Ministeriö valitsi OSAOn ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun

Koulutuskuntayhtymä OSAO on valittu mukaan ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun, joka toteutetaan ajalla 1.1.2026 – 31.12.2033.
Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi kaikkiaan 40 koulutuksen järjestäjää mukaan kokeiluun. Valintapäätös perustuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) toteuttamaan hakemusten pisteytykseen.
Toiminnanohjauksen kokeilu on osa Petteri Orpon hallitusohjelman mukaista ammatillisen koulutuksen uudistamista, ja sen tavoitteena on muun muassa parantaa uuden ohjausmallin avulla ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua sekä lisätä koulutuksen järjestäjän, työ- ja elinkeinoelämän, hallinnon ja alueen välistä vuoropuhelua.
Kokeiluun valituille on myönnetty kokeiluluvat, joiden perusteella koulutuksen järjestäjä voi järjestää nykyistä vapaammin lähes kaikkia ammatillisia tutkintoja ja koulutuksia. Kokeilulupa korvaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan kokeilun ajaksi.
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi on erittäin tyytyväinen OKM:n päätökseen: ”Valinta vahvistaa entisestään OSAOn asemaa ammatillisen koulutuksen toimijana. OSAOn koulutusoikeudet lisääntyivät; muun muassa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen puolella meillä on mahdollisuus kouluttaa opiskelijoita jatkossa laajemmin englannin kielellä.”
Kevään 2026 aikana opetus- ja kulttuuriministeriö käy kunkin kokeiluun valitun koulutuksen järjestäjän kanssa neuvottelut, joissa sovitaan järjestäjäkohtaisesti kokeilun tavoitteista ja toimenpiteistä koulutustarjonnan ja työmarkkinoiden kohtaannon sekä laadun varmistamiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa tavoitteiden toteutumista ja toteuttaa väliarviointeja kokeilun edetessä. Kokeilun tulosten ohella seurataan mahdollisia vaikutuksia järjestäjäverkkoon, järjestäjien toimintaedellytyksiin sekä opiskelupaikkojen saatavuuteen alueellisten tarpeiden ja huoltovarmuuden näkökulmasta.
Jarmo PaloniemiKuntayhtymäjohtaja-rehtori, OSAO Edu Oy:n hallituksen puheenjohtajaPuh:050 538 3929jarmo.paloniemi@osao.fi
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. Kuntayhtymän päätoiminta-alueet ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
