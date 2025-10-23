Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lasten musiikki- ja nettipuheterapiapalveluita hankitaan jatkossa palveluseteleillä
Päijät-Hämeen hyvinvointialue ottaa käyttöön palvelusetelin lasten lääkinnällisen kuntoutuksen musiikkiterapian ja nettipuheterapian palveluissa 1.1.2026 alkaen.
Palveluseteli voidaan myöntää Päijät-Hämeen hyvinvointialueen lääkärin, terapeutin tai kuntoutustyöryhmän arvioinnin ja suunnitelman perusteella asiakkaalle, joka täyttää hyvinvointialueen lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisen kriteerit. Suunnitelmasta tulee ilmetä muun muassa kuntoutuksen tarve, tavoitteet, kertamäärät ja kesto.
Palvelusetelin arvo kattaa palvelun hinnan kokonaan lasten kuntoutuksessa, jolloin perheelle ei jää omavastuuosuutta. Perhe voi valita palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntarjoajien joukosta.
– Aiemmin musiikkiterapia- ja nettipuheterapiapalvelut on ostettu asiakaskohtaisilla maksusitoumuksilla, mutta palvelusetelin myötä asiakkaiden valinnanvapaus lisääntyy, terapia- ja apuvälinepalveluiden tulosyksikköpäällikkö Tarja Tiitinen kertoo.
Kuntoutuksen asiakasohjaus avustaa perheitä palvelusetelin käytössä.
Palveluntuottajille jatkuva haku
Palveluseteli on yleensä vaihtoehto hyvinvointialueen itse tuottamalle palvelulle.
– Musiikki- ja nettipuheterapia ovat molemmat sellaisia, joita järjestämme ainoastaan palvelusetelillä, Tarja Tiitinen sanoo.
Nettipuheterapia on digitaalisella alustalla toteutuva kolmen kuukauden pituinen harjoittelujakso alle kouluikäisille lapsille äännevirheiden tai sanavaraston kuntoutukseen.
– Jakso sisältää perheen itse toteuttamat harjoitukset ja 10–12 etäkontaktia puheterapeutin kanssa. Nettipuheterapiassa ohjataan paitsi lasta, myös tämän perhettä tai muuta lähipiiriä, jotta kuntoutus tulisi osaksi arkea.
Hyvinvointialueella on käynnissä jatkuva haku palvelusetelipalvelun tuottajille.
– Meille voi hakeutua palveluntuottajaksi, sillä palvelusetelikäytännössä emme ole sidottuja pitkiin sopimuskausiin. Hyväksymisen edellytyksinä ovat esimerkiksi osaamisvaatimukset.
Hyväksytyt palveluntuottajat näkyvät valtakunnallisessa Parasta palvelua -portaalissa, jossa myös asiakkaat ja perheet voivat tarkastella palvelusetelitietoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja TiitinenTerapia- ja apuvälinepalveluiden tulosyksikköpäällikköPuh:044 7195 642
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
