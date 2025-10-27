Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomi on amerikkalaisen jalkapallon suurvalta Euroopassa

28.10.2025 12:28:43 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Suomen miesten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue pelaa tiistaina-iltana EM-finaalissa Saksan Krefeldissä Itävaltaa vastaan klo 20:00. Voitolla Suomi vahvistaisi asemansa Euroopan kaikkien aikojen menestyneimpänä jenkkifutismaana ja nappaisi peräti kuudennen EM-tittelinsä.

Suomen maajoukkue valmistautuu otteluun Itävaltaa vastaan Marianne Pahkalan opastuksessa Jarmo Vehkomäki

Suomi eteni loppuotteluun kukistamalla Italian dramaattisesti 9–8 viime lauantaina. Itävalta puolestaan selätti isäntämaa Saksan vakuuttavin lukemin 30–9.

Ottelun erikoisuudet ja tarinat

  • Suomella joukkueessa 10 maajoukkueen ensikertalaista ja peräti 27 2000-luvulla syntynyttä pelaajaa.
  • Suomi marssittaa finaaliin jo toista kertaa peräkkäin peräti neljä veljesparia:
    Veikka & Tuukka Lehtonen, Santtu & Samuli Vehkomäki, Rasmus & Elmeri Laalo sekä Janne & Joel Särkelä.
  • Joukkueen kapteeni Veikka Lehtonen nousee tiistaina yksin kaikkien aikojen maaottelutilaston kärkeen (31 ottelua).
  • Itävallan joukkueen tähtipelaajana NFL-joukkue New York Giantsissa pelannut Sandro Platzgummer.
  • Suomen ammattilaistähtenä Kanadan CFL-sarjan Hamilton TigerCatsissa pelannut Chris Mulumba, jolle esiintyminen EM-loppuottelussa ensimmäinen.
  • Suomen valmennustiimin Itävalta-asiantuntijana Marianne Pahkala, joka toiminut ammattivalmentajana ELF-liigassa pelaavan itävaltalaisen Vienna Vikingsin valmennustiimissä kolmen edellisen kauden ajan.

Suomi on eurooppalaisen jenkkifutiksen suurvalta

  • Eniten EM-kultia: Suomi 5 (seuraavina Saksa ja Italia 3)
  • Eniten EM-mitaleita: Suomi 14 (seuraavina Saksa 10, Italia 8)
  • Maaotteluhistoria 1983–2025: 78 ottelua (48 voittoa, 30 tappiota)
  • Maajoukkueessa pelannut 1983-2025  yhteensä 703 pelaajaa

Suomi vs. Itävalta: maat ovat kohdanneet aiemmin kolme kertaa, joista Suomi on voittanut yhden (2001 EM-puolivälierä).

Lyhyt historia: sinivalkoista menestystä vuodesta 1983

  • Ensimmäinen EM-turnaus 1983: Suomi hopealle
  • Ensimmäinen EM-kulta 1985: Italia kaatui 13–2
  • Suomi on osallistunut ainoana maana jokaiseen 16 aiempaan EM-turnaukseen, saavuttanut 14 mitalisijaa ja juhlinut eniten mestaruuksia Euroopassa
  • Suomi on ollut vain yhden kerran mitalipelien ulkopuolella EM-turnauksessa (2010)

Tiistain finaalipäivän aikataulu

  • Klo 14.00 EM pronssiottelu: Italia – Saksa (suora striimi IFAF TV)
  • Klo 19.50 Lähetys alkaa Ruudussa, studiossa Teemu Lahti & Atte Kniivilä
  • Klo 20.00 Kickoff: Suomi – Itävalta, Grotenburgin stadion, Krefeld

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt turnauksen aikana: Joukkueenjohtaja Leena Vehkomäki, +358 503795192

Avainsanat

amerikkalainen jalkapallojenkkifutisjenkkifutismaajoukkuefinal fourem-lopputurnaus 2025

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

