Talvinopeudet Lapissa voimaan keskiviikosta 29.10.2025 alkaen

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin siirrytään Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella keskiviikosta 29.10.2025 alkaen. Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan keskiviikon ja torstain aikana. Rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Nopeusrajoituksia alentamalla parannetaan liikenneturvallisuutta vuodenaikana, jolloin sää- ja keliolosuhteet vaihtelevat ja onnettomuusriski kasvaa. Alempi ajonopeus antaa kuljettajalle enemmän aikaa havaita ja toimia yllättävissäkin tilanteissa. Lapin ELY-keskus muistuttaa, että nopeusrajoitusmerkki ilmoittaa vain suurimman sallitun ajoneuvon nopeuden. Nopeus tulee kuitenkin aina sovittaa tien kunnon, kelin, näkyvyyden ja muiden liikenneolosuhteiden mukaan. Alennetut nopeusrajoitukset tukevat myös kestävän liikkumisen periaatteita, sillä niiden myötä polttoaineenkulutus ja päästöt vähenevät, lisäksi tien päällyste kuluu hitaammin.

Lapissa ei tule juurikaan muutoksia aikaisempiin talvinopeusrajoituksiin. Kemi-Tornio – moottoritiellä nopeusrajoitus 120 km/h alennetaan 100 kilometriin tunnissa ja satasen nopeusrajoitukset ovat voimassa myös talvikautena. Lisäksi 100 km/h rajoitus jää talvikaudeksi osalle Lapin valtateiden 4, 5, 21 ja 29 sekä osalla kantateiden 79 ja 82 tieosista. Yhteensä ns. talvisatasia jää noin 700 kilometriä.

Kesänopeuksiin siirrytään tavallisesti huhtikuun aikana.