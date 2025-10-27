Tiedote Oikia Moomin kauranaksut puolukka 25 g ostaneille kuluttajille

27.10.2025 14:09:31 EET | Suomen Oikia Oy | Tiedote

Jaa

Suomen Oikia Oy vetää pois myynnistä alla luetellut erät imeväisikäisille ja pikkulapsille tarkoitettuja luomukauranaksuja.

Valmistaja: Suomen Oikia Oy 
Tuotteen nimi: Oikia Moomin kauranaksut puolukka
Tuotteen GTIN-koodi: 6430013253881 
Pakkauskoko: 25 g 
Parasta ennen: 15.07.2026

Olemme havainneet omavalvonnassamme, että edellä luetellun tuotantoerän naksut saattavat sisältä kovettunutta raaka-ainetta, joka ei sula lapsen suussa ja se voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Tuotetta ei siksi tulisi käyttää eikä tarjota lapsille.

Olemme ohjeistaneet jälleenmyyjiä poistamaan tuotteet välittömästi myynnistä. Tuotteiden ostaneita kuluttajia pyydetään palauttamaan virheelliset tuotteet ostopaikkaan tai tyhjä pakkaus postitse valmistajalle: Suomen Oikia Oy, Maustetie 2, 92930 Pyhäntä. Pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen päiväys tai eräkoodi. Ostos hyvitetään.

Pahoittelemme tapahtunutta!

Lisätietoja: Laatupäällikkö Saara Kotisaari, Suomen Oikia Oy, puhelin 0400 602 434

Avainsanat

takaisinvetolastenruokakauranaksu

Yhteyshenkilöt

Laatupäällikkö Saara Kotisaari, Suomen Oikia Oy, puhelin 0400 602 434

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Oikia Oy

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye