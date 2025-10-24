Mediakutsu: Schneider Electricin avoimen ohjelmistokeskeisen automaation ja robotiikan uutuudet esillä Teknologia 25 -messuilla

Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric esittelee osastollaan 6b90 ratkaisuja, joilla se rakentaa kestävämpää ja digitaalisempaa teollisuutta yhdessä OEM-valmistajien ja järjestelmäintegraattoreiden kanssa. Schneider Electricin ratkaisut tukevat teollisuuden vihreää siirtymää, energiatehokkuutta ja kyberturvallisuutta ja yhdistävät älykkään teknologian ja vastuullisen liiketoiminnan.

Tiistaina 4.11. tapahtumassa kuullaan Schneider Electricin asiantuntijoilta kaksi puheenvuoroa.

Klo 10–10.30, MX-System Stage

Securing the Future with Software-Defined Automation, Marko Latvasalo , Plant Automation Offer Manager & Tommi Niininen , System Architecture Expert





Securing the Future with Software-Defined Automation, , Plant Automation Offer Manager & , System Architecture Expert Klo 13.30–14 Robotics Stage:

Unlocking Productivity Together with Robotics and Process Automation, Business Development Manager Juan Duran

Osastollamme voi seurata kahta demoa, jotka esittelevät Schneider Electricin robotiikan ja teollisuusautomatiikan ratkaisuja:

Flying Gear on robotiikan ja liikkeenhallinnan demo, jossa cobot kokoaa Modicon Edge I/O:n ja Modicon M660:n osia. Modicon Edge I/O NTS on Schneider Electricin uusin hajautettu IP20 I/O -järjestelmä ja Modicon M660 on teollinen PC (IPC) -liikkeenohjain.

EAE Digital Demo esittelee visuaalisesti ohjelmistokeskeisen EcoStruxure Automation Expert -teollisuusautomaatiojärjestelmän hyödyntämistä eri loppukäyttökohteissa.

Esittelyssä osastollamme 6b90

EcoStruxure Automation Expert : Avoin, ohjelmistokeskeinen automaatioalusta, joka mahdollistaa joustavan ja skaalautuvan ohjausjärjestelmän suunnittelun, käyttöönoton ja ylläpidon

: Avoin, ohjelmistokeskeinen automaatioalusta, joka mahdollistaa joustavan ja skaalautuvan ohjausjärjestelmän suunnittelun, käyttöönoton ja ylläpidon Modicon Edge I/O NTS : Älykäs reunalaiteratkaisu, joka yhdistää kenttälaitteet pilvipalveluihin turvallisesti, tehokkaasti ja ilman erillistä ohjelmointia

: Älykäs reunalaiteratkaisu, joka yhdistää kenttälaitteet pilvipalveluihin turvallisesti, tehokkaasti ja ilman erillistä ohjelmointia Okken : Keskijännite- ja pienjännitekojeistojen huippuratkaisu, joka yhdistää turvallisuuden, luotettavuuden ja energiatehokkuuden

: Keskijännite- ja pienjännitekojeistojen huippuratkaisu, joka yhdistää turvallisuuden, luotettavuuden ja energiatehokkuuden Galaxy VXL : Skaalautuva UPS-ratkaisu kriittisiin sähköjärjestelmiin – kokoluokassaan markkinoiden tehokkain varavirta varmistaa jatkuvan virransyötön ja energiatehokkuuden

: Skaalautuva UPS-ratkaisu kriittisiin sähköjärjestelmiin – kokoluokassaan markkinoiden tehokkain varavirta varmistaa jatkuvan virransyötön ja energiatehokkuuden Tesys Deca Snap-in : Innovatiivinen asennustekniikka, joka nopeuttaa ja helpottaa komponenttien kiinnitystä ilman työkaluja

: Innovatiivinen asennustekniikka, joka nopeuttaa ja helpottaa komponenttien kiinnitystä ilman työkaluja RM AirSeT : Edistyksellinen SF₆-vapaa kojeisto, joka käyttää puhdasta ilmaa – ympäristöystävällinen vaihtoehto ilman kompromisseja suorituskyvyssä

: Edistyksellinen SF₆-vapaa kojeisto, joka käyttää puhdasta ilmaa – ympäristöystävällinen vaihtoehto ilman kompromisseja suorituskyvyssä ETAP : Johtava sähkövoimajärjestelmien simulointi- ja optimointialusta, joka hyödyntää digitaalisia kaksosia järjestelmien suunnittelussa ja hallinnassa

: Johtava sähkövoimajärjestelmien simulointi- ja optimointialusta, joka hyödyntää digitaalisia kaksosia järjestelmien suunnittelussa ja hallinnassa Power Monitoring Expert : Tehokas energianseuranta- ja analytiikkaohjelmisto, joka auttaa optimoimaan sähkönkulutusta ja parantamaan energiatehokkuutta

: Tehokas energianseuranta- ja analytiikkaohjelmisto, joka auttaa optimoimaan sähkönkulutusta ja parantamaan energiatehokkuutta EcoCare : Palvelumalli, joka yhdistää asiantuntijatuen, etävalvonnan ja ennakoivan huollon – maksimaalista laitteiden käytettävyyttä ja mielenrauhaa

: Palvelumalli, joka yhdistää asiantuntijatuen, etävalvonnan ja ennakoivan huollon – maksimaalista laitteiden käytettävyyttä ja mielenrauhaa AVEVA Connect: Pilvipohjainen alusta teollisuuden ohjelmistoratkaisuille – yhdistää datan, ihmiset ja prosessit tehokkaaseen yhteistyöhön

Lisätietoja Teknologia 25 -tapahtumasta: https://teknologia.messukeskus.com/. Nettisivujen Medialle-osiosta on mahdollista valita median akkreditointi.

Duranin, Latvasalon ja Niinisen kanssa voi sopia haastattelun tapahtuman yhteyteen. Jos haluat sopia haastattelun, olethan ennalta yhteydessä Susanna Niemelään (susanna.niemela@se.com / puh. +358503545666).

Lämpimästi tervetuloa!