Mieshormonien liikatuotanto yhteydessä heikentyneeseen sokeriaineenvaihduntaan ja fyysiseen kuntoon naisilla

28.10.2025 06:50:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote

Korkea mieshormonipitoisuus eli hyperandrogenemia on yhteydessä heikentyneeseen aineenvaihdunnalliseen terveyteen, kohonneeseen verenpaineeseen ja huonompaan kardiorespiratoriseen kuntoon naisilla, selviää tuoreesta Oulun yliopistossa tehdystä väitöstutkimuksesta.

Lääketieteen lisensiaatti Katri Tuorila havaitsi väitöstutkimuksessaan, että lisääntymisikäisillä naisilla korkeat mieshormonipitoisuudet liittyivät erityisesti epänormaaliin sokeriaineenvaihduntaan ja heikompaan kardiorespiratoriseen kuntoon eli niin sanottuun kestävyyskuntoon. 

"Tulosten perusteella hyperandrogenemia, erityisesti silloin kun siihen liittyy ylipainoa, vaikuttaa olevan naisilla itsenäinen sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Odottamaton havainto oli kuitenkin sen yhteys heikompaan kardiorespiratoriseen kuntoon, sillä aikaisemmissa tutkimuksissa mieshormonien on osoitettu parantavan fyysistä suorituskykyä", Tuorila kertoo.

”Tulkitsimme löydöksen siten, että pitkällä aikavälillä koholla olevat androgeenitasot näkyvät elimistön aineenvaihdunnallisina haasteina kovan rasituksen aikana, heijastellen hyperandrogeenisten naisten kohonnutta riskiä sydän- ja verisuonisairauksiin. Toisaalta havaitsimme hyperandrogenemian olevan yhteydessä parempaan lihasvoimaan, mikä on linjassa aikaisemman tutkimuskirjallisuuden kanssa”, Tuorila jatkaa.

Hyperandrogenemiaa esiintyy noin joka kymmenennellä lisääntymisikäisellä naisella. Sen yleisin syy on munasarjojen monirakkulatauti (PCOS), joka itsessään lisää riskiä sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Liialliset mieshormonit lisäävät keskivartalolihavuutta ja heikentävät insuliinin vaikutusta elimistössä, mikä edelleen pahentaa aineenvaihdunnan häiriöitä.

Tutkimus toteutettiin osana laajaa Pohjois-Suomen syntymäkohorttia 1966, johon osallistui 5 889 naista. Heitä seurattiin 31- ja 46-vuotiaina postikyselyin ja kliinisin tutkimuksin, ja tietoja täydennettiin kansallisista rekistereistä. Hyperandrogenemian määritelmänä käytettiin kokonaistestosteronipitoisuuksia ja vapaata androgeeni-indeksiä. Hormonipitoisuudet määritettiin tarkalla nestekromatografia-tandem-massaspektrometrialla, ja analyysit tehtiin myös erikseen niille, joilla ei ollut PCOS-diagnoosia.

Lääketieteen lisensiaatti Katri Tuorila väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 31. lokakuuta. 

Väitöksen tiedot

Avainsanat

hyperandrogenemiasokeriaineenvaihduntakestävyyskuntosydänsairaudetpcoslääketiedeväitösnaisten terveys

Yhteyshenkilöt

Väitöskirjatutkija Katri Tuorila, Oulun yliopisto, katri.mustola@oulu.fi

Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi

Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.

