Historiallisen voimakas hurrikaani Melissa rantautuu Jamaikalle tiistaina
Jamaikan eteläpuolella oleva hurrikaani Melissa on voimistunut korkeimman eli 5. kategorian trooppiseksi hirmumyrskyksi.
Hirmumyrskyn ennustetaan kääntyvän pohjoiseen ja rantautuvan Jamaikan etelärannikolle tiistaina päivällä Suomen aikaa.
”Hirmumyrskyn vaikutukset voivat olla jopa katastrofaalisia”, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Paavo Korpela toteaa. Tuhovoimaisimmat, voimakkuudeltaan jopa 50–70 metriä sekunnissa puhaltava tuulet kohdistuvat hirmumyrskyn keskuksen rantautumisalueelle.
”Tällaiset tuulen nopeudet pystyvät hajottamaan jo vankempiakin asuinrakennuksia, mutta laaja-alaisimmat ja suurimmat vaikutukset tulevat tuulen, sateiden ja tulvien yhteisvaikutuksesta. Katkeavien liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien takia monet alueet voivat jäävät saarroksiin useiksi päiviksi”, Korpela sanoo.
Hirmumyrskyn rajan eli yli 33 metriä sekunnissa ylittävät tuulet voivat ulottua lähes 50 kilometrin etäisyydelle myrskyn silmästä.
Lisäksi Melissa nostaa 2,7–4 metriä korkean tulva-aallon, jonka tuhovoimaa lisää raju myrskyaallokko.
Hidasliikkeinen Melissa kerryttää valtavia sademääriä Jamaikalle
Jamaikan keski- ja itäosaan ennustetaan erittäin voimakkaita rankkasateita. Koska Melissa liikkuu hitaasti, sademäärät kasvavat valtavan korkeiksi: hirmumyrskyn mukanaan tuoma sademäärä voi olla noin 350–750 millimetriä ja idän vuoristoalueilla jopa 1000 millimetriä. Esimerkiksi Suomessa keskimääräinen koko vuoden sademäärä on 600–700 millimetriä. Jamaikalle ennustetut rankkasateet aiheuttavat suurella todennäköisyydellä merkittäviä tulvia ja vuoristoalueilla myös maanvyörymiä.
Jamaikan ylityksen jälkeen Melissa voimistuu uudelleen ja rantautuu keskiviikkoaamuna Suomen aikaa Kuuban itäosaan merkittävänä, jopa kategorian 4 hirmumyrskynä. Melissa tuo mukanaan vakavat vaikutuksensa myös Kuubaan. Keskiviikkoiltana Melissa saapuu Bahamalle edelleen trooppisen hirmumyrskyn, mahdollisesti kategorian 3 voimalla.
”Näin voimakkaan trooppisen hirmumyrskyn rantautuminen Jamaikalle on historiallista. Edellinen lähes yhtä voimakas hirmumyrsky osui Jamaikalle vuonna 1988, kun hurrikaani Gilbert liikkui Jamaikan eteläosan yli idästä länteen. Vaikutukset olivat myös silloin vakavat”, Korpela toteaa.
Merivesi Jamaikan eteläpuolella on noin 30-asteista eli 1,5 astetta keskiarvoa lämpimämpää. Erittäin lämmin merivesi toimii polttoaineena myrskyjen voimistumiselle, mikä aiheutti sen, että Melissa voimistui nopeasti alle kahdessa vuorokaudessa trooppisesta myrskystä 5. kategorian hurrikaaniksi. Tämä sopii kuvaan ilmastonmuutoksen tuomista vaikutuksista Atlantin hurrikaaneihin, joiden ennakoidaan kokevan yhä useammin tällaisia äkillisiä voimistumisia.
