Tunne kasvien voima: Frantsilan uudet kasviuutteet vastaavat kehon viesteihin ja tarpeisiin
Frantsila lanseeraa neljä uutta Herbalist-kasviuutetta: Puhdistu, Vahvista, Sulattele ja Rentoudu. Uutteet kannattaa ottaa tueksi silloin, kun keho kaipaa puhdistautumista, hyvinvointia vatsalle, vahvempaa vastustuskykyä ja energisempää oloa tai apua rauhoittumiseen ja nukkumiseen.
Frantsilalla on useiden vuosikymmenten aikana kertynyttä tietotaitoa kasviuutteiden valmistuksesta. Aiempien yhden kasvin uutteiden rinnalle lanseerataan nyt useampaa eri kasvia kerralla hyödyntävää tehokasta, helposti imeytyvää yhdistelmäuutetta. Niitä nauttimalla on helppo sukeltaa herbalismin maailmaan, ja antautua kasvien hyvää tekevään syleilyyn.
”Herbalist-uutteissa käytetyt kasvit on valittu, kerätty ja uutettu tarkoin niin, että kasvien tehoaineet toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Uutteiden eri kasvit tuovat yhdisteltyinä toistensa parhaat puolet esiin. Kasviuutteemme ovat ravintolisiä, joissa kasvin vaikuttavat aineet on tiivistetty helposti annosteltavaan, nestemäiseen muotoon. Uutteet imeytyvät tehokkaasti, joten pieni annos riittää. Uutteet on helppo lisätä lähes minkä tahansa juoman sekaan”, kehitysjohtaja Jupiter Cormier Frantsilalta kertoo.
Valmistustapa valjastaa kasvien voiman
Tuotteet valmistetaan uuttamalla kasvin osia – lehtiä, kukkia tai juuria – alkoholiin. Prosessin aikana kasvin bioaktiiviset yhdisteet, kuten flavonoidit, eteeriset öljyt ja katkeroaineet, vapautuvat tehokkaasti.
Kasviuutteet valmistetaan Hämeenkyrössä käsityönä. Uutteiden ainesosat kasvatetaan Hämeenkyrössä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (esimerkiksi inkivääri). Uutteiden valmistuksessa käytetään hitaita ja hellävaraisia uuttamismenetelmiä, jotta kasvien luonnolliset tuoksut, värit ja vaikuttavat aineet säilyttävät parhaan teränsä.
Mitä kehosi tarvitseekaan, sille löytyy juuri oikea Herbalist-kasviuute
-
Tasapainoa ja puhdistautumista: Frantsilan Herbalist Puhdistu -kasviuutteen yhdistelmä nokkosta, siankärsämöä, takiaisenjuurta ja voikukkaa tukee aineenvaihduntaa ja kehon luonnollisia puhdistusprosesseja. Uutteessa on lisäksi elimistön kykyä korjautua ja palautua vahvistavaa kehäkukkaa.
-
Lisätukea vastustuskykyyn: Frantsilan Herbalist Vahvista -kasviuutteen timjami, inkivääri ja kaunopunahattu vahvistavat immuunipuolustusta. Siankärsämö puolestaan tukee hengitysteiden toimintaa.
-
Helpotusta vatsalle: Frantsilan Herbalist Sulattele -kasviuutteessa on vatsan toimintaa ja raskasta oloa helpottavaa väinönputkea, voikukanjuurta ja karhunputkea.
-
Parempaa unta ja kevyempää mieltä: Frantsilan Herbalist Rentoudu -kasviuute sisältää kanervaa, kauranversoa ja sitruunamelissaa, jotka auttavat laskemaan stressitasoa. Humala ja valeriaana tukevat syvää, levollista unta.
Miten kasviuutteita kannattaa käyttää?
Uutteet voidaan sekoittaa kylmään tai kuumaan nesteeseen, annosteluohjeet löytyvät kunkin uutteen pakkauksesta.
”Suosittelemme käyttämään uutteita kuuriluontoisesti yksi pullo kerrallaan. Mikäli haluaa kokeilla useampaa, kannattaa kuurien välissä pitää vähintään parin päivän tauko”, Cormier neuvoo.
Liite: Frantsila on laatinut uusia kasviuutteita hyödyntävät herkulliset mocktail- ja smoothie-reseptit, jotka löytyvät oheisesta liitteestä.
Saatavuus: uudet kasviuutteet ovat jo saatavilla Frantsilan omasta verkkokaupasta osoitteesta frantsila.com, Ruohonjuuri-liikkeistä, Helsingin ja Tampereen Stockmanneista, isoimmista Sokoksista sekä näiden verkkokaupoista
Uusien kasviuutteiden koot ja hinnat: 100 ml, OVH 29,90 euroa
Lisätietoja: Art Director Miisa Soini, miisa.soini@frantsila.com, puh. 040 3567 917 ja tuotekehityspäällikkö Elisa Ylimäki, elisa.ylimaki@frantsila.com, puh. 040 570 3884
Viestintä, tuotenäytteet: Viestintä- ja PR-toimisto Podiva Oy, Riitta Sirén, riitta.siren@podiva.fi, puh. 050 547 9544
Frantsila viljelee pelloillaan luonnonkasveja, jotka tekevät ihmisille ja koko ekosysteemillemme hyvää – päästä varpaisiin, aina maaperään asti. Frantsilan peltojen ja puutarhan puhtaassa maaperässä kasvaa yli 20 hoitavaa luonnonkasvia ja yrttiä.
