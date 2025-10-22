Tutkimuksen mukaan Heureka vapaa-ajankeskusten ykkönen

Tutkimuksen vastaajat arvioivat vapaa-ajankeskuksia yleisarvosanalla asteikolla 4–10. Yleisarvosanallaan 8,35 Heureka nousi selkeästi ykköseksi ohittaen muun muassa maan tunnetuimmat ja isoimmat huvipuistot ja eläintarhan. Vapaa-ajankeskusten saamat yleisarvosanat vaihtelivat tänä vuonna välillä 7,15–8,35.

Tutkimuksen vastaajat arvioivat vapaa-ajankeskuksia lisäksi kymmenen eri mielikuvatekijän perusteella. Tutkimuksessa kysytyt mielikuvatekijät olivat: hintataso, sijainti, monipuolisuus, siisteys, sopivuus koko perheelle, kohteen/laitteiden kunto, henkilökunnan palvelualttius, kahvila-/ravintolapalvelut, uudistuva ja kehittyvä kohde sekä vastuullinen kohde. Heureka oli kuudessa mielikuvatekijässä ykkösenä, ja kun lasketaan yhteen kaikista mielikuvatekijöistä annetut arviot, Heureka oli vertailussa ylivoimaisesti ensimmäinen.

Heureka ylsi ensimmäiselle sijalle myös suosittelutodennäköisyyttä osoittavalla nettosuositteluindeksillä (Net Promoter Score NPS). Vastanneista jopa 49 % suosittelisi vahvasti Heurekaa eli antoi asteikolla 0–10 arvosanaksi 9 tai 10 vastatessaan kysymykseen ”kuinka todennäköistä on, että suosittelisitte vapaa-ajankeskusta”.

Yli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tuntee Heurekan. Heurekan kokonaistunnettuus on kasvanut vuosi vuodelta ja on nyt jo 91%. Vastaajilta tiedusteltiin myös, mihin vapaa-ajankohteeseen he menisivät mieluiten seuraavan vuoden aikana, mikäli saisivat valita vapaasti. Kysymykseen vastanneiden mielestä Heureka oli houkuttelevin vapaa-ajan kohde, johon haluttaisiin mennä vierailulle.

Olemme todella iloisia ja ylpeitä näistä tutkimustuloksista. Heureka on ollut jo pitkään tässä tutkimuksessa vapaa-ajankeskusten kolmen kärjessä, mutta näin monella mittarilla ensimmäisen sijan saavutus on kyllä poikkeuksellista. Kuten tutkimustuloksetkin kertovat, olemme uudistuva ja monipuolinen kohde, jonka tarjonta sopii koko perheelle, toteaa Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski.

Taloustutkimuksen internetpaneelissa toteuttamaan Vapaa-ajankeskusten imagot -tutkimus on osa vuosittaista Suomi tänään -monitilaajatutkimusta. Tutkimuksen vapaa-ajankeskuksia koskevaan osioon vastasi tänä vuonna yhteensä 2 554 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista aikavälillä 1.9 -11.9.2025. Taloustutkimus Oy:n omasta toimeksiannosta tehdyn tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eri vapaa-ajankeskusten tunnettuutta ja imagoa kuluttajien keskuudessa.

Lisätietoja:

Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski, mikko.myllykoski@heureka.fi, puh. 040 9015 244

Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi, puh. 040 9015 295

Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Outi Salonen, outi.salonen@taloustutkimus.fi, puh. 010 758 5425