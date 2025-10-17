Energiavirasto vahvistanut muutokset merkittävien verkonkäyttäjien nimeämiseen ja näiltä vaadittaviin toimenpiteisiin

Fingridin sähköjärjestelmävisio 2040: Suomi kohti kilpailukykyistä ja sähköistynyttä tulevaisuutta 9.10.2025 15:15:55 EEST | Tiedote

Fingrid on julkaissut sähköjärjestelmävision sähköistyneelle ja kilpailukykyiselle Suomelle vuonna 2040. Visio osoittaa, että Suomella on kaikki edellytykset houkutella sähköintensiivistä teollisuutta ja saada merkittävä määrä uusia investointeja sähkön kulutukseen ja tuotantoon. Kasvun mahdollistamiseksi tarvitaan vahvistuksia kantaverkkoon ja uusia keinoja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa, sekä investoinnit mahdollistavaa vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä. Esittelemme sähköjärjestelmävision tuloksia webinaarissa 23.10.