-ammattilaisesta koostuvasta Quattroservicesistä 1. marraskuuta 2025. Nimlaksen suurin yritys teki 46 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2024 ja tänä vuonna suuret projektit nostavat sen lähes 54 miljoonaan.
Quattroservices urakoi talotekniikkaa koko- tai osatoteutuksena vaativiin projekteihin niin uudiskohteissa kuin saneeraushankkeissa. Parhaillaan yhtiö on mukana muun muassa Jorvin uudistuksessa, Laakson yhteissairaalahankkeessa sekä pääkaupunkiseudun korkeatasoisissa toimitilaprojekteissa. Yritys vastaa myös sähkö-, IV- ja LV-töistä Helsingin yliopiston Physicumin saneerauksessa.
Quattroservices vastaa talotekniikan projektinjohtourakasta myös Jatke Toimitilojen toteuttamassa Signe-hankkeessa, joka valittiin lokakuussa Rakennuslehden Vuoden työmaaksi 2025. Palkitussa kohteessa varhainen talotekniikkakumppanin mukaanotto toi merkittäviä kustannus- ja aikatauluetuja.
Takana 20 vuotta Quattroservicesin kasvattamista
LVI-insinööri Mikael Forsblom on työskennellyt yrityksessä kahteen otteeseen yhteensä 20 vuotta ja rakentanut pitkäjänteisesti LVI-liiketoimintaa. Esimerkiksi sprinkleripuolta on vahvistettu viime vuosina liiketoimintakaupoin.
”Mikaelilla on ollut keskeinen rooli Quattroservicesin kasvattamisessa alusta lähtien nykyiseksi rakennusliikkeiden luottokumppaniksi. Hänet tunnetaan jämptinä ja oikeudenmukaisena johtajana, jolle voin luottavaisin mielin jättää Quattroservicesin vetovastuun”, sanoo yrityksen perustajiin kuuluva ja sitä yli 10 vuotta johtanut Kimmo Lehtonen.
Mikael Forsblom näkee Quattroservicesin referenssien toimivan osoituksena ammattitaidosta, johon luotetaan.
”Tekijämme ovat lunastaneet paikkansa asiakkaidemme keskuudessa toteuttamiemme haastavien kohteiden myötä. Suuret projektit työllistävät meitä nyt, mutta katsomme tietenkin myös tulevaan. Vihiä rakennusalan markkinatilanteen viriämisestä on ja olemme saaneet mielenkiintoisia hankkeita laskentaan. Odotan mielenkiinnolla uutta rooliani yhtiön johdossa”, Mikael Forsblom kommentoi.
Quattroservicesin toimitusjohtajaroolista väistyvä Kimmo Lehtonen keskittyy täysipäiväisesti Nimlas-konsernin Etelä-Suomen projektiyritysten tukemiseen sekä suurten projektien kehittämiseen valtakunnallisesti.
Lisätietoja:
Mikael Forsblom, toimitusjohtaja (1.11. alkaen), Quattroservices Oy, 040 9031 255, mikael.forsblom@quattroservices.fi
Kimmo Lehtonen, liiketoimintajohtaja, Projektit Etelä-Suomi, Nimlas Finland Oy, 040 9031 223, kimmo.lehtonen@nimlas.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kimmo LehtonenLiiketoimintajohtaja, Etelä-Suomi, ProjektitNimlas Finland OyPuh:040 9031 223kimmo.lehtonen@nimlas.fi
Mikael ForsblomtoimitusjohtajaQuattroservices OyPuh:040 9031 255mikael.forsblom@quattroservices.fi
Kuvat
Linkit
Quattroservices
Vaativiin talotekniikkaprojekteihin erikoistunut LVIS-urakointia toteuttava Quattroservices on Nimlas-konsernin suurin tytäryhtiö. Vuonna 2024 sen liikevaihto oli 46 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 200 talotekniikka-ammattilaista ja sillä on kattava yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkosto.
Nimlas – Talotekniikan terävin kärki
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista talotekniikka-alan toimijoista. Suomessa Nimlaksen muodostavat lähes 50 paikallista yhtiötä, joissa työskentelee noin 1 500 ammattilaista. Nimlaksen yritykset tarjoavat projekteja ja palveluita kaikissa talotekniikan lajeissa valtakunnallisesti. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli noin 294 miljoonaa euroa (pro forma).
Ketterästi paikallinen. Yhdessä vahvempi. Nimlas.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nimlas
Kosti Kerve huolto- ja korjauspalveluihin keskittyvän LVI-Trion toimitusjohtajaksi24.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
LVI-Trion liiketoimintajohtaja Kosti Kerve on nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2026 alkaen. Uudellamaalla toimiva LVI-Trio keskittyy jatkossa palvelemaan asiakkaitaan kattavana talotekniikan huolto- ja korjauspalveluyrityksenä. Projektiliiketoiminta siirtyy Nimlas-konsernin toiseen yritykseen Ilmastointi-Mikentiin.
Jyväskyläläinen Mikenti vahvistaa LVI-palvelujaan – ostaa Elvi Talotekniikan liiketoiminnan23.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Talotekniikkakonserni Nimlakseen kuuluva LVI- ja sprinkleriurakoitsija Mikenti laajentaa palveluvalikoimaansa ostamalla liiketoimintakaupalla Elvi Talotekniikan. Kaupan myötä Mikentin LVI-toiminta vahvistuu erityisesti huolto- ja korjauspalveluissa, mikä tukee yhtiön kasvua Keski-Suomessa.
QMG on nyt Nimlas – Janne Korhonen vahvistamaan johtoryhmää Pohjois-Suomen liiketoimintajohtajana22.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Quattro Mikenti Group – QMG, yksi Suomen suurimmista talotekniikka-alan toimijoista, on jatkossa nimeltään Nimlas pohjoismaisen emoyhtiönsä mukaisesti. Omilla nimillään toimivista yhtiöistä koostuva konserni tavoittelee Suomessa 550 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2029 mennessä. Kasvustrategiansa tueksi Nimlas uudistaa aluejakoaan ja nimittää Suomen johtoryhmänsä jäseneksi Janne Korhosen, joka vastaa Pohjois-Suomen liiketoiminnasta 1. tammikuuta 2026 alkaen.
Signe on Vuoden työmaa – Quattroservices vastaa toimitilahankkeen talotekniikasta9.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Vaativiin kokonaistalotekniikkahankkeisiin erikoistunut Quattroservices toimii talotekniikan projektinjohtourakoitsijana Jatke Toimitilojen Spondalle toteuttamassa Signe-toimitilahankkeessa. Uudisrakennustyömaa valittiin Rakennuslehden Vuoden työmaa 2025-kilpailun voittajaksi.
Nimityksiä QMG-konsernissa: Jussi Lehto Mikentin toimitusjohtajaksi – Petri Pajunen johtamaan uutta Mikenti-Virtoota6.10.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
QMG-konserni uudistaa Keski-Suomen toimintojaan. Jyväskyläläisen LVI- ja sprinkleriyhtiö Mikentin toimitusjohtajaksi on nimitetty Jussi Lehto. Mikentin Leppävirran LVI-osasto yhdistyy kuopiolaiseen Sähköasennus Virtoohon, ja nyt muodostuneen Mikenti-Virtoon toimitusjohtajana aloittaa Petri Pajunen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme