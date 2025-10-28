Kutsu medialle: Suomen Pankin julkinen kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa 4.11. klo 12.00

Talousvaliokunta järjestää kansanedustajille ja medialle avoimen, Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2024 käsittelyyn liittyvän julkisen kuulemisen ”Euroalueen ja Suomen talouden näkymät epävarmuuden ajassa” tiistaina 4.11.2025 klo 12.00 Pikkuparlamentin auditoriossa (Arkadiankatu 3).

Tilaisuus näytetään myös suorana lähetyksenä verkossa osoitteessa https://verkkolahetys.eduskunta.fi/

Ohjelma

klo 12.00 Tilaisuuden avaus, talousvaliokunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila

klo 12.05 Suomen Pankin puheenvuoro ”Euroalueen ja Suomen talouden näkymät epävarmuuden ajassa”, pääjohtaja Olli Rehn

klo 12.40 Valiokunnan kysymykset ja keskustelua

klo 13.15 Finanssivalvonnan kommenttipuheenvuoro, johtaja Tero Kurenmaa

klo 13.30 Valiokunnan kysymykset ja keskustelua

klo 13.50 Tilaisuuden päätös, talousvaliokunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila

Medialla on mahdollisuus haastatella Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehniä ja Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaata heidän puheenvuorojensa jälkeen.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen (ei-akkreditoidut median edustajat) viimeistään perjantaina 31.10.2025 sähköpostitse tav@eduskunta.fi tai puhelimitse valiokuntakanslian sihteeri Nina Moisiolle puh. (09) 432 2028

Median edustajia pyydetään huomioimaan, että Pikkuparlamentin F-ovella turvatarkastuksen yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys. Katso sisäänkäyntejä, tunnistautumista ja turvatarkastuksia koskevat ohjeet eduskunnan sivuilta

Lisätiedot:

Viestintäpäällikkö Iina Lario, Suomen Pankki, p. 09 183 2689 (mediatapaaminen)

Viestintäpäällikkö Milka Lahnalammi-Vesivalo, Finanssivalvonta, p. 09 183 5222 (mediatapaaminen)

Viestintäasiantuntija Erik Ståhl, p. 050 473 95 97 (mediajärjestelyt eduskunnassa)

Eduskunta | eduskunta.fi | viestinta@eduskunta.fi

Riksdagen | riksdagen.fi | kommunikation@riksdagen.fi

Facebook: suomeneduskunta | Flickr: FinnishParliament (Eduskunta) | Instagram, Threads: eduskunta_riksdagen | LinkedIn: Eduskunta|Riksdagen|Parliament of Finland | X: @SuomenEduskunta | YouTube: @SuomenEduskunta