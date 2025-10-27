Rokotusajat annetaan sekä verkossa että puhelimitse rokotusjärjestyksen mukaisesti – aamuinen verkkoajanvarauksessa ollut katkos saatiin korjattua nopeasti
Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus rokotuksiin oikeutetuille avautuu vaiheittain sekä verkossa että puhelimessa. Ensimmäiseksi aikoja voivat varata 75 vuotta täyttäneet, sen jälkeen ajanvaraus käynnistyy 65 vuotta täyttäneille ja lopuksi ajan voi varata kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin sekä varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen asepalvelun aloittavat.
-Tämä tarkoittaa, että ajanvarauksen voi tehdä vasta, kun oma ikä- tai riskiryhmä on rokotusvuorossa. Näin varmistetaan, että rokotukset etenevät järjestyksessä ja kaikille riittää aikoja. Voimakkaasti immuunipuutteiset voivat varata ajan pelkästään puhelimitse tai 1.12. alkaen verkossa, toteaa ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen.
Keski-Suomen hyvinvointialue suosittelee tekemään ajanvarauksen ensisijaisesti verkossa, sillä silloin ajan saa valittua heti itselleen sopivaksi. Rokotusaikoja voi varata osoitteessa:
https://hyvaks.terveytesi.fi.
-Verkkoajanvarauksessa oli tänä aamuna lyhyt katkos, joka saatiin kuitenkin nopeasti korjattua ja 75 vuotta täyttäneet ovat päässeet päivän aikana varamaan rokotusaikoja hyvin, kertoo ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen.
Verkkoajanvarauksen aikataulu riskiryhmäläisille, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin:
- maanantaina 27.10. alkaen ajan voivat varata verkossa 75 vuotta täyttäneet
- maanantaina 10.11. alkaen ajan voi varata verkossa 65 vuotta täyttäneet
- maanantaina 1.12. alkaen ajan voi varata verkossa kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin sekä varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen asepalvelun aloittavat.
Puhelimitse ajanvaraus alkaa porrastetusti keskiviikkona 29.10. klo 8.00, jolloin voit jättää soittopyynnön rokotusajanvarausnumeroon 014 336 5900. Rokotusajanvarausnumero on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–16. Toivomme, että eri ikäryhmät soittavat porrastetusti oman vuoronsa mukaan, jotta linjat eivät ruuhkaudu.
Puhelinajanvarauksen aikataulu:
- keskiviikkona 29.10. alkaen ajan voivat varata puhelimitse 75 vuotta täyttäneet
- maanantaina 10.11. ajan voi varata puhelimitse 65 vuotta täyttäneet
- maanantaina 1.12. alkaen ajan voi varat puhelimitse kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin sekä varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen asepalvelun aloittavat.
Rokotusaikoja ei voi varata suoraan omalta terveysasemalta. Poikkeuksena ovat Huhtasuon, Tikkakosken, Korpilahden, Keuruun, Multian ja Kinnulan asukkaat, jotka varaavat ajat omalta terveysasemaltaan.
- Huhtasuon sosiaali- ja terveysasema, puh. 014 266 0121
- Tikkakosken sosiaali- ja terveysasema, puh 014 458 5805
- Korpilahden sosiaali- ja terveysasema, puh. 014 458 5804
- Keuruun sosiaali- ja terveysasema, puh. 040 123 8000
- Multian sosiaali- ja terveysasema, puh. 040 123 8000
- Kinnulan sosiaali- ja terveysasema, puh. 044 459 6311
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Sanna Porkka-Hokkanen, ylihoitaja, avosairaanhoidon palvelut, puh. 050 471 2414
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
