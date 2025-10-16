Vasas Flora Och Fauna nähdään tammikuussa levynjulkaisukiertueella Helsingissä, Turussa ja Vaasassa!
Viimeksi 2024 alkuvuodesta loppuunmyydyille saleille esiintynyt Vasas flora och fauna palaa Suomeen kiertueelle uuden levynsä myötä. Luvassa on keikat Helsingin Korjaamolla, Turun Dynamossa kuin Vaasan Ritzissä.
Vasas flora och fauna on kuulunut jo vuoden 2015 debyyttialbumistaan lähtien niihin kaikkein omintakeisimpiin yhtyeisiin, joita musiikkikentältä löytyy. Trio, joka yhdistää vahvan oman vision ja rehellisen, riisuttoman herkkyyden. Terävien yhteiskunnallisten havaintojen ja arjen tunnistettavuuden yhdistelmä on tuonut yhtyeelle kuulijakunnan, joka palaa sen musiikin pariin yhä uudelleen, olipa kyseessä sitten loppuunmyyty konsertti Tukholman Kulturhusetissa tai intiimi keikka puutarhakahvilassa Pohjanmaalla.
”Berg i dagen” on Vasas flora och faunan viidennen albumin nimi, joka julkaistiin 17. lokakuuta 2025. Tällä kertaa yhtye tutkii omasta erityisestä kulmastaan tämän päivän musiikkimaisemaa sekä elektronista tummuutta että kirkkaasti akustisia äänimaisemia. Useiden tuottajien osallistuessa projektiin lopputulos on entistäkin eklektisempi, synteettisestä ”Du ville ha barn men inte med mig” -kappaleesta kitaravoittoiseen ”Jag hade betett mig” -biisiin. ”Berg i dagen” jatkaa vuonna 2023 yksimielisesti ylistetyn ”Man blåser bort” -albumin jalanjäljissä, jonka myötä Vasas flora och fauna teki uransa suurimmat esiintymiset, muun muassa loppuunmyydyn konsertin Tukholman Göta Lejonissa sekä lähes kokonaan loppuunmyydyn viiden keikan Suomen kiertueen.
VASAS FLORA OCH FAUNA - Suomen kiertue:
KE 14.1.2026 Korjaamo (Vaunusali), Helsinki (Lippu.fi)
TO 15.1.2026 Dynamo, Turku (Lippu.fi)
PE 16.1.2026 Ritz, Vaasa (Netticket.fi)
Kiertueen liput ovat nyt myynnissä Korjaamon ja Dynamon osalta Lippu.fi:ssä ja Vaasan osalta Netticketissä. Kiertueen liput maksavat 29,90e.
