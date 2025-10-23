ELY-keskukset

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset tulevat voimaan tällä viikolla (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

27.10.2025 13:14:43 EET | ELY-keskukset | Tiedote

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2025–2026 otetaan käyttöön viikolla 44. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella rajoitukset asetetaan Väyläviraston ohjeen mukaisessa laajuudessa keskiviikosta 29.10.2025 alkaen. Merkit vaihdetaan koko maassa perjantaihin 31.10.2025 mennessä siten, että pääasiallinen vaihtopäivä on keskiviikko 29.10.2025.

Luminen tie talvipäivän hämäräss.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100 km/h -tieosuuksia noin 760 km

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h -nopeusrajoitus alenee 80 km:iin/h 1 600 tiekilometrillä talvikauden ajaksi. Kainuun osuus tästä on noin 540 km. Maanteille jää talviajaksi noin 760 kilometriä 100 km/h -nopeusrajoituksia. Kainuussa näitä teitä on noin 200 km.

Lisäksi tulevalla talvikaudella Pohjois-Pohjanmaan alueella 80 km/h -nopeusrajoitus alenee noin 180 tiekilometrillä 70 km:iin/h -nopeusrajoitukselle ja noin kolmella tiekilometrillä 60 km:iin/h -rajoitukselle.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien 
vähenemiseen

Tutkimusten mukaan henkilövahinko-onnettomuudet, liikenteen melu, päällysteen kuluminen ja pakokaasupäästöt vähenevät talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten alaisilla maanteillä. Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Alennettujen nopeusrajoitusten arvioidaan vähentävän 15 % henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia ja 29 % liikennekuolemia niillä teillä, joiden rajoituksia lasketaan. Vähenemä tarkoittaa vuosittain lähes 40 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa vältetään noin kymmenen kuolemantapausta. (Lähde: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 61/2015). 

