Oulun korkeakoulut avaavat ovensa tuleville opiskelijoille

Yliopiston yli 500 opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä esittelevät messupisteillä 47 hakukohdetta, jotka ovat mukana kevään 2026 yhteishauissa. Tapahtumassa voi keskustella opinnoista ja opiskelukokemuksista opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Opiskelijat ja henkilökunta esittelevät opintojen sisältöjä myös luentosalien esittelyissä. Vierailijat voivat osallistua hakukohteiden oheisohjelmiin sekä vierailla Opotuvassa, joka tarjoaa omaa ohjelmaa opinto-ohjaajille ja ohjaushenkilöstölle.

”Hakijan päivä tarjoaa nuorille konkreettisen mahdollisuuden löytää oma alansa ja kokea kampuselämä aidossa ympäristössä”, kertoo markkinointisuunnittelija Elisa Härkönen Oulun yliopistosta.

”Keskustelujen sekä erilaisten tutustumiskierrosten kautta pääsee tutustumaan laajasti eri vaihtoehtoihin ja miettimään, mitä itse haluaa tulevaisuudeltaan. Eri vaihtoehtoja on nykyään paljon. Toivomme tämän tapahtuman auttavan nuoria päätöksenteossa ja selkeyttävän heidän ajatuksiaan tulevaisuuden suunnitelmista.”

Oulun ammattikorkeakoulun tapahtumassa ovat mukana 32 AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta kuudelta eri alalta sekä ammatillinen opettajankoulutus ja avoin ammattikorkeakoulu. Esittelypisteet ovat yhdessä paikassa opiskelijaravintola Hilla Gardenin tiloissa. Lisäksi Oamk järjestää opastettuja kierroksia laboratorio- ja muihin tiloihin.

"Koulutusvalintojen äärellä voi herätä epävarmuuden tunteita: olenko valitsemassa oikein tai onko tämä minun alani. Kävijät pääsevät juttelemaan opiskelijoidemme ja henkilökuntamme kanssa ständeillä, ja jokainen tutkinto-ohjelma esitellään myös lyhyesti luentosalissa”, kertoo Oamkin markkinoinnin asiantuntija Heidi Hahtola.

”Opastetuilla kierroksilla nuoret voivat tutustua muun muassa tekniikan laboratorioihimme sekä kulttuurialojen opetustiloihin.”

Keskiviikolle 5.11. tapahtumiin odotetaan noin 1800:aa ja torstaille 6.11. yhteensä 3000:ta nuorta.

Hakijan päivä Linnanmaan kampuksella Oulussa 5.–6.11.2025 klo 9–15

Oulun yliopiston esittelypisteille sisäänkäynti ovelta 2T (Erkki Koiso-Kanttilan katu)

Oulun ammattikorkeakoulun esittelypisteille sisäänkäynti Oamkin pääovelta C (Yliopistokatu 9)

Markkinointisuunnittelija Elisa Härkönen, Oulun yliopisto

050 304 0569, Elisa.Harkonen@oulu.fi

Asiantuntija Heidi Hahtola, Oulun ammattikorkeakoulu

050 431 5709, heidi.hahtola@oamk.fi