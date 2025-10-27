Mieshormonien liikatuotanto yhteydessä heikentyneeseen sokeriaineenvaihduntaan ja fyysiseen kuntoon naisilla

Lääketieteen lisensiaatti Katri Tuorila havaitsi väitöstutkimuksessaan, että lisääntymisikäisillä naisilla korkeat mieshormonipitoisuudet liittyivät erityisesti epänormaaliin sokeriaineenvaihduntaan ja heikompaan kardiorespiratoriseen kuntoon eli niin sanottuun kestävyyskuntoon.

"Tulosten perusteella hyperandrogenemia, erityisesti silloin kun siihen liittyy ylipainoa, vaikuttaa olevan naisilla itsenäinen sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Odottamaton havainto oli kuitenkin sen yhteys heikompaan kardiorespiratoriseen kuntoon, sillä aikaisemmissa tutkimuksissa mieshormonien on osoitettu parantavan fyysistä suorituskykyä", Tuorila kertoo.

”Tulkitsimme löydöksen siten, että pitkällä aikavälillä koholla olevat androgeenitasot näkyvät elimistön aineenvaihdunnallisina haasteina kovan rasituksen aikana, heijastellen hyperandrogeenisten naisten kohonnutta riskiä sydän- ja verisuonisairauksiin. Toisaalta havaitsimme hyperandrogenemian olevan yhteydessä parempaan lihasvoimaan, mikä on linjassa aikaisemman tutkimuskirjallisuuden kanssa”, Tuorila jatkaa.

Hyperandrogenemiaa esiintyy noin joka kymmenennellä lisääntymisikäisellä naisella. Sen yleisin syy on munasarjojen monirakkulatauti (PCOS), joka itsessään lisää riskiä sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Liialliset mieshormonit lisäävät keskivartalolihavuutta ja heikentävät insuliinin vaikutusta elimistössä, mikä edelleen pahentaa aineenvaihdunnan häiriöitä.

Tutkimus toteutettiin osana laajaa Pohjois-Suomen syntymäkohorttia 1966, johon osallistui 5 889 naista. Heitä seurattiin 31- ja 46-vuotiaina postikyselyin ja kliinisin tutkimuksin, ja tietoja täydennettiin kansallisista rekistereistä. Hyperandrogenemian määritelmänä käytettiin kokonaistestosteronipitoisuuksia ja vapaata androgeeni-indeksiä. Hormonipitoisuudet määritettiin tarkalla nestekromatografia-tandem-massaspektrometrialla, ja analyysit tehtiin myös erikseen niille, joilla ei ollut PCOS-diagnoosia.

Lääketieteen lisensiaatti Katri Tuorila väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 31. lokakuuta.

Väitöksen tiedot