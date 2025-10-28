Tunne kasvien voima: Frantsilan uusi Sulattele-kasviuute elvyttää ruoansulatuksen

Frantsilalla on useiden vuosikymmenten aikana kertynyttä tietotaitoa kasviuutteiden valmistuksesta. Yhden kasvin uutteiden rinnalle tuodaan nyt useampaa eri kasvia kerralla hyödyntäviä tehokkaita ja helposti imeytyviä Herbalist-yhdistelmäuutteita.

Ruoan rakastajan luottouute Sulattele on monen kasvin uute, joka on täynnä luonnollisia tehoaineita tarkkaan yhdisteltynä ja uutettuna. Vatsan toimintaa tukeva ja raskasta oloa helpottava resepti on tunnettu jo yli 150 vuotta, ja siinä on ruuansulatusta edistävää väinönputkea ja karhunputkea sekä voikukan juurta. Uute imeytyy tehokkaasti ja on helppo käyttää.

Sulattele-uutetta suositellaan otettavan puoli tuntia ennen tai jälkeen ruokailun. Joulun juhlakaudella huomaavainen kutsujen järjestäjä tarjoaa vierailleen Herbalist Digestive Tummy -mocktailin aperitiiviksi (ohje ja kuva liitteenä).

Valmistustapa valjastaa kasvien voiman

”Herbalist-uutteissa käytetyt kasvit on valittu, kerätty ja uutettu tarkoin niin, että kasvien tehoaineet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Uutteiden eri kasvit tuovat yhdisteltyinä toistensa parhaat puolet esiin. Kasviuutteemme ovat ravintolisiä, joissa kasvin vaikuttavat aineet on tiivistetty helposti annosteltavaan, nestemäiseen muotoon. Uutteet imeytyvät tehokkaasti, joten pieni annos riittää. Uutteet on helppo lisätä lähes minkä tahansa juoman sekaan”, kehitysjohtaja Jupiter Cormier Frantsilalta kertoo.

Tuotteet valmistetaan uuttamalla kasvin osia – lehtiä, kukkia tai juuria – alkoholiin. Prosessin aikana kasvin bioaktiiviset yhdisteet, kuten flavonoidit, eteeriset öljyt ja katkeroaineet, vapautuvat tehokkaasti.

Kasviuutteet valmistetaan Hämeenkyrössä käsityönä. Uutteiden ainesosat kasvatetaan Hämeenkyrössä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (esimerkiksi inkivääri). Uutteiden valmistuksessa käytetään hitaita ja hellävaraisia uuttamismenetelmiä, jotta kasvien luonnolliset tuoksut, värit ja vaikuttavat aineet säilyttävät parhaan teränsä.

Kaikki Herbalist-yhdistelmäuutteet

Tasapainoa ja puhdistautumista: Frantsilan Herbalist Puhdistu –kasviuute

Lisätukea vastustuskykyyn: Frantsilan Herbalist Vahvista -kasviuute

Helpotusta vatsalle: Frantsilan Herbalist Sulattele -kasviuute

Parempaa unta ja kevyempää mieltä: Frantsilan Herbalist Rentoudu -kasviuute

Miten kasviuutteita kannattaa käyttää?

Uutteet voidaan sekoittaa kylmään tai kuumaan nesteeseen, annosteluohjeet löytyvät kunkin uutteen pakkauksesta.

”Suosittelemme käyttämään uutteita kuuriluontoisesti yksi pullo kerrallaan. Mikäli haluaa kokeilla useampaa, kannattaa kuurien välissä pitää vähintään parin päivän tauko”, Cormier neuvoo.

Saatavuus: uudet kasviuutteet ovat jo saatavilla Frantsilan omasta verkkokaupasta osoitteesta frantsila.com, Ruohonjuuri-liikkeistä, Helsingin ja Tampereen Stockmanneista, isoimmista Sokoksista sekä näiden verkkokaupoista

Uusien kasviuutteiden koot ja hinnat: 100 ml, OVH 29,90 euroa

Frantsila viljelee pelloillaan luonnonkasveja, jotka tekevät ihmisille ja koko ekosysteemillemme hyvää – päästä varpaisiin, aina maaperään asti. Frantsilan peltojen ja puutarhan puhtaassa maaperässä kasvaa yli 20 hoitavaa luonnonkasvia ja yrttiä.