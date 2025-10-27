Konserni- ja tilajaosto: Siirtokelpoiset päiväkodit edistävät investointiohjelman hankkeiden toteutumista
Jaosto hyväksyi hankesuunnitelmat kolmelle siirtokelpoiselle päiväkodille. Siirtokelpoiset päiväkodit toteutetaan Pohjois-Tapiolaan, Olariin ja Kaitaalle ja niiden on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026.
Espoon investointiohjelmaan lisättiin viime vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä 13 päiväkotia. Tällä hetkellä päiväkodeissa ei ole riittävää kapasiteettia päiväkotien korjausten edellyttämille väistöille ja isompia korjauksia ei siksi pystytä toteuttamaan. Tästä syystä kolme päiväkotia toteutetaan nopeutetulla prosessilla siirtokelpoisina päiväkoteina siten, että ne palvelevat myös väistötiloina.
Pohjois-Tapiolaan rakennetaan Koivuviidan siirtokelpoinen päiväkoti uudisrakennuksena. Puistoalueesta rajataan päiväkodille väliaikainen vuokra-alue. Koivuviidan siirtokelpoinen päiväkoti on 6-ryhmäinen ja siinä on 126 paikkaa. Päiväkodin tavoitehinta on 5,5 milj. euroa.
Olariin rakennetaan Puolarmetsän siirtokelpoinen päiväkoti uudisrakennuksena. Tontilta on purettu Puolarmetsän sairaala ja sen rakennusoikeus on tällä hetkellä kokonaan käyttämättä. Tontilta rajataan väliaikainen vuokra-alue siirtokelpoiselle päiväkodille. Uusi Puolarmetsän siirtokelpoinen päiväkoti on 8-ryhmäinen ja siinä on 168 paikkaa. Päiväkodin tavoitehinta on 7,2 milj. euroa.
Kaitaalle rakennetaan Hannuksen siirtokelpoinen päiväkoti uudisrakennuksena. Korttelin rakennusoikeus on tällä hetkellä kokonaan käyttämättä. Tontille on myöhemmin, aikaisintaan 2030-luvun loppupuolella, tarkoitus rakentaa pysyvä koulu- ja päiväkotirakennus. Uusi Hannuksen siirtokelpoinen päiväkoti on 8-ryhmäinen ja siinä on 168 paikkaa. Päiväkodin tavoitehinta on 7,2 milj. euroa.
---
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto
- nimesi jäsenen Suomen kansallisooppera ja -baletti sr -säätiön hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2025-2028
- antoi Espoon edustajille toimiohjeen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokoukseen
- nimesi edustajan ja antoi toimiohjeen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen
- nimesi edustajan ja antoi toimiohjeen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
- nimesi jäsenet Laurea-ammattikorkeakoulun Espoon - Lohjan alueneuvottelukuntaan nelivuotiskaudeksi
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Henna Partanenkonserni- ja tilajaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 761 9024henna.partanen@vihreat.fi
