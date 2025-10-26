Suomi ja Itävalta vastakkain EM-finaalissa tiistaina

Suomi eteni finaaliin kukistamalla Italian semifinaalissa niukasti 9–8. Ottelu pelattiin rankkasateessa, ja märkä kenttä söi hyökkäysten tehoja. Suomen puolustus oli taitavampi, piti Italian maaleitta suurimman osan ajasta, ja torjui tehokkaasti vastustajan viime minuuttien kiriyritykset.

Itävalta löi omassa välierässään isäntämaan Saksan 30–9 ja eteni kolmatta kertaa peräkkäin finaaliin. Joukkueen puolustus dominoi, ja hyökkäys hallitsi palloa tehokkaasti juoksupeleillä. Itävalta voitti Saksan ensimmäistä kertaa kansainvälisessä ottelussa, mikä nosti joukkueen itseluottamusta entisestään.

Itävalta loppuottelun ennakkosuosikki

Hallitseva mestari Itävalta lähtee tiistain loppuotteluun ennakkosuosikkina. Vuoden 2023 mestarijoukkueen runko on säilynyt pääosin kasassa, ja voitto vahvana pidetystä Saksasta ei vähennä joukkueeseen asetettuja odotuksia.

Suomen valmennustiimissä apuvalmentajana toimiva Marianne Pahkala on kuulunut kolmen viimeisen kauden ajan ELF-ammattilaissarjassa pelaavan itävaltalaisen Vienna Vikingsin valmennustiimiin ja osaa todennäköisesti parhaiten arvioida, millainen joukkue tiistaina Suomea vastaan asettuu:

– Odotamme vastaamme hyvin yhteen pelaavaa, mestaruuttaan kiivaasti puolustavaa joukkuetta, jolta ei peliälyä tai atleettisuutta puutu. Joukkueeseen on noussut uusia nuoria tähtiä, mutta samalla vaarallisia veteraaneja on jäänyt pois vuoden 2023 jälkeen. Itävallan vahvuuksiin semifinaalissa kuului heidän juoksuhyökkäyksensä sekä Euroopan kovimpiin cornereihin kuuluva Christoph Nitzlnader, joka loisti puolustuksessa.

Itävallan hyökkäyksen ehdoton tähtipelaaja on keskushyökkääjä Sandro Platzgummer, joka pelasi 2020–2023 Yhdysvalloissa NFL:n New York Giantsin organisaatiossa. Lauantain välierässä Saksaa vastaan ex-NFL-ammattilainen kirjasi tilastoihin kuudella juoksuyrityksellään 79 jaardia ja yhden touchdownin. Heittopeleistä Platzgummer eteni kolmella kiinniotollaan 37 jaardia. Hänet valittiin ottelun arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Hyvin yhteen hitsautunut haastaja

Suomi lähtee tiistain ratkaisupeliin haastajan paikalta. Leijonajoukkueen kaikkien aikojen 15. EM-mitali on jo varma, mutta nuori joukkue ei ole vielä kylläinen. Välierässä jouduttiin pelaamaan olosuhteiden pakosta kelin määrittämää jalkapalloa, eikä joukkue päässyt näyttämään vielä parasta osaamistaan. Pahkala, joka oli maajoukkueen mukana myös edellisessä EM-finaalissa, aistii Suomen joukkueessa menestymispotentiaalia:

– Vaikka rosterimme on päivittynyt sitten viime kohtaamisen, Suomen joukkue on hyvin hitsautunut yhteen ja yhteishenki on korkealla. Turnausmuoto on antanut mahdollisuuden työskennellä tiiviisti yhdessä ja valmistautua huolellisesti, ja tulemme pelaamaan omaa peliämme puhki scoutattua joukkuetta vastaan.

– Vaikka kyseessä on EM-finaali, ei se ole jenkkifutista kummempaa. Laitamme 11 miestä kentälle ja pelaamme paremman pelin kuin he.

Suomi hakee tiistaina kuudetta EM-kultaansa ja revanssia edellisen EM-turnauksen finaalitappiolleen. Itävalta haluaa rakentaa EM-dynastiaa, eikä ylivoimainen voitto Saksasta ole ainakaan vähentänyt joukkueen nälkää. EM-loppuottelu pelataan tiistaina 28.10.2025 Krefeldin Grotenburg-stadionilla, ja se tarjoillaan suorana lähetyksenä Ruudussa klo 19.50 alkaen