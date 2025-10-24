Mediakutsu: Schneider Electricin avoimen ohjelmistokeskeisen automaation ja robotiikan uutuudet esillä Teknologia 25 -messuilla
Pohjoismaiden johtava teknologia- ja teollisuustapahtuma Teknologia 25 esittelee uusimmat älykkään ja kestävän teollisuuden teknologiat teollisten prosessien automatisoinnista ja digitalisoinnista kunnossapidon sekä sähkönjakelun ratkaisuihin. Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 4.–6.11.2025.
Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric esittelee osastollaan 6b90 ratkaisuja, joilla se rakentaa kestävämpää ja digitaalisempaa teollisuutta yhdessä OEM-valmistajien ja järjestelmäintegraattoreiden kanssa. Schneider Electricin ratkaisut tukevat teollisuuden vihreää siirtymää, energiatehokkuutta ja kyberturvallisuutta ja yhdistävät älykkään teknologian ja vastuullisen liiketoiminnan.
Tiistaina 4.11. tapahtumassa kuullaan Schneider Electricin asiantuntijoilta kaksi puheenvuoroa.
- Klo 10–10.30, MX-System Stage
Securing the Future with Software-Defined Automation, Marko Latvasalo, Plant Automation Offer Manager & Tommi Niininen, System Architecture Expert
- Klo 13.30–14 Robotics Stage:
Unlocking Productivity Together with Robotics and Process Automation, Business Development Manager Juan Duran
Osastollamme voi seurata kahta demoa, jotka esittelevät Schneider Electricin robotiikan ja teollisuusautomatiikan ratkaisuja:
- Flying Gear on robotiikan ja liikkeenhallinnan demo, jossa cobot kokoaa Modicon Edge I/O:n ja Modicon M660:n osia. Modicon Edge I/O NTS on Schneider Electricin uusin hajautettu IP20 I/O -järjestelmä ja Modicon M660 on teollinen PC (IPC) -liikkeenohjain.
- EAE Digital Demo esittelee visuaalisesti ohjelmistokeskeisen EcoStruxure Automation Expert -teollisuusautomaatiojärjestelmän hyödyntämistä eri loppukäyttökohteissa.
Esittelyssä osastollamme 6b90
- EcoStruxure Automation Expert: Avoin, ohjelmistokeskeinen automaatioalusta, joka mahdollistaa joustavan ja skaalautuvan ohjausjärjestelmän suunnittelun, käyttöönoton ja ylläpidon
- Modicon Edge I/O NTS: Älykäs reunalaiteratkaisu, joka yhdistää kenttälaitteet pilvipalveluihin turvallisesti, tehokkaasti ja ilman erillistä ohjelmointia
- Okken: Keskijännite- ja pienjännitekojeistojen huippuratkaisu, joka yhdistää turvallisuuden, luotettavuuden ja energiatehokkuuden
- Galaxy VXL: Skaalautuva UPS-ratkaisu kriittisiin sähköjärjestelmiin – kokoluokassaan markkinoiden tehokkain varavirta varmistaa jatkuvan virransyötön ja energiatehokkuuden
- Tesys Deca Snap-in: Innovatiivinen asennustekniikka, joka nopeuttaa ja helpottaa komponenttien kiinnitystä ilman työkaluja
- RM AirSeT: Edistyksellinen SF₆-vapaa kojeisto, joka käyttää puhdasta ilmaa – ympäristöystävällinen vaihtoehto ilman kompromisseja suorituskyvyssä
- ETAP: Johtava sähkövoimajärjestelmien simulointi- ja optimointialusta, joka hyödyntää digitaalisia kaksosia järjestelmien suunnittelussa ja hallinnassa
- Power Monitoring Expert: Tehokas energianseuranta- ja analytiikkaohjelmisto, joka auttaa optimoimaan sähkönkulutusta ja parantamaan energiatehokkuutta
- EcoCare: Palvelumalli, joka yhdistää asiantuntijatuen, etävalvonnan ja ennakoivan huollon – maksimaalista laitteiden käytettävyyttä ja mielenrauhaa
- AVEVA Connect: Pilvipohjainen alusta teollisuuden ohjelmistoratkaisuille – yhdistää datan, ihmiset ja prosessit tehokkaaseen yhteistyöhön
Lisätietoja Teknologia 25 -tapahtumasta: https://teknologia.messukeskus.com/. Nettisivujen Medialle-osiosta on mahdollista valita median akkreditointi.
Duranin, Latvasalon ja Niinisen kanssa voi sopia haastattelun tapahtuman yhteyteen. Jos haluat sopia haastattelun, olethan ennalta yhteydessä Susanna Niemelään (susanna.niemela@se.com / puh. +358503545666).
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider luo merkitystä tarjoamalla kaikille mahdollisuuden hyödyntää energiaa ja muita resursseja parhailla mahdollisilla tavoilla. Kaikessa toiminnassamme yhdistyy edistys ja kestävä kehitys. Kutsumme tätä ajatusta teemalla Life Is On.
Globaalina teollisena teknologiajohtajana tuomme sähköistämisen, automaation ja digitalisoinnin huippuasiantuntemusta älykkääseen teollisuuteen, joustavaan infrastruktuuriin, tulevaisuuden datakeskuksiin, älykkäisiin rakennuksiin ja intuitiivisiin koteihin. Syvällisen toimialatuntemuksemme ansiosta tarjoamme integroituja, koko elinkaaren kattavia ja tekoälypohjaisia teollisia IoT -ratkaisuja, joissa yhdistyvät kytketyt tuotteet, automaatio, ohjelmistot ja palvelut. Rakennamme asiakkaillemme myös digitaalisia kaksosia kannattavan kasvun mahdollistamiseksi.
Tärkein voimavaramme ovat ihmiset: 150 000 kollegaa ja yli miljoona kumppania yli 100 maassa varmistavat läheisen yhteyden asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Integroimme monimuotoisuuden ja inkluusion kaikkeen toimintaamme, ja meitä ohjaavat tavoitteemme luoda kestävää tulevaisuutta kaikille.
www.se.com/fi/fi/
