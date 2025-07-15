Children of Bodom juhlistaa musiikkiaan Tavastialla helmikuussa

Lavalla nähdään Children Of Bodomin alkuperäiset jäsenet Janne Warman, Henkka Blacksmith, Jaska Raatikainen, Alexander Kuoppala sekä Lost Society -yhtyeestä tuttu, yhtyeen pitkäaikainen ystävä Samy Elbanna.



”Haluamme juhlistaa yhtyeemme elämäntyötä sekä samalla ystävämme ja bändikaverimme Alexin musiikillista perintöä. Keikka soitetaan Children Of Bodomille tärkeällä Tavastia-klubilla - ja samalla vastataan fanien pitkäaikaiseen toiveeseen”, yhtye kommentoi.



Espoossa 1990-luvun alussa perustettu Children of Bodom nousi kansainväliseen suosioon albumeilla Something Wild, Hatebreeder ja Follow the Reaper, ja se tunnettiin teknisestä soitostaan, energisistä live-keikoistaan sekä Laihon virtuoosimaisesta kitaroinnista.

Fullsteam, TuskaLive ja Grey Beard esittävät:

CHILDREN OF BODOM - A Celebration of Music

26.02.2026 Tavastia, Helsinki

Ikäraja: k-18 | ovet klo 19:00

Liput alk. 75,00 € | Tiketti