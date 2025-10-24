Kutsu: Taustatilaisuus toimittajille sote-rahoituksen laskennasta pe 31.10. verkossa - tule mukaan ja lähetä kysymyksesi ennakkoon, asiantuntijamme vastaavat
Miten hyvinvointialueiden noin 26 miljardin euron sote-rahoitus jaetaan vuosittain alueiden kesken? Millaiset seikat vaikuttavat kunkin alueen saamaan rahoituksen määrään ja millaisiin tietoihin laskenta perustuu?
THL:llä on merkittävä rooli sote-rahoituksen laskennassa. THL:n työ perustuu rahoituslakiin ja hallitusohjelmaan.
Järjestämme perjantaina 31.10. klo 13–14 verkossa taustatilaisuuden toimittajille sote-rahoituksen tarveperusteisesta laskennasta ja sen tietopohjasta.
Tilaisuudessa erikoistutkija Konsta Lavaste ja kehittämisjohtaja Jukka Jokinen pitävät tiiviit esitykset, minkä jälkeen he vastaavat toimittajien kysymyksiin.
Paikalla kysymyksiin vastaamassa ovat myös Sote- ja Tieto-osastojen johtajat Piia Aarnisalo ja Sirpa Soini, yksikönpäällikkö Mikko Peltola sekä ylilääkäri Jutta Järvelin.
Tilaisuuteen voi lähettää ilmoittautumisen yhteydessä ennakkokysymyksiä.
Asiantuntijoidemme esityksiä voi hyödyntää mahdollisissa jutuissa ja heitä voi myös haastatella tilaisuuden ulkopuolella.
Tervetuloa!
Lisätietoja: Diagnoositietojen ylikirjaamisesta ei ole löytynyt toistaiseksi viitteitä – sote-rahoituksen tietopohjan tarkistamista tehostetaan(tiedote 24.10.)
Aika ja paikka: perjantai 31.10. klo 13–14. Tilaisuus pidetään Teams-yhteyden välityksellä. Tapahtumalinkki lähetetään ilmoittautuneille perjantaina.
Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu tilaisuuteen tällä lomakkeella viimeistään perjantaina 31.10. klo 10.
Lomakkeella voit myös lähettää ennakkokysymyksiä.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Piritta Rautavuori
viestintäpäällikkö
THL
029 524 7120
piritta.rautavuori(at)thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
THL: Diagnoositietojen ylikirjaamisesta ei ole löytynyt toistaiseksi viitteitä – sote-rahoituksen tietopohjan tarkistamista tehostetaan24.10.2025 15:21:10 EEST | Tiedote
THL ei ole löytänyt viitteitä diagnoosien ylikirjaamisesta nykyisen rahoituksen laskenta- aineistossa. Havaitut virheet vaikuttavat olevan teknisiä. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi THL julkaisee vielä tänä syksynä laskennassa käytettävien tietojen laatutarkasteluja.
Hur bemöta en person som tvekar inför vaccination? THL utbildar hälso- och sjukvårdspersonal23.10.2025 11:57:01 EEST | Pressmeddelande
Syftet med utbildningen är att ge hälso- och sjukvårdspersonal verktyg för att på ett förstående och stödjande sätt bemöta personer som tvekar inför vaccination, samt hjälpa dem att fatta välinformerade beslut om sin egen eller sitt barns hälsa.
Miten kohdata rokotteen ottamista epäröivä? THL kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia23.10.2025 11:57:01 EEST | Tiedote
Koulutuksen tavoitteena on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille keinoja kohdata rokottamista epäröivä asiakas ymmärtävästi ja tukien sekä auttaa häntä tekemään luotettavaan tietoon perustuvia päätöksiä omasta tai lapsensa terveydestä.
Luottamus tulevaisuuteen lisää perheiden lapsitoiveita – esikoisen saaneista neljäsosa kuitenkin epäröi asiaa22.10.2025 00:45:00 EEST | Tiedote
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yleisin syy lapsitoiveiden epäröinnille on vanhempana jaksaminen. Lapsitoiveita lisäsivät vanhempien luottamus tulevaisuuteen, riittävä toimeentulo sekä positiiviset synnytyskokemukset.
Välfärdsområdenas ekonomi balanseras, men de strukturella reformerna framskrider i olika takt21.10.2025 00:01:57 EEST | Pressmeddelande
Välfärdsområdena har fått en bättre balans i sin ekonomi och hittat nya sätt att trygga sin service i en svår situation, berättas i Institutet för hälsa och välfärds (THL) årliga bedömning av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster.
