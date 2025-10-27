Suomi on amerikkalaisen jalkapallon suurvalta Euroopassa
Suomen miesten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue pelaa tiistaina-iltana EM-finaalissa Saksan Krefeldissä Itävaltaa vastaan klo 20:00. Voitolla Suomi vahvistaisi asemansa Euroopan kaikkien aikojen menestyneimpänä jenkkifutismaana ja nappaisi peräti kuudennen EM-tittelinsä.
Suomi eteni loppuotteluun kukistamalla Italian dramaattisesti 9–8 viime lauantaina. Itävalta puolestaan selätti isäntämaa Saksan vakuuttavin lukemin 30–9.
Ottelun erikoisuudet ja tarinat
- Suomella joukkueessa 10 maajoukkueen ensikertalaista ja peräti 27 2000-luvulla syntynyttä pelaajaa.
- Suomi marssittaa finaaliin jo toista kertaa peräkkäin peräti neljä veljesparia:
Veikka & Tuukka Lehtonen, Santtu & Samuli Vehkomäki, Rasmus & Elmeri Laalo sekä Janne & Joel Särkelä.
- Joukkueen kapteeni Veikka Lehtonen nousee tiistaina yksin kaikkien aikojen maaottelutilaston kärkeen (31 ottelua).
- Itävallan joukkueen tähtipelaajana NFL-joukkue New York Giantsissa pelannut Sandro Platzgummer.
- Suomen ammattilaistähtenä Kanadan CFL-sarjan Hamilton TigerCatsissa pelannut Chris Mulumba, jolle esiintyminen EM-loppuottelussa ensimmäinen.
- Suomen valmennustiimin Itävalta-asiantuntijana Marianne Pahkala, joka toiminut ammattivalmentajana ELF-liigassa pelaavan itävaltalaisen Vienna Vikingsin valmennustiimissä kolmen edellisen kauden ajan.
Suomi on eurooppalaisen jenkkifutiksen suurvalta
- Eniten EM-kultia: Suomi 5 (seuraavina Saksa ja Italia 3)
- Eniten EM-mitaleita: Suomi 14 (seuraavina Saksa 10, Italia 8)
- Maaotteluhistoria 1983–2025: 78 ottelua (48 voittoa, 30 tappiota)
- Maajoukkueessa pelannut 1983-2025 yhteensä 703 pelaajaa
Suomi vs. Itävalta: maat ovat kohdanneet aiemmin kolme kertaa, joista Suomi on voittanut yhden (2001 EM-puolivälierä).
Lyhyt historia: sinivalkoista menestystä vuodesta 1983
- Ensimmäinen EM-turnaus 1983: Suomi hopealle
- Ensimmäinen EM-kulta 1985: Italia kaatui 13–2
- Suomi on osallistunut ainoana maana jokaiseen 16 aiempaan EM-turnaukseen, saavuttanut 14 mitalisijaa ja juhlinut eniten mestaruuksia Euroopassa
- Suomi on ollut vain yhden kerran mitalipelien ulkopuolella EM-turnauksessa (2010)
Tiistain finaalipäivän aikataulu
- Klo 14.00 EM pronssiottelu: Italia – Saksa (suora striimi IFAF TV)
- Klo 19.50 Lähetys alkaa Ruudussa, studiossa Teemu Lahti & Atte Kniivilä
- Klo 20.00 Kickoff: Suomi – Itävalta, Grotenburgin stadion, Krefeld
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt turnauksen aikana: Joukkueenjohtaja Leena Vehkomäki, +358 503795192
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Kuvat
Liitteet
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Suomi ja Itävalta vastakkain EM-finaalissa tiistaina27.10.2025 22:00:26 EET | Tiedote
Suomi ja Itävalta kohtaavat tiistaina klo 20.00 (Suomen aikaa) amerikkalaisen jalkapallon EM-loppuottelussa Saksan Krefeldissä. Ottelu on uusinta vuoden 2023 finaalista, jonka Itävalta voitti kotikentällään 28–0 ja juhli historiansa ensimmäistä mestaruuttaan.
Veikka Lehtonen nousee tiistaina maaottelutilaston kärkinimeksi26.10.2025 22:24:45 EET | Artikkeli
Suomen miesten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue kohtaa tiistai-iltana Saksan Krefeldissä EM-turnauksen loppuottelussa hallitsevan mestarin Itävallan. Leijonapaitaisen joukkueen kapteeni Veikka Lehtonen pukeutuu Suomen pelipaitaan 31. kerran – useammin kuin kukaan aiemmin.
Suomi pelaa tiistaina Euroopan amerikkalaisen jalkapallon mestaruudesta25.10.2025 16:57:53 EEST | Tiedote
Suomi otti komean 9-8 (9-0) voiton Italiasta lauantaina Saksan Grefeldissä pelatussa EM-välierässä. Suomen vastustaja loppuotteluun ratkeaa illalla klo 20 pelattavan Itävalta-Saksa ottelun perusteella.
EM-turnauksen avausottelussa vastakkain Suomi ja Italia24.10.2025 22:29:13 EEST | Tiedote
Lauantaina klo 14:00 käynnistyvässä miesten amerikkalaisen jalkapallon EM-välierässä Suomi haastaa Italian finaalipaikasta. Maat ovat kohdanneet arvoturnauksissa kuusi kertaa, ja Suomi on voittanut peleistä neljä.
Chris Mulumba palaa maajoukkueeseen 13 vuoden matkaltaan23.10.2025 10:18:37 EEST | Artikkeli
Suomen amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueen EM-turnaukseen valmistautuvan kokoonpanon nimekkäimpiin pelaajiin lukeutuu puolustuslinjassa pelaava Chris Mulumba, joka pelasi edellisen ottelunsa Suomen leijonapaidassa syksyllä 2012. Maajoukkuepelien väliselle 13 vuoden matkalle on kertynyt saavutuksia, jotka hakevat vertaistaan Suomessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme