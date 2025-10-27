Elämää, tunteita ja tarinoita – Otavan kevään 2026 kustannusohjelma nyt julki

Kaunokirjat – kaikkien aikojen kirjakevät

Katja Ketun väkevä ja mestarillinen romaani nostaa esiin Brita-Kajsa Laestadiuksen vaietun tarinan. Voimakas ja viisas parantajanainen kokee 1800-luvun kuohuvassa Lapissa suuren herätysliikkeen syntyhetket.

Anna-Leena Härkösen Mykkien pöydässä 56-vuotias Leni on saanut potkut töistä. Alkoholi maistuu, tyhjää aikaa on loputtomasti, kunnes Leni rakastuu perheelliseen Lasseen.

Kaksinkertaisen Finlandia-voittajan Olli Jalosen Puhdas viiruinen elämä on vavahduttava romaani aatteen palosta, joka tuhoaa ja parantaa.

Enni Mustonen aloittaa huikean, uuden Kytösavun tarinoita -sarjan, joka kuvaa lahjakkaan pohjalaisnaisen elämää 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Sarjan avaavassa Pappilan piika -teoksessa sisukkaan orpotytön Hanna Prännin apu osoittautuu kultaakin kalliimmaksi.

Joel Haahtelan Talvikappeli on mykistävän kaunis teos ihmisen syvimmistä tarpeista ja sovituksen mahdollisuudesta.

Jari ja Kati Tervon hurmaava Ukko-koira seikkailee jälleen. Kolmas kirja Ukko ja onnen aika kuvaa lämpimästi borderterrierin ja hänen henkilökuntansa elämää – sen iloja, kommelluksia ja kolhuja.

Finlandia-palkitun Hannu Väisäsen taiturimainen kertomuskokoelma Ohukaisia lentää, kääntyy ja riemastuttaa.

Dekkareiden ystäville kevät tarjoaa runsaasti jännittävää luettavaa. Kylmiä väreitä, tummia sävyjä ja visaisia murhamysteerejä tarjoilevat muun muassa suosikkijännäristit Freida McFadden, Yrsa Sigurðardóttir, Chris Carter ja Richard Osman. Jeneva Rosen Täydellinen avioliitto on kansainvälinen trillerisensaatio, joka on hotkittava kerralla.

Kevät tuo mukanaan hyvää mieltä, ja viihdekirjat tarjoavat siihen täydellisen lisän. Emma Alftanin Syteen tai saveen osuu nauruhermon kautta sydämeen! Teos on nautinnollisen kirpeä romaani keski-iästä ja keramiikasta. BookTokista tutun esikoiskirjailija Janette Backin Satunnaisten aaltojen teoria -surffiromanssissa tunteet tyrskyävät suurempina kuin aallot.

Tietokirjat – uskomattomia tositarinoita ja piiloon jääneitä näkökulmia

Charlie Sheen kertoo nyt ensimmäistä kertaa omin sanoin poikkeuksellisesta elämästään Sheenin kirjassa, joka on kuin romaani, paitsi että kaikki on totta.

Antti Heikkisen Pokelat – Soiva suku on sykähdyttävä matka Martti, Marjatta ja Eveliina Pokelan musiikilliseen perintöön.

Minna Maijalan Helvi Hämäläinen – Kauneudenrakastaja on intiimi ja kiehtova kirjailijaelämäkerta, joka kuljettaa lukijan läpi kuohuvan 1900-luvun. Reetta Hännisen Taistelujen nainen on upea kuvaus poikkeuksellisesta vaikuttajanaisesta Tekla Hultista. Jung Changin Lentäkää villijoutsenet jatkaa Changin suvun tarinaa Kiinassa aina nykypäivään saakka siitä, mihin maailmanmenestykseksi noussut Villijoutsenet jäi. Changin teokset ovat Kiinassa kiellettyjen kirjojen listalla.

Paavo Huotarin ja Kirsi Valkaman Kuningas Daavidin pitkä varjo kuvaa Raamatun tarinoita vallan välineenä Israel-Palestiinassa.

Mika Aaltolan ja Henri Vanhasen Etulinjassa on näkemyksellinen kirja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulevaisuudesta. Lasse Lehtisen Sotien syyllisyys on dramaattinen kuvaus oikeudenkäynnistä, jossa Suomen valtiojohto tuomittiin syyllisiksi sotaan.

Hannu Sokalan Maailman 50 vaarallisinta valhetta (Nemo) kertoo suomalaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä suurista valheista, aina rokotteiden terveysuhista holokaustin kiistämiseen. Rahoituksen professori Vesa Puttonen puolestaan kertoo uutuuskirjassaan, miten miljoona hankitaan – ja kulutetaan.

Äitikirja on Hei baby -podcastistä tuttujen Kirsikka Simbergin ja Vivian Nickin ihana täyttökirja ja oivaltava äänikirja kaikille vanhemmille. Harri Gustafsbergin 10 askelta päätöksentekoon kokoaa tunnetun valmentajat parhaat opit onnistuneisiin päätöksiin. Ani Kellomäen ja Tiia Koivusalon V*tun vaihdevuodet on suorapuheinen selviytymisopas muutokseen. Satu Tolvasen Vaeltajan neuleet (Moreeni) tarjoaa maanläheisen kauniita neuleita retkeilijälle.

Lasten- ja nuortenkirjat – suuria nimiä ja rakastettuja sarjoja

Mauri Kunnakselta saadaan jälleen ihanaa luettavaa! Seikkailijan iltasatukirja kokoaa kahdeksan vauhdikasta tarinaa Kunnaksen upeasta tuotannosta pienempien ja isompienkin lukijoiden iloksi. Majatalon väki ja kaappikellon kummitukset on iki-ihana klassikkokirja, joka on nyt ensimmäisen kerran saatavilla isossa formaatissa.

Tanskalaisen Jakob Martin Stridin Ihmeellinen bussi on mielikuvitusta pursuava kuvakirja – huikea lukuelämys, joka jättää ikuisen jäljen.

Roni Backin luotsaamat huippusuositut Toimistopojat seikkailevat nyt myös kirjan hahmoina! Toimistopojat – Kaaos lomareissulla -teoksessa rakastetut vaikuttajat ovat rustanneet hulvattomimpia toilailujaan kansien väliin.

Niin lapsille kuin nuorille kirjoittavan Veera Salmen uutuuskirja Veljeni Valentin on kiehtovan kaunis ja jännittävä saturomaani Veljeni Leijonamielen –klassikon hengessä.

Chilizombit aloittaa Mitä sinä tekisit? -kirjasarjan, jossa lukija saa itse päättää juonen. Emil Landgreenin hulvattomassa, upeasti kuvitetussa kirjassa on yli 20 erilaista loppua!

Pitkä odotus päättyy, kun Jessica Townsendin Nevermoor-fantasiasarja jatkuu! Hopeasyntyinen – Morriganin arvoitus on kansainvälisen, palkitun menestyssarjan neljäs osa. Myös kotimaisen nuorten fantasian ystävillä on syytä riemuun: Magdalena Hain upea fantasiatrilogia Royaumen aikakirjat huipentuu jännittävään Kuunkehään.

Lisäksi monet koululaisten rakastamat sarjat, kuten Isämies, Keltainen Lumimies, Maailman paras puumaja ja Karsein viikko ikinä, saavat odotettua jatkoa!