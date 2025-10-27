Tiedote Oikia Moomin kauranaksut puolukka 25 g ostaneille kuluttajille
Suomen Oikia Oy vetää pois myynnistä alla luetellut erät imeväisikäisille ja pikkulapsille tarkoitettuja luomukauranaksuja.
Valmistaja: Suomen Oikia Oy
Tuotteen nimi: Oikia Moomin kauranaksut puolukka
Tuotteen GTIN-koodi: 6430013253881
Pakkauskoko: 25 g
Parasta ennen: 15.07.2026
Olemme havainneet omavalvonnassamme, että edellä luetellun tuotantoerän naksut saattavat sisältä kovettunutta raaka-ainetta, joka ei sula lapsen suussa ja se voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Tuotetta ei siksi tulisi käyttää eikä tarjota lapsille.
Olemme ohjeistaneet jälleenmyyjiä poistamaan tuotteet välittömästi myynnistä. Tuotteiden ostaneita kuluttajia pyydetään palauttamaan virheelliset tuotteet ostopaikkaan tai tyhjä pakkaus postitse valmistajalle: Suomen Oikia Oy, Maustetie 2, 92930 Pyhäntä. Pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen päiväys tai eräkoodi. Ostos hyvitetään.
Pahoittelemme tapahtunutta!
Lisätietoja: Laatupäällikkö Saara Kotisaari, Suomen Oikia Oy, puhelin 0400 602 434
