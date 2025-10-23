Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kokous 30.10.2025

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto kokoontuu 30.10.2025.

Kokouksen asialista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto jaoston jäsenistä.

Jaoston puheenjohtajana toimii Arja Karhuvaara.

