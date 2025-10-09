Tekniikasta tukea ikääntyneiden asumiseen
Sähkötekniset ratkaisut ja niihin liittyvät digipalvelut auttavat ikäihmisiä asumaan omassa kodissaan turvallisesti entistä pidempään. Niiden hankinta onnistuu helpoiten pyytämällä sähköasentaja käymään kotona. Hän ehdottaa sopivimmat laitteet sekä hankkii ja asentaa kaiken tarvittavan.
”Iän karttuessa kotiin tarvitaan lisää valoa, jotta päivittäiset toimet sujuvat ja liikkuminen kotona on turvallista. Oikea tapa valon lisäämiseen on asennuttaa lisää kiinteitä pistorasioita ja valopisteitä. Jatkojohtoja tulee välttää, sillä ne on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön”, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija Kimmo Arenius muistuttaa.
Valaistukseen voi valita sähkötarvikkeita, joihin sisältyy automatiikkaa kuten liiketunnistimia. Kun kylpyhuoneen, wc:n ja eteiskäytävän valot syttyvät itsestään ilman valokytkimen hapuilua, on myös yöllä liikkuminen turvallista.
Vahdit estävät liesipalon ja vesivahingon
Liesivahti on yksi tärkeimmistä senioriasumisen turvaratkaisuista. Se tarkkailee lieden lämpötilaa, virrankulutusta ja käyttäjän läsnäoloa. Vahti ei häiritse ruuanlaittoa eikä vaadi käyttäjältä mitään toimia. Se katkaisee virran ja hälyttää, mikäli liesi on unohtunut päälle.
Vuotovahti puolestaan katkaisee asunnon vedentulon, jos kulutus on poikkeuksellisen suurta. Näin auki jäänyt vesihana tai suihku johtaa hälytykseen eikä ehdi aiheuttaa isoa vahinkoa. Niin lieden kuin veden hälytykset voi välittää esimerkiksi omaan tai läheisen älypuhelimeen.
Myös pistorasioita voi ohjata valaisinten tapaan seinäkytkimellä ja niihin voi liittää ajastimia sekä älykkäitä toimintoja. Näin estetään sähkölaitteiden tai vaikkapa pöytävalaisimen unohtuminen päälle.
Turvallinen koti nostaa elämänlaatua
”Kodin varustaminen turvallisemmaksi helpottaa asumista ja rauhoittaa mieltä. Automatiikka toimii huomaamattomasti taustalla ja siihen tottuu nopeasti”, Arenius sanoo.
Liiketunnistimet, etäseuranta ja turvaranneke voivat tarjota tietoa arjen rytmistä myös läheisille ja avustaville tahoille. Hälytyksiä voidaan lähettää automaattisesti esimerkiksi kaatumisesta, sängystä putoamisesta, liikkumattomuudesta tai asunnosta poistumisesta. Myös palovaroittimet voivat paikallisen äänihälytyksen lisäksi hälyttää omaisen mobiililaitteeseen.
”Alkuun muutoksissa pääsee pyytämällä paikalle sähköurakoitsijan, joka tutustuu tarpeisiin ja asuntoon sekä kertoo eri vaihtoehdoista. Hän tuntee laadukkaiden ammattilaistuotteiden valikoiman, joka on rautakaupan tarjoamaa laajempi”, Arenius kertoo.
”Sähköteknisten ratkaisujen valinta ja asentaminen on aina asianmukaiset sähköasennusluvat omaavan ammattilaisen työtä. Lähiseudun sähköurakoitsijoita löytää muun muassa STUL ry:n verkkosivuilla olevasta jäsenyritykset-hausta. Mikäli kyse on taloyhtiöstä, kannattaa lisäksi olla yhteydessä isännöitsijään”.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kimmo Arenius
Tekninen asiantuntija
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
045 7734 5512
kimmo.arenius@sahkoinfo.fi
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
Talotekniikan kahtiajako: Alan toimijat laskun ja kasvun ristivedossa9.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Talotekniikka-alan suhdannekysely kertoo karua kieltä alan pirstaloituneesta markkinatilanteesta, varsinkin alueellinen kuilu syvenee entisestään. Uudistuotannon lasku jatkuu, mutta odotukset ovat hieman parantuneet keväästä. Korjausrakentamisen kasvumahdollisuuksia heikentävät tukimuutokset.
Datakeskuksista uutta kasvua sähköistysalalle6.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Mittavat investoinnit datakeskuksiin avaavat uusia mahdollisuuksia sähköistysalan yrityksille. Hankkeet kasvattavat erikoisosaamista, jolla on käyttöä myös datakeskuksia ympäröivässä ekosysteemissä.
Uudet sähköpaloriskit: vältä vaarat asiantuntijan vinkeillä3.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Sähköpalon alku rakennuksessa aiheuttaa vuosittain yli kaksi tuhatta hälytystehtävää. Kun huolimattomuus suljetaan pois, juontuvat palon syyt usein säädösten vastaisiin tai viallisiin sähköasennuksiin.
Energiaremontti palauttaa uskoa huomiseen25.9.2025 12:41:25 EEST | Tiedote
Suomalaisten luottamus omaan talouteen on horjunut, ja kotitaloudet säästävät kulutuksen sijaan, kertoo Laboren suhdanne-ennuste. Sähköala muistuttaa, että energiaremontit voivat palauttaa uskoa huomiseen: ne pienentävät asumiskustannuksia, parantavat mukavuutta ja tukevat Suomen kasvua ja ilmastotavoitteita.
Energiaremontti palauttaa uskoa huomiseen25.9.2025 12:31:15 EEST | Tiedote
Suomalaisten luottamus omaan talouteen on horjunut, ja kotitaloudet säästävät kulutuksen sijaan, kertoo Laboren suhdanne-ennuste. Sähköala muistuttaa, että energiaremontit voivat palauttaa uskoa huomiseen: ne pienentävät asumiskustannuksia, parantavat mukavuutta ja tukevat Suomen kasvua ja ilmastotavoitteita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme