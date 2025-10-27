Avoimen datan palvelussa uusi rajapintakysely muuttuneille tiedoille sekä sähkövarastojen purku- ja lataustehotiedot
Fingridin avoimen datan palveluun on lisätty uutena aineistona mm. sähkövarastojen purku- ja lataustehotiedot. Lisäksi uuden rajapintakyselyn avulla voi hakea muuttuneita arvoja aiempaa helpommin.
Avoimen datan palveluun on lisätty mahdollisuus hakea muuttuneita arvoja API-rajapinnan kautta. Uusi rajapintakysely muuttuneiden arvojen hakemiseen lisää palvelun läpinäkyvyyttä ja tehostaa datan seurantaa ja analysointia.
Uudella rajapintakutsulla voi hakea aidosti muuttuneita arvoja sen sijaan, että koko aineisto täytyisi ladata uudelleen varmuuden vuoksi. Muuttuneita arvoja voi hakea useammasta aineistosta samalla kyselyllä. Kyselyllä voi hakea viimeisen 14 päivän aikana muuttuneita arvoja. Muuttuneen arvon aikaleima voi kuitenkin olla milloin tahansa. Rajapinnan käyttöesimerkit ovat Kehittäjäportaalissa nimellä GetUpdatedTimeseriesData.
Palveluun lisätään myös aktiivisesti uusia aineistoja. Viimeisimpien lisäysten joukossa ovat muun muassa:
- sähkövarastojen purku- ja lataustehotiedot
- Suomen laskennallinen reaaliaikainen nettotasepoikkeama (ACE open loop)
- fossiilittoman sähköntuotannon osuus Suomessa
Nämä aineistot parantavat mahdollisuuksia seurata sähköjärjestelmän tilaa ja puhtaan energian tuotannon kehitystä Suomessa entistä tarkemmin. Sähkövarastojen purkutiedot näkyvät nyt myös sähköjärjestelmän tila -sivulla osoitteessa https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkojarjestelman-tila/.
Fingridin avoimen datan palvelu on kaikille avoin sivusto, jonka kautta jaetaan kootusti tietoa Suomen sähköjärjestelmästä ja sähkömarkkinoista. Palvelussa saatavilla olevaa avointa dataa voi vapaasti ja maksutta hyödyntää ja jakaa. Datan tarjoaminen helposti ja kootusti API-rajapinnan kautta mahdollistaa uusien palveluiden ja sovellusten kehittämisen sekä tehostaa sähkömarkkinoiden toimintaa. Avoin data palvelua kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteet pohjalta ja palveluun lisätään aktiivisesti uusia aineistoja. Palautetta ja toiveita voi lähettää osoitteeseen avoindata(at)fingrid.fi.
Tutustu uusiin ominaisuuksiin ja aineistoihin: https://data.fingrid.fi/
Lisätietoja:
Hanna Nurmilo, Fingrid Oyj, puh. 030 3955 385
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
