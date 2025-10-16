Podiva Oy

Vaatehuollon tehokkaat uutuudet: Russell Hobbss Steam Genie VacuSteam-höyrystin ja Revive-nukanpoistaja

28.10.2025 12:50:51 EET | Podiva Oy | Tiedote

Jaa

Kaapeissa odottavat talvivaatteet saavat nyt uuden, raikkaan alun: Russell Hobbs tuo kauppoihin lokakuussa kaksi uutta vaatehuollon tehoapuria. Imutekniikkaa hyödyntävä höyrystin Russell Hobbs Steam Genie VacuSteam ja ladattava nukanpoistaja Russell Hobbs Revive pitävät vaatteet ja tekstiilit siisteinä ja hyväkuntoisina ja pidentävät niiden käyttöikää.

Russell Hobbs Steam Genie VacuSteam höyryttää ja silittää vaatteet ja kodintekstiilit nopeasti ja tehokkaasti. Laite pitää kankaan paikallaan VacuSteam-imutekniikan avulla, mikä helpottaa ja nopeuttaa silittämistä. Steam Genie VacuSteam imee kankaan hellävaraisesti lämmitettyä keraamista silityslevyä vasten. Höyry ja lämmin levy raikastavat ja silittävät kankaan helposti yhdellä vedolla.  

Laitteessa on kolme höyry- ja imuasetusta eri kankaille, joten monikäyttöisellä laitteella voi sekä raikastaa varastoidut talvitakit että suoristaa hankalasti silitettävät mekot ja paidat. 1500 watin teho tuottaa 23 grammaa höyryä minuutissa, ja laite on käyttövalmis vain 40 sekunnissa. Yhdellä täytöllä voi suoristaa ja raikastaa useita vaatekappaleita. 

Uusi ladattava nukanpoistaja Russell Hobbs Revive siistii nyppyyntyneen kankaan ja poistaa nukat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Lataus käy kätevästi USB-C-kaapelilla, ja laitteen käyttöaika täyteen ladattuna on jopa 90 minuuttia. Kompakti ja kevyt laite sopii sekä kotikäyttöön että mukaan matkalle. 

Käyttökokemusta parantaa näppärä, tilava säiliö, joka on vaivaton avata ja tyhjentää. Helposti suljettava säiliö kiinnittyy laitteeseen magneetilla, ja nukanpoistajan matkalukitus pitää huolta siitä, että sitä on helppo pitää mukana laukussa.  

Tuotetiedot 

Russell Hobbs Steam Genie VacuSteam, OVH 99,95 

  • Ainutlaatuinen ja tehokas VacuSteam-teknologia 

  • Kolme höyry- ja imuasetusta eri kankaille 

  • 23 g/min höyryntuotto ja 1500 W teho 

  • Lämmitetty keraaminen levy  

  • Valmis käyttöön vain 40 sekunnissa 

  • Tilava ja irrotettava 200 ml vesisäiliö 

  • Automaattinen virrankatkaisu  

  • Mukana puhdistusharja  

  • Pitkä 3 metrin johto  

Russell Hobbs Revive ladattava nukanpoistaja OVH 19,95 

  • Hellävarainen ja tehokas  

  • Jopa 90 minuuttia yhdellä latauksella 

  • Lataus mukana tulevalla USB-C-kaapelilla  

  • Kevyt ja pieni laite on helppo ottaa mukaan ja käyttää missä tahansa 

  • Tilava, magneetilla kiinnittyvä nukkasäiliö 

  • Puhdistusharja laitteen puhdistusta varten 

  • Käytännöllinen matkalukitus  

Saatavuus 

Lokakuu 2025 

Tuotteiden takuu  

2 vuotta + 1 lisävuosi rekisteröitymällä Russell Hobbsin kotisivuilla   
https://fi.russellhobbs.com/tuotteen-rekisterointi   

Viestintä, kuvaus- ja testilaitteet 

Mari Cadaut, viestintätoimisto Podiva Oy, 0405878053, mari.cadaut@podiva.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa
Lataa

Linkit

Russell Hobbs lyhyesti:

Brittiläinen Russell Hobbs tarjoaa koteihin viimeisintä designia ja tyyliä edustavia innovatiivisia kodinkoneita. Valikoimaan kuuluu mm. kahvin- ja vedenkeittimiä, leivänpaahtimia, valtavan suosion saavuttaneita airfryereitä, sekä erilaisia ruuanvalmistuksessa tarvittavia laitteita.    

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Podiva Oy

Hiusten muotoilulaitteiden uudet tuulet puhaltavat: Remingtonin uusi AIRvive -tuotesarja taklaa pörröisyyden ja takaa sileän kestävän lopputuloksen.13.10.2025 15:44:39 EEST | Tiedote

Remington tuo kauppoihin lokakuussa uuden Remington AIRvive -tuotesarjan, jonka muotoilulaitteet lukitsevat kosteuden hiukseen kihartamisen, suoristamisen ja kuivauksen aikana. Tuotesarja on kehitetty silottamaan pörröisyyttä ja luomaan kestävä kampaus jokaisella muotoilukerralla. Laitteiden muotoiluun on haettu inspiraatiota tämän hetken trendeistä.

Pirteä Järvikylän Pirre täydentää suosittua suomalaisten salaattisekoitusten valikoimaa18.9.2025 10:17:50 EEST | Tiedote

Famifarm Oy tuo lokakuussa kauppoihin uuden pirteän Järvikylä-salaattisekoituksen vastaamaan kasvavaan kotimaisten salaattisekoitusten kysyntään. Käyttövalmis Pirre-salaattisekoitus on monikäyttöinen, ja se sopii sekä salaattien pohjaksi että lisukkeeksi pääruoan kylkeen. Mehevässä ja rapeassa sekoituksessa on punaisia ja vihreitä kokonaisia, pieninä kerättyjä mehukkaita ja herkullisia salaatinlehtiä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye