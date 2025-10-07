Koulutuskuntayhtymä OSAO

Ministeriö valitsi OSAOn ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun

27.10.2025 14:56:39 EET | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote

Jaa

Koulutuskuntayhtymä OSAO on valittu mukaan ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun, joka toteutetaan ajalla 1.1.2026 – 31.12.2033.

Kaksi henkilöä keskustelevat ikkunan ääressä. Tietokone on henkilöiden välissä.
OSAO on yksi 40:sta toiminnanohjauskokeiluun valituista koulutuksen järjestäjistä. Tommi Levy

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi kaikkiaan 40 koulutuksen järjestäjää mukaan kokeiluun. Valintapäätös perustuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) toteuttamaan hakemusten pisteytykseen.

Toiminnanohjauksen kokeilu on osa Petteri Orpon hallitusohjelman mukaista ammatillisen koulutuksen uudistamista, ja sen tavoitteena on muun muassa parantaa uuden ohjausmallin avulla ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua sekä lisätä koulutuksen järjestäjän, työ- ja elinkeinoelämän, hallinnon ja alueen välistä vuoropuhelua.

Kokeiluun valituille on myönnetty kokeiluluvat, joiden perusteella koulutuksen järjestäjä voi järjestää nykyistä vapaammin lähes kaikkia ammatillisia tutkintoja ja koulutuksia. Kokeilulupa korvaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan kokeilun ajaksi.

Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi on erittäin tyytyväinen OKM:n päätökseen: ”Valinta vahvistaa entisestään OSAOn asemaa ammatillisen koulutuksen toimijana. OSAOn koulutusoikeudet lisääntyivät; muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen puolella meillä on mahdollisuus kouluttaa opiskelijoita jatkossa laajemmin englannin kielellä.”

Kevään 2026 aikana opetus- ja kulttuuriministeriö käy kunkin kokeiluun valitun koulutuksen järjestäjän kanssa neuvottelut, joissa sovitaan järjestäjäkohtaisesti kokeilun tavoitteista ja toimenpiteistä koulutustarjonnan ja työmarkkinoiden kohtaannon sekä laadun varmistamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa tavoitteiden toteutumista ja toteuttaa väliarviointeja kokeilun edetessä. Kokeilun tulosten ohella seurataan mahdollisia vaikutuksia järjestäjäverkkoon, järjestäjien toimintaedellytyksiin sekä opiskelupaikkojen saatavuuteen alueellisten tarpeiden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. 

Avainsanat

ammatillinen koulutustoiminnanohjauskehittäminen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kaksi henkilöä keskustelevat ikkunan ääressä. Tietokone on henkilöiden välissä.
OSAO on yksi 40:sta toiminnanohjauskokeiluun valituista koulutuksen järjestäjistä.
Tommi Levy
Lataa

Linkit

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. Kuntayhtymän päätoiminta-alueet ovat Oulun seutu ja Koillismaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Koulutuskuntayhtymä OSAO

Pohjoisen yhteiset voimat -työllisyys- ja elinvoimatapahtuma Oulussa 9.-10.10.20256.10.2025 08:06:49 EEST | Tiedote

Tämän vuoden teemana on Tulevaisuuden Pohjoinen. Täyteen varattu, yli 200 osallistujan livetapahtuma Pohjoisen yhteiset voimat suuntaa katseet Pohjois-Suomen tulevaisuuteen ja osaavan työvoiman saatavuuden ajankohtaisiin teemoihin: mitkä ovat alueemme vahvuudet, voimavarat ja pohjoisen tulevaisuuden menestystekijät? Tapahtumassa pyritään löytämään konkreettisia keinoja, joilla voidaan edistää Pohjois-Suomen työllisyyttä ja elinvoimaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye