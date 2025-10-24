Aluevaltuusto teki päätöksiä yhteistyösopimuksesta, asiakasmaksuista ja investoinneista
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui 27.10.2025 ja hyväksyi useita päätöksiä, jotka koskevat alueen yhteistyötä, asiakasmaksuja, talouden seurantaa sekä tulevien vuosien investointeja.
Aluevaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välisen yhteistyösopimuksen valtuustokaudelle 2025–2029. Sopimus vahvistaa alueiden välistä yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä.
Hyvinvointialue päivittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen hinnaston 1.11.2025 alkaen. Päivityksen tavoitteena on varmistaa maksujen ajantasaisuus ja yhdenmukaisuus lainsäädännön sekä palvelurakenteen kanssa.
Aluevaltuusto päätti hyväksyä päivitetyn investointisuunnitelman 2026–2029 muutosesityksen ja lisäksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialue aloittaa neuvottelut valtiovarainministeriön kanssa investointisuunnitelman ja lainanottovaltuuden 2026–2029 muuttamiseksi.
Päätöksen tavoitteena on turvata hyvinvointialueen investointien rahoitus ja varmistaa palvelujen kehittäminen tulevina vuosina.
Aluevaltuusto merkitsi myös tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–31.8.2025. Kokoussalissa kuultiin useita kiittäviä puheenvuoroja siitä, että hyvinvointialueen talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.
“Osavuosikatsaus kertoo hyvinvointialueella tehdystä hyvästä työstä. Vaikka työtä on vielä jäljellä, olemme kulkemassa oikeaan suuntaan. Seuraavassa aluevaltuuston kokouksessa 9. joulukuuta käsittelemmekin tulevan vuoden talousarviota sekä pidemmän tähtäimen strategiaa. Nyt marraskuun aikana käydään neuvotteluja useista merkittävistä aiheista, joista aluevaltuusto tekee päätökset joulukuun kokouksessa”, aluevaltuuston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho sanoo.
Tarkistettu kokouspöytäkirja liitteineen on luettavissa VAKEn päätössivustolla 3.11.2025 klo 12 alkaen.
Yhteyshenkilöt
Maarit Raja-AhoAluevaltuuston puheenjohtajaPuh:040 359 3502maarit.raja-aho@lh.vakehyva.fi
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678timo.aronkyto@vakehyva.fi
