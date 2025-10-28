Rovaniemen lentoaseman lähtöaulan laajennus valmistunut

”Finavia on vuosien ajan investoinut merkittävästi Lapin lentoasemien kehittämiseen. Huhtikuussa 2025 aloitettu Rovaniemen lentoaseman lähtöaulan laajennustyö on nyt saatu valmiiksi – täysin alkuperäisessä aikataulussa ja budjetissa. Nyt valmistunut laajennus parantaa erityisesti lähtevien matkustajien asiakaskokemusta, ja haluankin uusien tilojen käyttöönoton myötä toivottaa kaikki matkustajat lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemen lentoasemalle”, sanoo Lentoasemaverkoston johtaja Henri Hansson Finaviasta.

Investointipäätöksen taustalla oli Rovaniemen lentoaseman matkustajamäärien kehittyminen, joka on viime vuosina ollut hyvin voimakasta. Vuonna 2024 Rovaniemen lentoasemalla oli 948 000, mikä on lähes 30 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Rovaniemen lentoasema onkin viime vuosien aikana noussut merkittäväksi kansainväliseksi lentoasemaksi, jonka avulla Lapin alueen saavutettavuus on parantunut.

“Lapin alueen matkailukysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja haluamme omalla toiminnallamme tukea matkailijoiden asiakaskokemuksen pysymistä korkealla tasolla. Kehitämme lentoasemaverkostoamme kokonaisuutena, ja uskomme, että Rovaniemen lentoliikenteen kasvulla on mahdollisuuksia heijastua koko Lapin alueelle”, Hansson jatkaa.

Uusi laajennusosa kasvattaa lentoaseman lähtöaulan kokoa lähes tuhannella neliömetrillä, ja se on suunniteltu parantamaan matkustajakokemusta. Laajennus ja sen suuret ikkunat tuovat aikaisempaa enemmän luonnonvaloa sisään, tehden lähtöaulasta huomattavasti valoisamman ja avoimemman.

Lähtöaulan laajennuksen lisäksi lentoaseman edustan maaliikennealueita uudistetaan ja järjestellään uudelleen. Jo nyt alkavalla talvikaudella eri kulkumuodot, kuten taksit, bussit ja yksityisautot, sijoitetaan selkeämmin omille alueilleen lentoaseman edustalla. Maaliikennejärjestelyjen muutokset toteutetaan kokonaisuudessaan vuosien 2025 ja 2026 aikana, ja niiden tarkoituksena on sujuvoittaa alueen liikennettä ja selkeyttää liikennejärjestelyjä.

Lentoasemien kehittämisen pohjana on vastuullisuuden kokonaisvaltainen huomioiminen

Kyselytutkimusten mukaan matkustajien asiakastyytyväisyys Rovaniemen lentoasemalla on ollut tasaisesti korkealla tasolla, sillä lentoasemaa on kehitetty pitkäjänteisesti sekä infrastruktuurin ja palveluiden että lentoasemaprosessien ja toimintatapojen näkökulmasta. Tämän lisäksi yhteistyö lentoasemalla toimivien yritysten kesken ja alueen matkailutoimijoiden kanssa on ollut jo vuosikymmenten ajan tiivistä. Finavia valitsee vuosittain 20 lentoasemansa joukosta lentoaseman, joka palkitaan Vuoden lentoasema -tunnustuksella. Vuoden lentoasema 2024 -tunnustus osoitettiin Rovaniemen lentoasemalle.

Finavia on toteuttanut ilmasto-ohjelmaansa tuloksellisesti vuosien ajan. Kestävä kehittäminen ja vastuullisuus otettiin huomioon myös vuonna 2025 toteutetussa lähtöaulan laajennuksessa. Laajennuksen suunnitteluvaiheessa toteutettiin rakennusluvan mukainen energiasimulointi, jonka avulla optimoitiin rakennuksen energiatehokkuus ja pienennettiin sen elinkaaren hiilijalanjälkeä. Tämä ennakoiva lähestymistapa mahdollisti vastuulliset suunnitteluratkaisut jo hankkeen alkuvaiheessa. Lentoasemien kehittämistä tehdään vahvasti dataperusteisesti, ja myös ympäristövaikutusten arviointi pohjautuu tutkittuun tietoon.

Finavian investoinnit Rovaniemen ja Lapin lentoasemiin

Finavia on investoinut Lapin lentoasemien kehittämiseen kokonaisuudessaan yli 100 miljoonaa euroa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lapin kehitysohjelman aikana 2018–2020 Rovaniemen lentoasemaan on investoitu 25 miljoonaa euroa, millä on laajennettu terminaalia, lisätty palveluita ja kehitetty lentoaseman prosesseille tarkoitettuja tiloja.

Kehitysinvestointien lisäksi Finavia on toteuttanut lentoasemien infrastruktuurin normaalia elinkaarihallintaa, johon kuuluvat esimerkiksi kiitoteiden ylläpito ja kalustohankinnat. Vuonna 2025 Finavia investoi lähtöaulan laajennuksen lisäksi lentoaseman edustan maaliikennejärjestelyihin noin 1,3 miljoonaa euroa. Maaliikenteen kehittämien jatkuu myös vuonna 2026. Lentoliikenteen käyttämiin alueisiin kuten kiitotievalojärjestelmään ja etäjäänpoistopaikkaan investointiin vuonna 2025 yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Nämä projektit nostavat vuoden 2025 investointien yhteissumman noin 5,5 miljoonaan euroon.

Finavia on tehnyt paljon kehitystyötä lentoasemien ympäristövastuullisuuden eteen. Rovaniemen lentoasemalla kestävät ratkaisut on otettu huomioon esimerkiksi terminaalirakennusten lämmittämisessä, valaistuksessa ja lentoasemalla käytettävissä polttoaineissa. Tämän työn tuloksena Rovaniemi ja muut Finavian Lapin lentoasemat saavuttivat hiilipäästöjen nettonollatason vuonna 2024 ja niillä on myös Visit Finlandin kestävän matkailun sertifikaatti.

Tietoja Rovaniemen lentoasemasta

Matkustajamäärä vuonna 2024: 948 000 (+29 %).

Kansainvälisten lentojen matkustajia 44 %, kotimaan lentojen matkustajia 56 %.

Kiitotien pituus 3 000 metriä, ja se ylittää pohjoisen napapiirin.

Vuonna 2024 lentoasemajärjestö ACI (Airports Council International) sijoitti Rovaniemen lentoaseman Euroopan kolmen parhaan joukkoon kokoluokassa alle viisi miljoonaa matkustajaa.

Vuonna 2019 Lapin matkailuelinkeinon liitto myönsi Finavialle Vuoden lappilainen matkailuteko-palkinnon Lapin saavutettavuuden vahvistamisesta.



Lapin lentoasemien kehitysohjelman 2018–2020, Rovaniemen lentoaseman osuus

25 miljoonaa euroa

5 000 m2 lisää tila terminaaliin (+75 %)

10 passintarkastuspistettä lisää (+50 %)

3 uutta lähtöporttia: 1 siltapaikka ja 2 bussiporttia (+150 %)

6 lähtöselvityslinjaa lisää (+75 %)

matkatavarakeskuksen laajennus

uusitut ostos- ja ravintolapalvelut



