Children of Bodom juhlistaa musiikkiaan Tavastialla helmikuussa
Legendaarisen Children Of Bodom -yhtyeen jäsenet juhlistavat helmikuun 26. päivä 2026 yhtyeen musiikkia Helsingin Tavastia-klubilla. A Celebration Of Music -nimeä kantavan iltaman liput tulevat myyntiin 29.10.2025 klo 9:00 Tiketissä.
Lavalla nähdään Children Of Bodomin alkuperäiset jäsenet Janne Warman, Henkka Blacksmith, Jaska Raatikainen, Alexander Kuoppala sekä Lost Society -yhtyeestä tuttu, yhtyeen pitkäaikainen ystävä Samy Elbanna.
”Haluamme juhlistaa yhtyeemme elämäntyötä sekä samalla ystävämme ja bändikaverimme Alexin musiikillista perintöä. Keikka soitetaan Children Of Bodomille tärkeällä Tavastia-klubilla - ja samalla vastataan fanien pitkäaikaiseen toiveeseen”, yhtye kommentoi.
Espoossa 1990-luvun alussa perustettu Children of Bodom nousi kansainväliseen suosioon albumeilla Something Wild, Hatebreeder ja Follow the Reaper, ja se tunnettiin teknisestä soitostaan, energisistä live-keikoistaan sekä Laihon virtuoosimaisesta kitaroinnista.
Fullsteam, TuskaLive ja Grey Beard esittävät:
CHILDREN OF BODOM - A Celebration of Music
26.02.2026 Tavastia, Helsinki
Ikäraja: k-18 | ovet klo 19:00
Liput alk. 75,00 € | Tiketti
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Konsertin järjestäjä: Fullsteam & TuskaLive / Finnish Metal Events Oy
Promoottorit: Aino-Maria Paasivirta (aino-maria@fullsteam.fi) & Jouni Markkanen (jouni@greybeard.fi)
Median akkreditoinnit: press@fme.fi (viim. 10 päivää ennen tapahtumaa)
Linkit
TuskaLive
TuskaLive koostuu keikoista ja kiertueista, joiden taustalla toimii Tuskan festivaaliorganisaatio. Ympäri vuoden järjestettävät tapahtumat vahvistavat raskaan musiikin tarjontaa Suomessa ja ovat oiva tilaisuus törmätä Tuska-tuttuihin myös festivaalin ulkopuolella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta TuskaLive
Alter Bridge Helsinkiin tammikuussa 202615.7.2025 17:00:00 EEST | Tiedote
Yhdysvaltalainen metallisesti soiva raskas-rock-yhtye Alter Bridge konsertoi Helsingin Jäähallin Black Boxissa 22. tammikuuta. Mega-suositun Creed-yhtyeen raunioille vuonna 2004 perustettu Alter Bridge tunnetaan Mark Tremontin ilmiömäisestä kitaroinnista ja äärimmäisen tarttuvista hiteistä kuten esimerkiksi ”Isolation” sekä ”Watch Over You”. Tammikuun konsertti tarjoilee Amerikan herkkua koko rahalla kun Black Boxin lavalla nähdään Atlantassa vuonna 1994 perustettu raskaasti operoiva vaihtoehtorock-yhtye Sevendust sekä painavalla otteella rokkaava Daughtry. Lipunmyynti konserttiin alkaa Ticketmasterissa perjantaina 18.7.2025 klo 12:00. TuskaLive ja Grey Beard esittävät: Alter Bridge – What Lies Within Tour Special Guests: Sevendust, Daughtry 22.1.2026 Helsinki – Black Box Liput alk. 77,00€ | Ticketmaster Ikäraja: Sallittu | ovet 18:00
Electric Callboy Helsingin Jäähalliin marraskuussa28.6.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Viikonloppuna Helsingin Tuskassa ja Seinäjoen Provinssissa festivaalimassoja liikuttava saksalainen bailumoottori Electric Callboy saapuu tämän vuoden marraskuussa omalle keikalleen Helsingin perinteikkääseen jäähalliin. Nordiksella juhlahymnit raikuvat 7. marraskuuta kuluvaa vuotta.
Powerwolf tuo “Wake Up The Wicked” -kiertueensa Helsinkiin helmikuussa 202627.6.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Tuskassa lauantain pääesiintyjänä nähtävä saksalainen power metal -suuruus Powerwolf palaa Suomeen, Helsingin Jäähallin Black Boxissa 23. helmikuuta 2026 pidettävän oman konserttinsa myötä. Keikka on osa juuri julkistettua “Wake Up The Wicked” -Euroopan-kiertuetta.
Sonata Arctica ja Stratovarius yhteiskiertueelle alkuvuodesta30.10.2024 12:00:00 EET | Tiedote
Voimametallin ystäville on luvassa ns. makeaa mahan täydeltä, kun Suomen kaksi kaikkien aikojen tunnetuinta power metal -yhtyettä, Sonata Arctica ja Stratovarius suuntaavat ainutlaatuiselle Suomen kattavalle yhteiskiertueelle helmi-maaliskuussa. Nordic Power Metal Titans 2025 -kiertue starttaa ystävänpäivänä 14. helmikuuta Kajaanihallista ja päättyy Helsingin Kulttuuritalolle 8. maaliskuuta.
Parkway Drive Helsingin Jäähalliin marraskuussa 202515.10.2024 17:00:00 EEST | Tiedote
Australian Byron Baysta tuleva maailman suurimpiin metalcore-nimiin kuuluva Parkway Drive saapuu Helsingin Jäähalliin 12. marraskuuta 2025 20-vuotisjuhlakiertueensa myötä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme