Kela alkaa korvata työterveyshuollon kustannuksia heti työsopimuksen solmimisen jälkeen

28.10.2025 08:59:26 EET | Kela/FPA | Tiedote

Kela alkaa vuoden 2026 alussa korvata työterveyshuollon kustannuksia jo työsopimuksen solmimishetkestä alkaen. Muutoksesta on hyötyä työnantajille erityisesti niissä tilanteissa, joissa työntekijälle tehdään terveystarkastus ennen työn aloittamista.

Kela korvaa nykyään työnantajille työterveyshuollon kustannuksia sen jälkeen, kun työntekijä on aloittanut työt uudessa työpaikassaan. 1.1.2026 alkaen Kela korvaa myös niitä työterveyshuollon kustannuksia, jotka ovat syntyneet työsopimuksen solmimisen jälkeen.

Vuoden 2026 alusta alkaen työterveyshuollon kustannusten korvaaminen ei siis enää edellytä sitä, että työsopimuksen tehnyt työntekijä on aloittanut työnteon uudessa työpaikassaan.

Usein työntekijälle tehdään ensimmäinen työterveystarkastus silloin, kun työntekijä on aloittanut työssään. Kuitenkin sellaisessa työssä, joka saattaa aiheuttaa erityistä sairastumisen vaaraa, työntekijän terveystarkastus (alkutarkastus) on lain mukaan pyrittävä tekemään jo ennen työn aloittamista tai viimeistään kuukauden kuluessa aloittamisesta.

Muutoksen myötä työnantajan on mahdollista saada korvauksia kaikista näistä lain edellyttämistä alkutarkastuksista. Työnantaja voi saada korvauksia myös muusta työterveyshuollon toiminnasta, jonka työnantaja ja työterveyshuolto katsovat työntekijälle tarpeelliseksi ennen työn aloittamista.

Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (edilex.fi)

