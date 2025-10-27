Vaasan kaupunki - Vasa stad

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan nyt Edlevo-sovelluksessa

27.10.2025 14:47:31 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Varhaiskasvatuspaikkaa Vaasassa haetaan jatkossa Edlevo-järjestelmässä. Hakemuksen täyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista Suomi.fi -tunnuksilla.

Edlevo on Vaasan varhaiskasvatuksen käytössä oleva, asiakkaille maksuton palvelu. Sovellusta on jo aiemmin käytetty muun muassa hoitoaikojen varaamiseen, kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen viestintään sekä tulotietojen ilmoittamiseen.

Uuden hakemuksen voi täyttää vain huoltaja

Sovellukseen kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta pankkitunnuksilla tai mobiilitunnistautumisella. Uuden hakemuksen voi täyttää ainoastaan lapsen huoltaja.

– Vanhassa järjestelmässä hakemuksen täyttäjän henkilöllisyyttä ei varmennettu, joten uudistus vahvistaa tietosuojaa ja tietoturvaa henkilötietojen käsittelyssä, kertoo projektipäällikkö Sari Ylikantola.

Paikkaehdotus sovellukseen

Hakemuksen lähetettyään huoltaja voi seurata hakemuksen käsittelyä sovelluksessa. Kun varhaiskasvatuksen alkamisajankohta lähestyy, saa huoltaja Edlevoon paikkaehdotuksen lapsen varhaiskasvatuspaikaksi.

Hyväksyttyään tarjotun paikan saa huoltaja myös sähköisen palvelupäätöksen Edlevo-sovellukseen.

Katso täältä tarkemmat ohjeet varhaiskasvatuspaikan hakemiseen.

Varhaiskasvatuksen kaikki palvelut löytyvät jatkossa yhdestä sovelluksesta

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa on käynnissä järjestelmäuudistus, jonka tavoitteena on helpottaa asiakkaiden arkea sekä henkilöstön työtä.

Uudistuksessa siirrytään käyttämään vain yhtä palvelua, joka on Edlevo. Tällä hetkellä käytössä on useita eri järjestelmiä ja sovelluksia.

varhaiskasvatusjohtaja Anna Buss, puh. 040 610 3233, anna.buss@vasa.fi

