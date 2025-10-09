Tekniikasta tukea ikääntyneiden asumiseen

”Iän karttuessa kotiin tarvitaan lisää valoa, jotta päivittäiset toimet sujuvat ja liikkuminen kotona on turvallista. Oikea tapa valon lisäämiseen on asennuttaa lisää kiinteitä pistorasioita ja valopisteitä. Jatkojohtoja tulee välttää, sillä ne on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön”, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n tekninen asiantuntija Kimmo Arenius muistuttaa.

Valaistukseen voi valita sähkötarvikkeita, joihin sisältyy automatiikkaa kuten liiketunnistimia. Kun kylpyhuoneen, wc:n ja eteiskäytävän valot syttyvät itsestään ilman valokytkimen hapuilua, on myös yöllä liikkuminen turvallista.

Vahdit estävät liesipalon ja vesivahingon

Liesivahti on yksi tärkeimmistä senioriasumisen turvaratkaisuista. Se tarkkailee lieden lämpötilaa, virrankulutusta ja käyttäjän läsnäoloa. Vahti ei häiritse ruuanlaittoa eikä vaadi käyttäjältä mitään toimia. Se katkaisee virran ja hälyttää, mikäli liesi on unohtunut päälle.

Vuotovahti puolestaan katkaisee asunnon vedentulon, jos kulutus on poikkeuksellisen suurta. Näin auki jäänyt vesihana tai suihku johtaa hälytykseen eikä ehdi aiheuttaa isoa vahinkoa. Niin lieden kuin veden hälytykset voi välittää esimerkiksi omaan tai läheisen älypuhelimeen.

Myös pistorasioita voi ohjata valaisinten tapaan seinäkytkimellä ja niihin voi liittää ajastimia sekä älykkäitä toimintoja. Näin estetään sähkölaitteiden tai vaikkapa pöytävalaisimen unohtuminen päälle.

Turvallinen koti nostaa elämänlaatua

”Kodin varustaminen turvallisemmaksi helpottaa asumista ja rauhoittaa mieltä. Automatiikka toimii huomaamattomasti taustalla ja siihen tottuu nopeasti”, Arenius sanoo.

Liiketunnistimet, etäseuranta ja turvaranneke voivat tarjota tietoa arjen rytmistä myös läheisille ja avustaville tahoille. Hälytyksiä voidaan lähettää automaattisesti esimerkiksi kaatumisesta, sängystä putoamisesta, liikkumattomuudesta tai asunnosta poistumisesta. Myös palovaroittimet voivat paikallisen äänihälytyksen lisäksi hälyttää omaisen mobiililaitteeseen.

”Alkuun muutoksissa pääsee pyytämällä paikalle sähköurakoitsijan, joka tutustuu tarpeisiin ja asuntoon sekä kertoo eri vaihtoehdoista. Hän tuntee laadukkaiden ammattilaistuotteiden valikoiman, joka on rautakaupan tarjoamaa laajempi”, Arenius kertoo.

”Sähköteknisten ratkaisujen valinta ja asentaminen on aina asianmukaiset sähköasennusluvat omaavan ammattilaisen työtä. Lähiseudun sähköurakoitsijoita löytää muun muassa STUL ry:n verkkosivuilla olevasta jäsenyritykset-hausta. Mikäli kyse on taloyhtiöstä, kannattaa lisäksi olla yhteydessä isännöitsijään”.