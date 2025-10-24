Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Aluevaltuusto teki päätöksiä yhteistyösopimuksesta, asiakasmaksuista ja investoinneista

27.10.2025 21:42:14 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui 27.10.2025 ja hyväksyi useita päätöksiä, jotka koskevat alueen yhteistyötä, asiakasmaksuja, talouden seurantaa sekä tulevien vuosien investointeja.

Piirros viidestä henkilöstä ja tuomarin nuijasta etualalla.

Aluevaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välisen yhteistyösopimuksen valtuustokaudelle 2025–2029. Sopimus vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä. 

Hyvinvointialue päivittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen hinnaston 1.11.2025 alkaen. Päivityksen tavoitteena on varmistaa maksujen ajantasaisuus ja yhdenmukaisuus lainsäädännön sekä palvelurakenteen kanssa. 

Aluevaltuusto päätti hyväksyä päivitetyn investointisuunnitelman 2026–2029 muutosesityksen ja lisäksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialue aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa investointisuunnitelman ja lainanottovaltuuden 2026–2029 muuttamiseksi. 

Päätöksen tavoitteena on turvata hyvinvointialueen investointien rahoitus ja varmistaa palvelujen kehittäminen tulevina vuosina. 

Aluevaltuusto merkitsi myös tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–31.8.2025. Kokoussalissa kuultiin useita kiittäviä puheenvuoroja siitä, että hyvinvointialueen talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. 

“Osavuosikatsaus kertoo hyvinvointialueella tehdystä hyvästä työstä. Vaikka työtä on vielä jäljellä, olemme kulkemassa oikeaan suuntaan. Seuraavassa aluevaltuuston kokouksessa 9. joulukuuta käsittelemmekin tulevan vuoden talousarviota sekä pidemmän tähtäimen strategiaa. Nyt marraskuun aikana käydään neuvotteluja useista merkittävistä aiheista, joista aluevaltuusto tekee päätökset joulukuun kokouksessa”, aluevaltuuston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho sanoo. 

Tarkistettu kokouspöytäkirja liitteineen on luettavissa VAKEn päätössivustolla 3.11.2025 klo 12 alkaen.  

Avainsanat

päätöksentekohyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye