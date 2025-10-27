Kaupunginhallitus: Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamishankkeelle lisärahoitus
Kaupunginhallitus esittää hankkeen kustannusten korotuksen hyväksymistä. Hankkeen toteutuksen edellytyksenä on Espoon ja Helsingin valtuustojen päätökset.
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy metron luotettavuuden ja kapasiteetin kehittämiseen liittyvän junakulunvalvonnan toteutuksen hankesuunnitelman (METKA) päivityksen ja kustannusten korotusten siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on Espoon osalta enintään 52,9 milj. euroa.
Hankkeen toteutusvastuu Espoon osalta säilyy edelleen Länsimetro Oy:llä ja investointi rahoitetaan rahoitusvastikkeilla Länsimetro Oy:n kautta. Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on, että Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot tekevät yhtäläisen päätöksen päivitetyn hankesuunnitelman hyväksymisestä.
Otaniemen urheilukentän ja lähiympäristön alueita kaupungin omistukseen
Kaupunginhallitus päätti, että Espoon kaupunki ostaa Senaatti-kiinteistöiltä alueita Otaniemestä kokonaiskauppahinnalla 2 006 023 euroa. Kaupan kohteena olevat alueet muodostuvat Otaniemen urheilukentästä lähiympäristöineen, Otarannan pysäköintialueista ja rantaraitin puistoalueesta sekä Laajalahden vesialueesta Kuusisaarentien sillan tuntumaan saakka. Kaupan kohteena olevien alueiden nykyinen maankäyttö ei palvele Senaatin tarpeita eikä tavoitteita. Alueiden maankäyttö on säilymässä toistaiseksi ennallaan, jolloin alueet soveltuvat paremmin kaupungin omistukseen. Ostettavien alueiden pinta-ala on yhteensä 19,5 hehtaaria, josta Laajalahden vesialuetta on noin 15 hehtaaria. Otaniemen urheilukentän alue on osoitettu Espoon yleiskaava 2060 luonnoksessa urheilupuiston alueeksi. Urheilupuiston aluetta on mahdollista kehittää tulevia palvelutarpeita vastaavaksi, kun alue on kaupungin omistuksessa. Rantaraitin ulkoilureitit ovat valmiiksi kaupungin kunnossapidossa ja ne kuuluvat luontevasti kaupungin omistukseen. Rannassa sijaitsee myös kaupungin ennestään omistama Espoon saaristoliikenteen käytössä oleva laituri.
Esittelijä poisti asian 15 (Valtuustokysymys vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden työllistymisestä Espoon kaupungilla) asialistalta ja totesi, että asia viedään käsiteltäväksi ensin työllisyys- ja kotoutumisjaostossa, jonka jälkeen siihen palataan kaupunginhallituksessa.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Konserni- ja tilajaosto: Siirtokelpoiset päiväkodit edistävät investointiohjelman hankkeiden toteutumista27.10.2025 13:56:05 EET | Tiedote
Jaosto hyväksyi hankesuunnitelmat kolmelle siirtokelpoiselle päiväkodille. Siirtokelpoiset päiväkodit toteutetaan Pohjois-Tapiolaan, Olariin ja Kaitaalle ja niiden on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026.
Espoossa kokeillaan uutta tapaa järjestää taidekasvatusta päiväkodeissa27.10.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Espoon kaupunki kokeilee uutta tapaa järjestää taidekasvatusta kaupungin päiväkodeissa toimintavuoden 2025–2026 aikana. Taidekasvatusta järjestetään 5-vuotiaille lapsille yhteensä 60 Espoon kaupungin päiväkodissa kaikilla Espoon suuralueilla. Kaupunki pyrkii kokeilun avulla tuomaan eri taiteen alojen pedagogien toteuttaman taidekasvatuksen mahdollisimman monen lapsen saataville.
Makumatka Espoon kouluissa ja päiväkodeissa 29.10.202523.10.2025 16:31:14 EEST | Tiedote
Espoo Catering tempaisee kohteissaan makumatkalla, kun päiväkodeissa järjestetään Pyörykkäpäivä ja kouluissa Pitapäivä.
Eldriven lastbil transporterar dagligvaror i Esbo22.10.2025 11:11:48 EEST | Nyheter
Transport är en väsentlig del av en fungerande stad, men samtidigt orsakar lastbils- och paketbilstrafiken cirka en tredjedel av koldioxidutsläppen från trafiken i Esbo. Esbo stad vill främja möjligheterna för eldriven lastbilstrafik och inleder därför ett pilotprojekt i samarbete med Volvo Finland, Neste, Ramboll och MK Trans & Logistics Oy. Målet med pilotprojektet är att visa att eldrivna distributionsbilar lämpar sig väl för transport av dagligvaror i Esbo.
Sähköinen kuorma-auto kuljettaa päivittäistavaroita Espoossa22.10.2025 11:11:48 EEST | Uutinen
Kuljetukset ovat olennainen osa toimivaa kaupunkia, mutta samalla kuorma- ja pakettiautoliikenne aiheuttavat noin kolmanneksen Espoon liikenteen hiilidioksidipäästöistä. Espoon kaupunki haluaa edistää sähköisen kuorma-autoliikenteen mahdollisuuksia ja käynnistää siksi pilotin yhteistyössä Volvo Finlandin, Nesteen, Rambollin ja MK Trans & Logistics Oy:n kanssa. Pilotin tavoitteena on osoittaa, että sähköinen jakeluauto soveltuu hyvin Espoossa tehtävään päivittäistavarakuljetukseen.
