Danske Bankilta täysin uusi tapa sijoittaa osakkeisiin

Danske Bankin mobiilipankin Säännöllinen Säästäminen -palvelussa voi 28.10. alkaen säästää säännöllisesti myös osakkeisiin (Säännöllinen osakesijoittaminen).

”Säännöllinen osakesijoittaminen täydentää monipuolisia sijoitusvaihtoehtojamme. Haluamme näin mahdollistaa osakesijoittamisen yhä useammalle suomalaiselle”, kertoo Danske Bankin henkilöasiakkaiden säästämisestä ja sijoittamisesta vastaava johtaja Mikko Kotilainen.

Danske Bankin tuoreesta, suomalaisten sijoittamis- ja säästämistapoja selvittäneestä kyselytutkimuksesta ilmenee, että osakesijoittaminen mielletään usein vaikeaksi ja kalliiksi. Noin joka neljäs (26 %) niistä suomalaisista, jotka eivät sijoita osakkeisiin, kokee, ettei osaa valita osakkeita tai mieltää osakesijoittamisen turhan riskialttiiksi.

Lähes puolet (46 %) suomalaisista kertoo, että koettu rahan puute laskee intoa sijoittaa suoriin osakkeisiin. Heistä, jotka eivät sijoita lainkaan suoriin osakkeisiin, noin joka viides (18 %) ajattelee, että sijoittaminen vaatii suurempia rahasummia. Noin joka kymmenes (9 %) puolestaan mieltää osakesijoittamisen kustannukset liian suuriksi.

Sijoittajaksi pienellä summalla ja välityspalkkiolla

Danske Bankin mobiilipankin Säännöllinen Säästäminen -palvelussa voi 28.10. alkaen säästää säännöllisesti myös osakkeisiin (Säännöllinen osakesijoittaminen). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Danske Bankin asiakkaat pääsevät sijoittamaan 25:een Helsingin pörssin vaihdetuimpaan osakkeeseen helposti ja edullisesti.

”Säännöllisellä osakesijoittamisella asiakkaamme voi automatisoida osakkeisiin sijoittamisen. Asiakas valitsee itsepalveluna osakkeet, joihin haluaa säännöllisesti säästää sekä määrittelee kuinka paljon sijoittaa kuhunkin osakkeeseen. Toimeksiannot tehdään valittuihin osakkeisiin valitulla summalla kuukausittain. Näin sijoitettu pääoma kasvaa kuukausittain. Myös vapaakuukausien pitäminen tai tehtyjen valintojen muuttaminen on mahdollista milloin tahansa”, Kotilainen kuvaa.

Säännöllisessä osakesijoittamisessa minimisijoitus on vain 10 euroa kuukaudessa tai yksittäisen valitun osakkeen hinta toimeksiantopäivänä. Säännöllisen osakesijoittamisen välityspalkkio on vain 0,20 prosenttia ilman euromääräistä minimipalkkiota. Esimerkiksi 100 euron sijoituksen välityspalkkio on 20 senttiä.

”Tähän asti on ajateltu, ettei osakkeisiin kannata sijoittaa pienillä summilla. Haluamme yhä useamman suomalaisen oivaltavan oman taloutensa mahdollisuudet ja saavan korkoa korolle -ilmiöstä kaiken irti. Taloudellisen mielenrauhan saavuttamiseksi ei tarvitse lottovoittoa, vaan sitä voi rakentaa vähitellen. Kulut ovat asiakkaillemme erittäin edulliset, ja verotuskin tapahtuu vasta siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan tililtä”, Kotilainen sanoo.

Koska palvelu on saatavilla?

Säännöllinen osakesijoittaminen tulee saataville Säännöllinen Säästäminen -palveluun Danske Bankin mobiilipankin päivityksen yhteydessä 28.10. Asiakkaalla tulee olla mobiililaitteessaan uusin versio Danske Bankin mobiilipankkisovelluksesta. Danske Bankin päivitetty mobiilipankkisovellus tulee App Store- ja Google Play -sovelluskauppoihin saataville tiistaina 28.10.





Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen.

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista.