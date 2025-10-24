HSL:n lippujen hinnat nousevat vain maltillisesti – sosialidemokraatit torjuivat suuremmat korotukset

Sosialidemokraattien näkökulmasta päätös on torjuntavoitto, koska hintojen korotus saatiin neuvotteluissa yli puolitettua. Hallituksen pöydällä oli vaihtoehtoja, joissa hinnankorotus olisi ollut 4 prosenttia tai jopa 6,4 prosenttia. Yhdistettynä edellisvuoden 8 prosentin korotukseen, tämä olisi nostanut joukkoliikennelippujen hintoja kohtuuttoman paljon lyhyen ajan sisällä. Neuvottelujen tuloksena saavutimme merkittävästi maltillisemman ratkaisun.

Orpon hallituksen julkisen liikenteen alv-korotus tarkoittaa HSL:lle usean kymmenen miljoonan euron talouspainetta. Arvonlisäveron on nostanut lipun hintaa huomattavasti. ALV nousi 10 prosentista 14 prosenttiin maan hallituksen toimien seurauksena.

Nyt tehtävän lippujen hinnan korotuksen arvioidaan vaikuttavan matkustajamääriin, mutta vain maltillisesti. Haluamme edelleen houkutella laajasti matkustajia – mitä useampi käyttää joukkoliikennettä, sitä vahvempi on koko järjestelmän rahoituspohja ja sitä maltillisempina hinnat pysyvät pitkällä aikavälillä. Uskomme, että ihmiset haluavat käyttää joukkoliikennettä, kun se on houkuttelevaa. Tämän päätöksen tavoitteena on varmistaa, että näin on jatkossakin.

Puhdas 0-linja olisi tuonut mukanaan merkittävän kuntaosuuden kasvun sekä lisäleikkauksia linjastoihin ja palveluihin. Nämä olisivat osuneet erityisen pahasti haja-asutusalueille muun muassa Espoossa ja Vantaalla. Jo nyt saavutettu kompromissi sisältää jo sopeutuksia, mutta estää mittavat lisäleikkaukset ja turvaa joukkoliikenteen toimivuuden myös kaupunkikeskusten ulkopuolella.

Tasapainoinen kokonaisuus koko seudun näkökulmasta

HSL:n hallituksen jäsenten tehtävänä on katsoa kokonaisuutta seudullisesti. Nyt tehty ratkaisu tasapainoilee suurimpien kuntien toiveiden pohjalta sekä huomioi HSL:n pienempien omistajakuntien huolet kuntatalouden kestävyydestä. Lopputulos asettuu näiden näkemysten puoliväliin ja turvaa joukkoliikenteen palvelut koko seudulla, asettamatta niin asiakkaita kuin omistajakuntiakaan kohtuuttoman vaikeaan asemaan.

Lisäksi lippujen hintojen kehitykselle asettaa haasteen omistajakuntien pitkän aikavälin subventiotavoite (55 %) ja yhdessä nykyisenlaisen infrakorvausjärjestelmän kustannusten nousun kanssa talouspaineet ovat kovat.

Infrakorvausjärjestelmän purkutyöt aloitettava viipymättä

Jotta HSL:n lippujen hintojen nousukierre voidaan pysäyttää, tulee infrakorvausjärjestelmä purkaa. Nykyisin HSL joutuu korvaamaan kunnille esimerkiksi raitiotieväylien, joukkoliikennevarikkojen sekä muun infran rakentamisen kustannukset. Kaikki nämä kustannukset HSL joutuu siirtämään lippujen hintoihin. Malli on kansainvälisestikin kummajainen.

Sosialidemokraattisen ryhmä haluaa, että HSL:n omistajakunnat aloittavat välittömästi työn infrakorvausjärjestelmän purkamiseksi.

—

HSL:n hallituksen sosialidemokraattinen ryhmä

Olli-Pekka Koljonen, Helsinki

Sari Helin, Helsinki

Maria Rajala, Espoo

Ida Tamminen, Vantaa