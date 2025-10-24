Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kutsu: Taustatilaisuus toimittajille sote-rahoituksen laskennasta pe 31.10. verkossa - tule mukaan ja lähetä kysymyksesi ennakkoon, asiantuntijamme vastaavat

27.10.2025 13:26:22 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Kutsu

Miten hyvinvointialueiden noin 26 miljardin euron sote-rahoitus jaetaan vuosittain alueiden kesken? Millaiset seikat vaikuttavat kunkin alueen saamaan rahoituksen määrään ja millaisiin tietoihin laskenta perustuu?

THL:llä on merkittävä rooli sote-rahoituksen laskennassa. THL:n työ perustuu rahoituslakiin ja hallitusohjelmaan.

Järjestämme perjantaina 31.10. klo 13–14 verkossa taustatilaisuuden toimittajille sote-rahoituksen tarveperusteisesta laskennasta ja sen tietopohjasta.

Tilaisuudessa erikoistutkija Konsta Lavaste ja kehittämisjohtaja Jukka Jokinen pitävät tiiviit esitykset, minkä jälkeen he vastaavat toimittajien kysymyksiin.

Paikalla kysymyksiin vastaamassa ovat myös Sote- ja Tieto-osastojen johtajat Piia Aarnisalo ja Sirpa Soini, yksikönpäällikkö Mikko Peltola sekä ylilääkäri Jutta Järvelin.

Tilaisuuteen voi lähettää ilmoittautumisen yhteydessä ennakkokysymyksiä.

Asiantuntijoidemme esityksiä voi hyödyntää mahdollisissa jutuissa ja heitä voi myös haastatella tilaisuuden ulkopuolella.

Tervetuloa!

Lisätietoja: Diagnoositietojen ylikirjaamisesta ei ole löytynyt toistaiseksi viitteitä – sote-rahoituksen tietopohjan tarkistamista tehostetaan(tiedote 24.10.)

Aika ja paikka: perjantai 31.10. klo 13–14. Tilaisuus pidetään Teams-yhteyden välityksellä. Tapahtumalinkki lähetetään ilmoittautuneille perjantaina.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu tilaisuuteen tällä lomakkeella viimeistään perjantaina 31.10. klo 10.

Lomakkeella voit myös lähettää ennakkokysymyksiä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Piritta Rautavuori
viestintäpäällikkö
THL
029 524 7120
piritta.rautavuori(at)thl.fi

Tietoa julkaisijasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

