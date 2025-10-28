Tunne kasvien voima: Frantsilan uudet kasviuutteet vastaavat kehon viesteihin ja tarpeisiin

Vaatehuollon tehokkaat uutuudet: Russell Hobbss Steam Genie VacuSteam-höyrystin ja Revive-nukanpoistaja 28.10.2025 12:50:51 EET | Tiedote

Kaapeissa odottavat talvivaatteet saavat nyt uuden, raikkaan alun: Russell Hobbs tuo kauppoihin lokakuussa kaksi uutta vaatehuollon tehoapuria. Imutekniikkaa hyödyntävä höyrystin Russell Hobbs Steam Genie VacuSteam ja ladattava nukanpoistaja Russell Hobbs Revive pitävät vaatteet ja tekstiilit siisteinä ja hyväkuntoisina ja pidentävät niiden käyttöikää.