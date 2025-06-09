Eläkeläisille sopivin tapa jatkaa työuraa? – Tempore tarjoaa aktiiviset työmarkkinat senioreille
Tempore luo uudenlaiset työmarkkinat eläkeläisille Suomessa tarjoamalla keikkatyömahdollisuuden ilman hallinnollisia rasitteita. Eläkeläiset voivat valita työvuoronsa digitaalisesta alustasta ja saavat palkan viikoittain. Tämä helppo ja joustava malli tukee sekä työnantajia että kokeneita ammattilaisia sote-alalla.
Hoitajatilanne juuri nyt
Tällä hetkellä hoitajapula ei ole akuuteimmillaan. Työvoimabarometrin mukaan monilla alueilla hoitajien saatavuus on tilapäisesti parantunut, ja tarjolla on enemmän työntekijöitä kuin vuosi sitten. Samalla kuitenkin eläköityminen on edelleen voimakasta: seuraavan viiden vuoden aikana arviolta joka kymmenes lähihoitaja jää eläkkeelle. Tämä tarkoittaa, että lähivuosina hoitajapula todennäköisesti kiihtyy uudelleen, kun kokeneet ammattilaiset poistuvat työmarkkinoilta pysyvästi.
Hyvinvointiala HALI ry:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin mukaan vuoteen 2040 mennessä sote-alalta eläköityy lähes 200 000 ihmistä, yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa lähes 90 %, ja muistisairaita ennakoidaan olevan neljännesmiljoona.
Nyt on siis oikea hetki rakentaa malleja, jotka pitävät osaajat mukana työelämässä pidempään – ja juuri tässä keikkatyö on keskeinen väylä.
Työhaluja on – mahdollisuuksia ei ole vielä ollut
Suomessa ei vielä tunnisteta työhaluisten seniori-ikäisten ryhmää. Työvoimapalveluissa on omat väylät nuorille, maahanmuuttajille ja uravaihtajille, mutta eläkeläisille ei ole palveluita lainkaan.
Moni kuusikymppinen on kuitenkin aktiivinen, hyvässä kunnossa ja motivoitunut jatkamaan työtä. Hoitoalalla tämä halu on erityisen merkittävä, koska kokeneiden ammattilaisten poistuma on suuri ja heidän osaamistaan tarvittaisiin edelleen.
Keikkatyö on eläkeläiselle sopiva tapa jatkaa työtä
Tempore tarjoaa keikkatyön kautta mallin, jossa eläkeläinen voi jatkaa työtään juuri sen verran kuin haluaa — ilman hallinnollista vaivaa ja ilman pysyvää sitoutumista.
- Työvuorot valitaan digitaalisesta alustasta, reaaliajassa.
- Palkka maksetaan joka perjantai.
- Kaikki työsopimukset, vakuutukset ja sivukulut hoitaa Tempore.
Tämä on käytännössä valmis malli eläkeläisten työmarkkinoille – ja sellainen, jota Suomessa nyt peräänkuulutetaan.
Kokemus on voimavara, ei kustannus
Temporen noin 15 000 keikkatyöntekijästä 7 % on eläkeläisiä, ja heidän osuutensa kasvaa jatkuvasti. Useimmat tekevät 1–3 vuoroa kuussa, mikä sopii sekä työntekijän jaksamiselle että asiakkaiden akuutteihin tarpeisiin.
Heidän panoksensa näkyy myös laadussa: kokeneet hoitajat tuovat rauhallisuutta, osaamista ja tukea nuoremmille työntekijöille.
“Eläkeläisten työpanos sote-alalla, kuten muuallakin, tuo työelämään monimuotoisuutta ja kokemusta. Temporessa eläkeläiset ovat määräänsä nähden aktiivisin keikkalaisten ryhmä.” – Temporen toimitusjohtaja Jaana Jantola
Käytännön vaikutus
- Keskimääräinen työvuoro: 7 h 13 min
- Eläkeläisten osuus keikkatyöntekijöistä: 7 %
- Palkanmaksu joka perjantai (PJP-malli)
- Vuonna 2023 Temporen kautta tehtiin 2,98 miljoonaa työtuntia ja 387 000 sijaistilausta
- Lähihoitajan palkka: 15,46 €/h + kokemuslisät ja lomakorvaus
Työ ei ole pois nuorilta – vaan yhteinen varautuminen tulevaan
Ajoittain herää kysymys, miksi eläkeläisten tulisi jatkaa työssä, kun nuorillekin tarvitaan työpaikkoja. Hoitoalalla kysyntä ei kuitenkaan ole nollasummapeliä. Tulevina vuosina nuoret ikäluokat pienenevät, ja samalla hoivan tarve kasvaa nopeasti väestön ikääntyessä.
Eläkeläisten työpanos ei siis vie työtä nuorilta – päinvastoin se helpottaa siirtymää, jossa osaavaa työvoimaa tarvitaan enemmän kuin sitä on tarjolla. Lisäksi työn jatkaminen kartuttaa vanhuuseläkettä ja ylläpitää ammatillista toimintakykyä.
“Tämä on varautumista siihen, mitä ikärakenne tuo tullessaan – ei kenenkään syrjäyttämistä.”
Jo nyt toimiva “senioreiden työmarkkina”
Siinä missä julkiset työllisyyspalvelut vasta pohtivat, miten työhaluiset eläkeläiset voitaisiin huomioida, Tempore on jo käytännössä luonut heille väylän:
- helppo liittyä, helppo valita vuorot, helppo saada palkka
- turvallinen työnantajamalli, jossa kaikki velvoitteet hoidetaan
- digitaalinen alusta, joka yhdistää työn ja tekijän sekunneissa
