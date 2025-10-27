Kaupunginhallitus: Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamishankkeelle lisärahoitus

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy metron luotettavuuden ja kapasiteetin kehittämiseen liittyvän junakulunvalvonnan toteutuksen hankesuunnitelman (METKA) päivityksen ja kustannusten korotusten siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on Espoon osalta enintään 52,9 milj. euroa.

Hankkeen toteutusvastuu Espoon osalta säilyy edelleen Länsimetro Oy:llä ja investointi rahoitetaan rahoitusvastikkeilla Länsimetro Oy:n kautta. Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot tekevät yhtäläisen päätöksen päivitetyn hankesuunnitelman hyväksymisestä.

Otaniemen urheilukentän ja lähiympäristön alueita kaupungin omistukseen

Kaupunginhallitus päätti, että Espoon kaupunki ostaa Senaatti-kiinteistöiltä alueita Otaniemestä kokonaiskauppahinnalla 2 006 023 euroa. Kaupan kohteena olevat alueet muodostuvat Otaniemen urheilukentästä lähiympäristöineen, Otarannan pysäköintialueista ja rantaraitin puistoalueesta sekä Laajalahden vesialueesta Kuusisaarentien sillan tuntumaan saakka. Kaupan kohteena olevien alueiden nykyinen maankäyttö ei palvele Senaatin tarpeita eikä tavoitteita. Alueiden maankäyttö on säilymässä toistaiseksi ennallaan, jolloin alueet soveltuvat paremmin kaupungin omistukseen. Ostettavien alueiden pinta-ala on yhteensä 19,5 hehtaaria, josta Laajalahden vesialuetta on noin 15 hehtaaria. Otaniemen urheilukentän alue on osoitettu Espoon yleiskaava 2060 luonnoksessa urheilupuiston alueeksi. Urheilupuiston aluetta on mahdollista kehittää tulevia palvelutarpeita vastaavaksi, kun alue on kaupungin omistuksessa. Rantaraitin ulkoilureitit ovat valmiiksi kaupungin kunnossapidossa ja ne kuuluvat luontevasti kaupungin omistukseen. Rannassa sijaitsee myös kaupungin ennestään omistama Espoon saaristoliikenteen käytössä oleva laituri.

Esittelijä poisti asian 15 (Valtuustokysymys vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden työllistymisestä Espoon kaupungilla) asialistalta ja totesi, että asia viedään käsiteltäväksi ensin työllisyys- ja kotoutumisjaostossa, jonka jälkeen siihen palataan kaupunginhallituksessa.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat