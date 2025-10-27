Rokotusajat annetaan sekä verkossa että puhelimitse rokotusjärjestyksen mukaisesti – aamuinen verkkoajanvarauksessa ollut katkos saatiin korjattua nopeasti

Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus rokotuksiin oikeutetuille avautuu vaiheittain sekä verkossa että puhelimessa. Ensimmäiseksi aikoja voivat varata 75 vuotta täyttäneet, sen jälkeen ajanvaraus käynnistyy 65 vuotta täyttäneille ja lopuksi ajan voi varata kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin sekä varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen asepalvelun aloittavat.

-Tämä tarkoittaa, että ajanvarauksen voi tehdä vasta, kun oma ikä- tai riskiryhmä on rokotusvuorossa. Näin varmistetaan, että rokotukset etenevät järjestyksessä ja kaikille riittää aikoja. Voimakkaasti immuunipuutteiset voivat varata ajan pelkästään puhelimitse tai 1.12. alkaen verkossa, toteaa ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen.

Keski-Suomen hyvinvointialue suosittelee tekemään ajanvarauksen ensisijaisesti verkossa, sillä silloin ajan saa valittua heti itselleen sopivaksi. Rokotusaikoja voi varata osoitteessa:

https://hyvaks.terveytesi.fi.

-Verkkoajanvarauksessa oli tänä aamuna lyhyt katkos, joka saatiin kuitenkin nopeasti korjattua ja 75 vuotta täyttäneet ovat päässeet päivän aikana varamaan rokotusaikoja hyvin, kertoo ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen.

Verkkoajanvarauksen aikataulu riskiryhmäläisille, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin:

maanantaina 27.10. alkaen ajan voivat varata verkossa 75 vuotta täyttäneet

maanantaina 10.11. alkaen ajan voi varata verkossa 65 vuotta täyttäneet

maanantaina 1.12. alkaen ajan voi varata verkossa kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin sekä varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen asepalvelun aloittavat.

Puhelimitse ajanvaraus alkaa porrastetusti keskiviikkona 29.10. klo 8.00, jolloin voit jättää soittopyynnön rokotusajanvarausnumeroon 014 336 5900. Rokotusajanvarausnumero on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–16. Toivomme, että eri ikäryhmät soittavat porrastetusti oman vuoronsa mukaan, jotta linjat eivät ruuhkaudu.

Puhelinajanvarauksen aikataulu:

keskiviikkona 29.10. alkaen ajan voivat varata puhelimitse 75 vuotta täyttäneet

maanantaina 10.11. ajan voi varata puhelimitse 65 vuotta täyttäneet

maanantaina 1.12. alkaen ajan voi varat puhelimitse kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin sekä varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen asepalvelun aloittavat.



Rokotusaikoja ei voi varata suoraan omalta terveysasemalta. Poikkeuksena ovat Huhtasuon, Tikkakosken, Korpilahden, Keuruun, Multian ja Kinnulan asukkaat, jotka varaavat ajat omalta terveysasemaltaan.