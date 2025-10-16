Vaatehuollon tehokkaat uutuudet: Russell Hobbss Steam Genie VacuSteam-höyrystin ja Revive-nukanpoistaja

Russell Hobbs Steam Genie VacuSteam höyryttää ja silittää vaatteet ja kodintekstiilit nopeasti ja tehokkaasti. Laite pitää kankaan paikallaan VacuSteam-imutekniikan avulla, mikä helpottaa ja nopeuttaa silittämistä. Steam Genie VacuSteam imee kankaan hellävaraisesti lämmitettyä keraamista silityslevyä vasten. Höyry ja lämmin levy raikastavat ja silittävät kankaan helposti yhdellä vedolla.

Laitteessa on kolme höyry- ja imuasetusta eri kankaille, joten monikäyttöisellä laitteella voi sekä raikastaa varastoidut talvitakit että suoristaa hankalasti silitettävät mekot ja paidat. 1500 watin teho tuottaa 23 grammaa höyryä minuutissa, ja laite on käyttövalmis vain 40 sekunnissa. Yhdellä täytöllä voi suoristaa ja raikastaa useita vaatekappaleita.

Uusi ladattava nukanpoistaja Russell Hobbs Revive siistii nyppyyntyneen kankaan ja poistaa nukat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Lataus käy kätevästi USB-C-kaapelilla, ja laitteen käyttöaika täyteen ladattuna on jopa 90 minuuttia. Kompakti ja kevyt laite sopii sekä kotikäyttöön että mukaan matkalle.

Käyttökokemusta parantaa näppärä, tilava säiliö, joka on vaivaton avata ja tyhjentää. Helposti suljettava säiliö kiinnittyy laitteeseen magneetilla, ja nukanpoistajan matkalukitus pitää huolta siitä, että sitä on helppo pitää mukana laukussa.

Tuotetiedot

Russell Hobbs Steam Genie VacuSteam, OVH 99,95

Ainutlaatuinen ja tehokas VacuSteam-teknologia

Kolme höyry- ja imuasetusta eri kankaille

23 g/min höyryntuotto ja 1500 W teho

Lämmitetty keraaminen levy

Valmis käyttöön vain 40 sekunnissa

Tilava ja irrotettava 200 ml vesisäiliö

Automaattinen virrankatkaisu

Mukana puhdistusharja

Pitkä 3 metrin johto

Russell Hobbs Revive ladattava nukanpoistaja OVH 19,95

Hellävarainen ja tehokas

Jopa 90 minuuttia yhdellä latauksella

Lataus mukana tulevalla USB-C-kaapelilla

Kevyt ja pieni laite on helppo ottaa mukaan ja käyttää missä tahansa

Tilava, magneetilla kiinnittyvä nukkasäiliö

Puhdistusharja laitteen puhdistusta varten

Käytännöllinen matkalukitus

Saatavuus

Lokakuu 2025

Tuotteiden takuu

2 vuotta + 1 lisävuosi rekisteröitymällä Russell Hobbsin kotisivuilla

https://fi.russellhobbs.com/tuotteen-rekisterointi

Viestintä, kuvaus- ja testilaitteet

Mari Cadaut, viestintätoimisto Podiva Oy, 0405878053, mari.cadaut@podiva.fi