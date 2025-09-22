Prisma Syke uudistui – yli 1 200 uutta tuotetta
Lahden keskustassa sijaitseva Prisma Syke on uudistunut. Prisma Sykkeessä on nyt enemmän tilaa ja sujuvampaa asioida. Uudistukset mahdollistivat yli 1 200 uuden tuotteen tuomisen valikoimaan.
Prisma Syke on nyt aiempaa avarampi ja pohjaratkaisuiltaan selkeämpi, esimerkiksi hyllyjen uuden järjestyksen ansiosta. Lisäksi eri osastojen sijainteja on selkeytetty.
Aiemmin pullonpalautukseen ja pakettiautomaateille vienyt käytävä on otettu myymälän käyttöön, ja myymälän sisääntuloon saatiin asiakkaiden toivomaa väljyyttä ja selkeyttä.
”Pullonpalautus on tutulla paikallaan, mutta nyt myymälän sisällä. Palauttaminen onnistuu näin kätevästi myymäläkierroksen varrella. Samalla saimme avaramman sisääntulon ja upean juomaosaston lähemmäs kassoja”, kertoo ryhmäpäällikkö Satu Piiroinen.
Enemmän noutolokerikkoja
Verkkokauppojen noutolokerikkojen määrä kasvaa, ja ne sijaitsevat jatkossa ulkona, jolloin ne ovat asiakkaiden käytössä myös myymälän aukioloaikojen ulkopuolella. Noutolokerikoissa ovat Prisma.fi, Sokos.fi, Matkahuolto, Posti ja Budbee.
Kauppakeskuksen WC-tilat siirtyivät Beat Kitchen & café -ravintolan yhteyteen. Uudet ja siistit WC-tilat ovat saaneet kehuja asiakkailta.
Lisää asiakkaiden toivomia take away -annoksia
Uusi hyllyjärjestys mahdollisti Prisma Sykkeeseen jopa 100 metriä lisää hyllytilaa ja yli 1 200 uutta päivittäistavaratuotetta.
”Saimme päivittäistavaratuotteisiimme isommista Prismoista tuttua valikoimaa, sekä paljon helppoja ja nopeita vaihtoehtoja, jotka korostuvat keskustassa asioivien asiakkaidemme ostoskoreissa. Esimerkiksi smoothieita, uusia valmiiksi pilkottuja Helpot ja nopeat -kasviksia ja asiakkaiden toivomia laadukkaita take away -annoksia on lisätty merkittävästi”, kertoo prismapäällikkö Vesa Alestalo.
Valikoima kasvoi kaikissa tuoretuotteissa, kuten vihanneksissa ja leipomotuotteissa, sekä kuivatuotteissa eli esimerkiksi sipseissä, pähkinöissä, mausteissa, texmexissä ja muroissa.
”Hyvä kukkaosastomme on ollut asiakkaille tärkeä juttu, ja he tykkäävät siitä paljon. Kukat siirtyivät hedelmä- ja vihannesosaston viereen lähelle pullonpalautusta, ja saimme kukkia nyt vielä isomman valikoiman”, Alestalo jatkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni ViljanenToimialajohtaja (Prisma, S-market ja Sale)Puh:0500 845 930jouni.viljanen@sok.fi
Satu PiiroinenRyhmäpäällikköPuh:050 432 2801satu.piiroinen@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
