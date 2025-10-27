Tiedote Oikia Moomin kauranaksut puolukka 25 g ostaneille kuluttajille

Valmistaja: Suomen Oikia Oy

Tuotteen nimi: Oikia Moomin kauranaksut puolukka

Tuotteen GTIN-koodi: 6430013253881

Pakkauskoko: 25 g

Parasta ennen: 15.07.2026

Olemme havainneet omavalvonnassamme, että edellä luetellun tuotantoerän naksut saattavat sisältä kovettunutta raaka-ainetta, joka ei sula lapsen suussa ja se voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Tuotetta ei siksi tulisi käyttää eikä tarjota lapsille.

Olemme ohjeistaneet jälleenmyyjiä poistamaan tuotteet välittömästi myynnistä. Tuotteiden ostaneita kuluttajia pyydetään palauttamaan virheelliset tuotteet ostopaikkaan tai tyhjä pakkaus postitse valmistajalle: Suomen Oikia Oy, Maustetie 2, 92930 Pyhäntä. Pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen päiväys tai eräkoodi. Ostos hyvitetään.

Pahoittelemme tapahtunutta!

Lisätietoja: Laatupäällikkö Saara Kotisaari, Suomen Oikia Oy, puhelin 0400 602 434