Vaatehuollon tehokkaat uutuudet: Russell Hobbss Steam Genie VacuSteam-höyrystin ja Revive-nukanpoistaja
Kaapeissa odottavat talvivaatteet saavat nyt uuden, raikkaan alun: Russell Hobbs tuo kauppoihin lokakuussa kaksi uutta vaatehuollon tehoapuria. Imutekniikkaa hyödyntävä höyrystin Russell Hobbs Steam Genie VacuSteam ja ladattava nukanpoistaja Russell Hobbs Revive pitävät vaatteet ja tekstiilit siisteinä ja hyväkuntoisina ja pidentävät niiden käyttöikää.
Russell Hobbs Steam Genie VacuSteam höyryttää ja silittää vaatteet ja kodintekstiilit nopeasti ja tehokkaasti. Laite pitää kankaan paikallaan VacuSteam-imutekniikan avulla, mikä helpottaa ja nopeuttaa silittämistä. Steam Genie VacuSteam imee kankaan hellävaraisesti lämmitettyä keraamista silityslevyä vasten. Höyry ja lämmin levy raikastavat ja silittävät kankaan helposti yhdellä vedolla.
Laitteessa on kolme höyry- ja imuasetusta eri kankaille, joten monikäyttöisellä laitteella voi sekä raikastaa varastoidut talvitakit että suoristaa hankalasti silitettävät mekot ja paidat. 1500 watin teho tuottaa 23 grammaa höyryä minuutissa, ja laite on käyttövalmis vain 40 sekunnissa. Yhdellä täytöllä voi suoristaa ja raikastaa useita vaatekappaleita.
Uusi ladattava nukanpoistaja Russell Hobbs Revive siistii nyppyyntyneen kankaan ja poistaa nukat hellävaraisesti ja tehokkaasti. Lataus käy kätevästi USB-C-kaapelilla, ja laitteen käyttöaika täyteen ladattuna on jopa 90 minuuttia. Kompakti ja kevyt laite sopii sekä kotikäyttöön että mukaan matkalle.
Käyttökokemusta parantaa näppärä, tilava säiliö, joka on vaivaton avata ja tyhjentää. Helposti suljettava säiliö kiinnittyy laitteeseen magneetilla, ja nukanpoistajan matkalukitus pitää huolta siitä, että sitä on helppo pitää mukana laukussa.
Tuotetiedot
Russell Hobbs Steam Genie VacuSteam, OVH 99,95
-
Ainutlaatuinen ja tehokas VacuSteam-teknologia
-
Kolme höyry- ja imuasetusta eri kankaille
-
23 g/min höyryntuotto ja 1500 W teho
-
Lämmitetty keraaminen levy
-
Valmis käyttöön vain 40 sekunnissa
-
Tilava ja irrotettava 200 ml vesisäiliö
-
Automaattinen virrankatkaisu
-
Mukana puhdistusharja
-
Pitkä 3 metrin johto
Russell Hobbs Revive ladattava nukanpoistaja OVH 19,95
-
Hellävarainen ja tehokas
-
Jopa 90 minuuttia yhdellä latauksella
-
Lataus mukana tulevalla USB-C-kaapelilla
-
Kevyt ja pieni laite on helppo ottaa mukaan ja käyttää missä tahansa
-
Tilava, magneetilla kiinnittyvä nukkasäiliö
-
Puhdistusharja laitteen puhdistusta varten
-
Käytännöllinen matkalukitus
Saatavuus
Lokakuu 2025
Tuotteiden takuu
2 vuotta + 1 lisävuosi rekisteröitymällä Russell Hobbsin kotisivuilla
https://fi.russellhobbs.com/tuotteen-rekisterointi
Viestintä, kuvaus- ja testilaitteet
Mari Cadaut, viestintätoimisto Podiva Oy, 0405878053, mari.cadaut@podiva.fi
Yhteyshenkilöt
Mari CadautViestintä- ja PR-toimisto PodivaPuh:0405878053mari.cadaut@podiva.fi
Kuvat
Linkit
Russell Hobbs lyhyesti:
Brittiläinen Russell Hobbs tarjoaa koteihin viimeisintä designia ja tyyliä edustavia innovatiivisia kodinkoneita. Valikoimaan kuuluu mm. kahvin- ja vedenkeittimiä, leivänpaahtimia, valtavan suosion saavuttaneita airfryereitä, sekä erilaisia ruuanvalmistuksessa tarvittavia laitteita.
