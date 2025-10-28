Rovaniemen lentoaseman lähtöaulan laajennus valmistunut
Finavia on saanut valmiiksi Rovaniemen lentoaseman lähtöaulan laajennusprojektin. Moderni laajennusosa otetaan käyttöön tiistaina 28. lokakuuta 2025, ja se palvelee lähteviä matkustajia. Finavia investoi laajennukseen kolme miljoonaa euroa. Yhteensä Finavia investoi Rovaniemen lentoaseman kehittämiseen vuonna 2025 noin 5,5 miljoonaa euroa.
”Finavia on vuosien ajan investoinut merkittävästi Lapin lentoasemien kehittämiseen. Huhtikuussa 2025 aloitettu Rovaniemen lentoaseman lähtöaulan laajennustyö on nyt saatu valmiiksi – täysin alkuperäisessä aikataulussa ja budjetissa. Nyt valmistunut laajennus parantaa erityisesti lähtevien matkustajien asiakaskokemusta, ja haluankin uusien tilojen käyttöönoton myötä toivottaa kaikki matkustajat lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemen lentoasemalle”, sanoo Lentoasemaverkoston johtaja Henri Hansson Finaviasta.
Investointipäätöksen taustalla oli Rovaniemen lentoaseman matkustajamäärien kehittyminen, joka on viime vuosina ollut hyvin voimakasta. Vuonna 2024 Rovaniemen lentoasemalla oli 948 000, mikä on lähes 30 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Rovaniemen lentoasema onkin viime vuosien aikana noussut merkittäväksi kansainväliseksi lentoasemaksi, jonka avulla Lapin alueen saavutettavuus on parantunut.
“Lapin alueen matkailukysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja haluamme omalla toiminnallamme tukea matkailijoiden asiakaskokemuksen pysymistä korkealla tasolla. Kehitämme lentoasemaverkostoamme kokonaisuutena, ja uskomme, että Rovaniemen lentoliikenteen kasvulla on mahdollisuuksia heijastua koko Lapin alueelle”, Hansson jatkaa.
Uusi laajennusosa kasvattaa lentoaseman lähtöaulan kokoa lähes tuhannella neliömetrillä, ja se on suunniteltu parantamaan matkustajakokemusta. Laajennus ja sen suuret ikkunat tuovat aikaisempaa enemmän luonnonvaloa sisään, tehden lähtöaulasta huomattavasti valoisamman ja avoimemman.
Lähtöaulan laajennuksen lisäksi lentoaseman edustan maaliikennealueita uudistetaan ja järjestellään uudelleen. Jo nyt alkavalla talvikaudella eri kulkumuodot, kuten taksit, bussit ja yksityisautot, sijoitetaan selkeämmin omille alueilleen lentoaseman edustalla. Maaliikennejärjestelyjen muutokset toteutetaan kokonaisuudessaan vuosien 2025 ja 2026 aikana, ja niiden tarkoituksena on sujuvoittaa alueen liikennettä ja selkeyttää liikennejärjestelyjä.
Lentoasemien kehittämisen pohjana on vastuullisuuden kokonaisvaltainen huomioiminen
Kyselytutkimusten mukaan matkustajien asiakastyytyväisyys Rovaniemen lentoasemalla on ollut tasaisesti korkealla tasolla, sillä lentoasemaa on kehitetty pitkäjänteisesti sekä infrastruktuurin ja palveluiden että lentoasemaprosessien ja toimintatapojen näkökulmasta. Tämän lisäksi yhteistyö lentoasemalla toimivien yritysten kesken ja alueen matkailutoimijoiden kanssa on ollut jo vuosikymmenten ajan tiivistä. Finavia valitsee vuosittain 20 lentoasemansa joukosta lentoaseman, joka palkitaan Vuoden lentoasema -tunnustuksella. Vuoden lentoasema 2024 -tunnustus osoitettiin Rovaniemen lentoasemalle.
Finavia on toteuttanut ilmasto-ohjelmaansa tuloksellisesti vuosien ajan. Kestävä kehittäminen ja vastuullisuus otettiin huomioon myös vuonna 2025 toteutetussa lähtöaulan laajennuksessa. Laajennuksen suunnitteluvaiheessa toteutettiin rakennusluvan mukainen energiasimulointi, jonka avulla optimoitiin rakennuksen energiatehokkuus ja pienennettiin sen elinkaaren hiilijalanjälkeä. Tämä ennakoiva lähestymistapa mahdollisti vastuulliset suunnitteluratkaisut jo hankkeen alkuvaiheessa. Lentoasemien kehittämistä tehdään vahvasti dataperusteisesti, ja myös ympäristövaikutusten arviointi pohjautuu tutkittuun tietoon.
Finavian investoinnit Rovaniemen ja Lapin lentoasemiin
Finavia on investoinut Lapin lentoasemien kehittämiseen kokonaisuudessaan yli 100 miljoonaa euroa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lapin kehitysohjelman aikana 2018–2020 Rovaniemen lentoasemaan on investoitu 25 miljoonaa euroa, millä on laajennettu terminaalia, lisätty palveluita ja kehitetty lentoaseman prosesseille tarkoitettuja tiloja.
Kehitysinvestointien lisäksi Finavia on toteuttanut lentoasemien infrastruktuurin normaalia elinkaarihallintaa, johon kuuluvat esimerkiksi kiitoteiden ylläpito ja kalustohankinnat. Vuonna 2025 Finavia investoi lähtöaulan laajennuksen lisäksi lentoaseman edustan maaliikennejärjestelyihin noin 1,3 miljoonaa euroa. Maaliikenteen kehittämien jatkuu myös vuonna 2026. Lentoliikenteen käyttämiin alueisiin kuten kiitotievalojärjestelmään ja etäjäänpoistopaikkaan investointiin vuonna 2025 yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Nämä projektit nostavat vuoden 2025 investointien yhteissumman noin 5,5 miljoonaan euroon.
Finavia on tehnyt paljon kehitystyötä lentoasemien ympäristövastuullisuuden eteen. Rovaniemen lentoasemalla kestävät ratkaisut on otettu huomioon esimerkiksi terminaalirakennusten lämmittämisessä, valaistuksessa ja lentoasemalla käytettävissä polttoaineissa. Tämän työn tuloksena Rovaniemi ja muut Finavian Lapin lentoasemat saavuttivat hiilipäästöjen nettonollatason vuonna 2024 ja niillä on myös Visit Finlandin kestävän matkailun sertifikaatti.
FINAVIA OYJ
Viestintä
Kuvia mediakäyttöön saa Finavian aineistopankista.
Faktalaatikko
Tietoja Rovaniemen lentoasemasta
- Matkustajamäärä vuonna 2024: 948 000 (+29 %).
- Kansainvälisten lentojen matkustajia 44 %, kotimaan lentojen matkustajia 56 %.
- Kiitotien pituus 3 000 metriä, ja se ylittää pohjoisen napapiirin.
- Vuonna 2024 lentoasemajärjestö ACI (Airports Council International) sijoitti Rovaniemen lentoaseman Euroopan kolmen parhaan joukkoon kokoluokassa alle viisi miljoonaa matkustajaa.
- Vuonna 2019 Lapin matkailuelinkeinon liitto myönsi Finavialle Vuoden lappilainen matkailuteko-palkinnon Lapin saavutettavuuden vahvistamisesta.
Lapin lentoasemien kehitysohjelman 2018–2020, Rovaniemen lentoaseman osuus
- 25 miljoonaa euroa
- 5 000 m2 lisää tila terminaaliin (+75 %)
- 10 passintarkastuspistettä lisää (+50 %)
- 3 uutta lähtöporttia: 1 siltapaikka ja 2 bussiporttia (+150 %)
- 6 lähtöselvityslinjaa lisää (+75 %)
- matkatavarakeskuksen laajennus
- uusitut ostos- ja ravintolapalvelut
Rovaniemen lentoaseman historia
- Lentoaseman rakennustyöt alkoivat vuonna 1939.
- Lentoasema avattiin vuonna 1940, jolloin Aero Oy käynnisti säännöllisen reittiliikenteen Rovaniemelle Helsingistä.
- Säännöllinen reittiliikenne alkoi sodan jälkeen uudestaan vuonna 1948.
- Ensimmäinen niin sanottu joulun tilauslento saapui Lontoosta Rovaniemelle 25.12.1984.
- Rovaniemen lentoaseman 80-vuotisjuhlavuotta juhlittiin vuonna 2020.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Finavia media desk ma-pe klo 9-16Puh:+358 (0)20 708 2002comms@finavia.fi
Kuvat
Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta
Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 396,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 687.
Tervetuloa Finavian lentoasemille | Finavia
Vuosikertomukset | Finavia
Facebook/Finavia
Facebook/Helsinki Airport
LinkedIn/Finavia
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finavia Oyj
The expansion of the departures hall at Rovaniemi Airport has been completed28.10.2025 12:21:41 EET | Press release
Finavia has completed the expansion project of the departures hall at Rovaniemi Airport. The modern expansion will be opened on Tuesday, 28 October 2025, and it will serve departing passengers. Finavia has invested EUR 3 million in the expansion. Finavia has invested approximately EUR 5.5 million in the development of Rovaniemi Airport in 2025.
Finavia, Finnair and Patria to be launching partners of the New Aviation Museum10.10.2025 09:00:00 EEST | Press release
Finavia, Finnair and Patria join as the first launching partners of the New Aviation Museum. The aim is to support the preservation of Finnish aviation history and to present the current state of aviation and future opportunities at the New Aviation Museum. In the New Aviation Museum project, a new, memorable world-class destination will be built near Helsinki Airport in Aviapolis, Vantaa. The new museum concept combines exhibitions, digital experiences and events. The museum is being planned to become the attraction of the area, the living room of the neighbourhood and a meeting place for the aviation industry. The New Aviation Museum is set to be completed next to the current museum by the end of 2027. Finavia, Finnair and Patria have worked closely together to develop Finnish aviation for decades. All three companies are founding members of the Finnish Aviation Museum Foundation, which maintains the Aviation Museum. Next, the long-term partnership in the field of culture and aviatio
Finavia, Finnair ja Patria Uuden Ilmailumuseon lanseerauskumppaneiksi10.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Finavia, Finnair ja Patria liittyvät Uuden Ilmailumuseon ensimmäisiksi lanseerauskumppaneiksi. Tavoitteena on tukea suomalaisen ilmailuhistorian säilymistä sekä esitellä ilmailun nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia Uudessa Ilmailumuseossa. Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyyteen Vantaan Aviapolikseen rakentuu uusi kansainvälisen tason elämyksellinen vierailukohde. Uudenlainen museokonsepti yhdistää näyttelyt, digitaaliset kokemukset ja tapahtumat. Museosta suunnitellaan kohdetta, joka tulee olemaan alueen vetonaula, lähiseudun olohuone sekä ilmailualan kohtaamispaikka. Uuden Ilmailumuseon on tarkoitus valmistua nykyisen museon viereen vuoden 2027 loppuun mennessä. Finavia, Finnair ja Patria ovat tehneet tiivistä yhteistyötä suomalaisen ilmailun kehittämiseksi vuosikymmenten ajan. Kaikki yhtiöt ovat perustajaosakkaita Suomen Ilmailumuseosäätiössä, joka ylläpitää Ilmailumuseota. Seuraavaksi pitkä kumppanuus jatkuu kulttuurin ja ilmailuperinnön saral
Fazer Café avautuu Helsinki-Vantaalle vuoden 2026 alussa – matkustajien toive toteutuu9.10.2025 13:00:07 EEST | Tiedote
Helsinki-Vantaan lentoasemalle saadaan pian merkittävä lisäys kahvilatarjontaan, kun Fazer Café avaa ovensa terminaalissa vuoden 2026 alussa.
The renovation of Helsinki Airport’s runway 2 will be completed on schedule - runway use will return to normal29.8.2025 10:30:44 EEST | Press release
Finavia will complete the renovation of Helsinki Airport's runway 2 (runway 15/33) according to the original schedule, and the airport will switch to using three runways on Monday, 1 September 2025. During autumn, finishing work will be carried out in the vicinity of the runway, which will not affect travel.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme