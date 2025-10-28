Muutoksia lippujen hintoihin vuodenvaihteessa
HSL:n hallitus päätti tänään nostaa lippujen hintoja vuodenvaihteessa keskimäärin 3,1 prosenttia. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan vahvistamaan hinnat, joten kerromme tarkat hinnat myöhemmin erikseen. Samalla hallitus päätti hyväksyä HSL:n esityksen kertalippujen vuorokauden hintakatosta, jolla voimme helpottaa matkustamista ja kannustaa yhä useamman valitsemaan joukkoliikenteen matkalleen. Hintakaton ansiosta kertalipuilla matkustava asiakas maksaa tulevaisuudessa enintään vuorokausilipun hinnan verran vuorokaudessa. Hintakatto tulee käyttöön vaiheittain ja sen tarkemmasta aikataulusta kerrotaan myöhemmin. Tarkoitus on ottaa se käyttöön ensimmäisenä lähimaksulla ostetuissa kertalipuissa.
HSL:n hallitus on päättänyt tänään nostaa lippujen hintoja vuodelle 2026 keskimäärin 3,1 prosenttia. Hinnat nousevat kaikissa lippulajeissa ja vyöhykkeillä. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan vahvistamaan hinnat, joten kerromme tarkat hinnat myöhemmin erikseen.
”Lippujen hintojen määrittäminen on aina tasapainottelua. Haluamme pitää hinnankorotukset maltillisina, jotta joukkoliikenne olisi mahdollisimman saavutettavaa. Samalla HSL:ää ohjaa pääkaupunkiseudun kaupunkien tavoite pitää kuntien rahoitus tietyllä tasolla ja kustannukset ovat kasvussa. Nyt tehtävä maltillinen korotus tarkoittaa, että kasvavia infra- ja operointikuluja joudutaan kattamaan enemmän kuntien rahoituksella sekä säästöillä joukkoliikenteestä ja HSL:n toiminnasta”, Markkinat-tulosalueen johtaja Mari Flink toteaa.
Tulevaisuudessa kertalipuista maksetaan enintään vuorokausilipun verran
Kertalippuihin tulee tulevaisuudessa hintakatto, jonka myötä kertalippuja ostava asiakas maksaa matkoistaan vuorokauden sisällä enintään yhden vuorokausilipun lipun verran huolimatta matkojen määrästä.
”Kustannuspaineiden vuoksi on tärkeää helpottaa matkustamista ja kannustaa uusia asiakkaita käyttämään joukkoliikennettä. Siksi tuomme kertalippuihin vuorokauden hintakaton ja ryhdymme valmistelemaan tätä muutosta tarkemmin”, Flink kertoo.
Kertalippujen hintakatto tulee käyttöön vaiheittain ja sen aikataulu tarkentuu myöhemmin. Hintakattoa on tarkoitus kokeilla ensimmäisenä lähimaksulla ostettavissa kertalipuissa.
Kustannuspaineet jatkuvat tulevinakin vuosina
Joukkoliikenteen kustannusten arvioidaan nousevan jopa 15 prosenttia HSL:n strategiakaudella 2026–29. Sekä infra- että operointikulut ovat nousussa. Infrakulujen arvioidaan kasvavan jo ensi vuonna 10 miljoonaa ja operointikulujen puolestaan 12 miljoonaa euroa. Vääjäämättömästi kasvavien kulujen kattamiseen tarvitaan lisää tuloja sekä lipputuloista että kuntien rahoitusosuuden eli kuntasubvention kautta, jonka tavoite on olla vuonna 2029 enintään 55 prosenttia.
Yhteyshenkilöt
Mari FlinkMarkkinat-tulosalueen johtajaPuh:040 715 0440mari.flink@hsl.fi
Kuvat
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/medialle
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne
HSL:n hallituksen päätöksiä 28.10.202528.10.2025 11:59:57 EET | Päätös
HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 28. lokakuuta. Hallitus käsitteli muun muassa vuoden 2025 talousarvion muutoksia ja vuoden 2025 kolmannen osavuosikatsauksen, vahvisti ensi vuoden matkalippujen hinnat ja hinnoitteluperiaatteet sekä hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028.
HSL:n strategia 2026–2029 tähtää helppoon ja kestävään liikkumiseen24.10.2025 09:39:12 EEST | Tiedote
HSL:n hallitus hyväksyi kuntayhtymän uuden strategian kokouksessaan torstaina 23. lokakuuta. Osana uutta strategiaa hallitus hyväksyi myös HSL:n mission, vision, arvot ja strategiset päämäärät vuosille 2026–2029. Strategia etenee vielä HSL:n yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.
Ratikkaliikenne palaa normaaliksi 3.11. - ratikat kulkevat taas Hakaniemestä Kaisaniemeen22.10.2025 09:39:03 EEST | Tiedote
Raitiovaunut kulkevat jälleen Pitkänsillan yli maanantaista 3.11. alkaen. Kaikki ratikkalinjat noudattavat ensimmäistä kertaa samanaikaisesti niille suunniteltuja reittejä, sitten kevään 2022. Ratikat 3, 6, 7 ja 9 ylittävät jälleen Pitkänsillan, linja 5 palaa liikenteeseen ja ratikat 4 ja 10 siirtyvät tiheämpään vuoroväliin. Lähes kaikkien ratikkalinjojen aikatauluihin tulee muutoksia. Kokonaisuudessaan remontista johtuvat poikkeusjärjestelyt ovat sujuneet hyvin ja asiakkaat ovat olleensa tyytyväisiä tiedonkulkuun poikkeusjärjestelyistä. Linjojen reitteihin ja aikatauluihin voi tutustua jo ennakolta HSL:n Reittioppaassa.
HSL:n uusi ratikkakartta tulee käyttöön marraskuussa – asiakkaat mukana kehitystyössä isosti21.10.2025 14:09:24 EEST | Tiedote
Helsingin uusi ratikkakartta tulee laajemmin käyttöön marraskuun alussa, kun kantakaupungin raitioliikenne palaa normaaleille reiteilleen 3.11. Hakaniemen remontin valmistumisen myötä. Kartan kehitystyössä on hyödynnetty runsaasti matkustajilta kerättyä palautetta. Uusi kartta tulee nähtäville ratikkapysäkeille ja raitiovaunuihin.
HSL pilotoi kehokameroita matkalippujen tarkastajien työssä13.10.2025 12:15:00 EEST | Tiedote
HSL:n matkalippujen tarkastajilla on 15.10. alkaen käytössä kehokameroita, joilla voidaan tallentaa videokuvaa ja ääntä. Kamerat ovat päällä vain tarvittaessa. Kyseessä on noin 3 kuukautta kestävä pilotti, jonka aikana ja sen jälkeen selvitetään kameroiden käytön vaikutusta erityisesti matkalippujen tarkastajien työturvallisuuteen ja yleiseen turvallisuuteen HSL:n joukkoliikenteessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme