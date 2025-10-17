Energiavirasto vahvistanut muutokset merkittävien verkonkäyttäjien nimeämiseen ja näiltä vaadittaviin toimenpiteisiin
Sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevan verkkosäännön, Network Code for Emergency and Restoration (NC ER), tarkoituksena on taata sähköjärjestelmän turvallisuus ja estää käyttöhäiriöiden leviäminen tai paheneminen. Fingrid vastaa NC ER:n vaatimien käytännön toimenpiteiden määrittelystä ja niiden toteuttamisen seurannasta.
Energiavirasto on 9.10.2025 hyväksynyt Fingridin esittämät muutokset liittyen NC ER:n mukaisten merkittävien verkonkäyttäjien nimeämiseen ja näiltä vaadittaviin toimenpiteisiin. Asiakkaiden tulee toteuttaa toimenpiteet uusien vaatimusten mukaisesti 22.10.2026 mennessä.
Muutosten pääkohdat:
- Käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäviksi nimetään kaikki suoraan kantaverkkoon liittyvät verkonhaltijat (aiemmin ainoastaan ne, joiden verkkoon liittynyt keskikulutus ylitti 30 MW).
- Suoraan kantaverkkoon liittyvät yli 30 MW keskikulutuksen sähkönkulutuskohteet nimetään käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäviksi.
- Sähkövarastot nimetään järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta ja käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäviksi samoilla periaatteilla kuin voimalaitoksetkin.
- Muualle kuin kantaverkkoon liittyvän 30 MW sähkövaraston ja kantaverkon välissä mahdollisesti olevat sähköasemat nimetään käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäväksi samalla periaatteella kuin voimalaitostenkin tapauksessa.
- Krivat on jatkossa pakollinen käytönpalautussuunnitelman kannata merkittäviksi nimetyille osapuolille (joillain poikkeuksilla).
- Alitaajuussuojausta koskevien reaaliaikamittausten toimittaminen Fingridille on pakollista niille osapuolille, jotka nimetään käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäviksi. Eli:
- kaikki kantaverkkoon liittyvät verkonhaltijat ja
- kantaverkkoon liittyvät yli 30 MW keskikulutuksen kulutuskohteet.
Lisätietoja Fingridin kotisivuilla >
Jari Siltala, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4244
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
