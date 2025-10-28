Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1.–30.9.2025

Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja.

Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-syyskuussa 2025 ja vastaavalla jaksolla 2024, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Fingridin kantaverkon siirtovarmuus oli erittäin korkea. Suomen sähkön kulutus kasvoi maltillisesti tammi–syyskuussa 61,3 (60,8) terawattituntiin. Suomessa kulutettu sähkö oli puhdasta, jota kuvaava päästökerroin oli 27 (34) gCO2/kWh.

Tammi–syyskuun liikevaihto oli edellisvuotta matalampi alhaisen tasesähkön hinnan vuoksi. Tasepalvelun osuus yhtiön liikevaihdosta oli 47 (54) prosenttia. Kantaverkon investoinnit ja toiminnan laajeneminen sekä sääriippuva sähköjärjestelmä ovat nostaneet yhtiön kustannuksia pois lukien tasepalvelu ja siirto-oikeustuotteet.

Kauden tulos oli 128,0 (111,4) miljoonaa euroa. Yhtiön rahoituksellinen asema säilyi vahvana.

Yhtiö arvioi vuosien 2025–2028 bruttoinvestointien määrän olevan noin 2,0 miljardia euroa, josta on sidottu 604,3 miljoonaa euroa. Suomen sähköjärjestelmään liitettiin uusiutuvaa sähkön tuotantokapasiteettia 1 178 (1 139) MW.

Avainluvut 1-9/25 1-9/24 muutos % 1-12/24 Liikevaihto M€ 791,2 961,6 -17,7 1 269,3 Liiketulos* M€ 150,0 167,8 -10,6 238,9 Tulos ennen veroja * M€ 142,3 161,4 -11,8 227,4 Kauden tulos M€ 128,0 111,4 15,0 149,2 Liiketoiminnan nettorahavirta M€ 352,6 108,1 226,0 190,9 Kertyneet pullonkaulatulot M€ 246,6 209,7 17,6 327,5 Investoinnit, brutto M€ 342,0 345,2 -0,9 520,9 Korollinen nettovelka M€ 1 117,6 898,6 24,4 1 021,7 Käyttökate ** M€ 354,6 370,7 -4,4 329,3 Käyttövarmuus % 99,99999 99,9993 0,0 99,9995 Sähkön kulutus Suomessa TWh 61,3 60,8 0,9 82,7 Tapaturmataajuus (LTIF) ** 4,5 6,5 -30,2 4,8 Päästökerroin, Suomessa kulutettu sähkö gCO2/kWh 27 34 -21,7 33 Sähköjärjestelmään liitetty uusiutuva tuotanto MW 1 178 1 139 3,4 1 600 * Ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta ** Rullaava 12 kk

Toimitusjohtajan katsaus: Kantaverkon kehittäminen jatkuu vahvana

”Fingridin elokuussa vahvistetun uuden strategian visiona on, että Suomen sähköjärjestelmä on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin. Sen saavuttamiseksi tarvitaan asiakastarpeita palvelevia uusia ratkaisuja, jotka nopeuttavat verkon rakentamista ja liittämistä. Tästä osoituksena Huittinen–Forssa-voimajohto valmistui etuajassa, ja käyttöön on otettu ehdollinen liittymissopimusmalli tukemaan suurten teollisten kulutushankkeiden verkkoliityntää ja investointipäätöksiä.

Fingrid päätti elokuun lopussa yli 160 miljoonan euron investoinnista kantaverkon pääsiirtolinjaan Alajärveltä Hausjärvelle. Hanke lisää siirtokapasiteettia noin 1 500 megawattia ja edistää länsirannikolle voimakkaasti keskittyneen tuulivoimatuotannon siirtämistä kulutukseen. Vuosina 2028–2029 valmistuva siirtoyhteys on yksi tärkeimmistä investointihankkeistamme ja osa Lakeuslinjaa. Lakeuslinjan avulla Fingrid varmistaa siirtokapasiteetin riittävyyden pohjois-eteläsuunnassa sekä mahdollistaa asiakasliitynnät suuren kokoluokan teollisille hankkeille ja kaupunkien lämmityksen sähköistymisen koko Etelä-Suomessa.

Lakeuslinjan etenemisen riskinä on lunastusluvan ja tämän hetken arvion mukaan tarvittavan Natura-poikkeusluvan käsittelyn kesto. Fingrid ilmoitti alkuvuonna, että uuden teollisen kulutuksen liittämisessä kantaverkkoon on paikallisia rajoituksia eteläisessä Suomessa vuosina 2025–2027, kunnes kantaverkkoa vahvistavat investoinnit valmistuvat. Lakeuslinja on tässä asiassa keskeinen mahdollistaja.

Fingridin taloudellinen tulos katsauskaudella oli odotusten mukainen. Tammi–syyskuussa 2025 Fingridin liikevaihto oli 791,2 (961,6) miljoonaa euroa, mikä on 18 % vähemmän kuin edellisvuonna tasesähkön hinnan laskun vuoksi. Kauden tulos oli 128,0 (111,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 342,0 (345,2) miljoonaa euroa, ja yhtiön rahoituksellinen asema säilyi vahvana.

Syyskuun lopulla Fingrid ilmoitti nostavansa kantaverkkomaksuja 8 % ensi vuoden alusta. Korotuksen syynä ovat sähköjärjestelmän laajenemisesta aiheutuvat kustannukset, kuten merkittävästi kasvaneet investointikustannukset ja operatiiviset kustannukset. Kustannuksia kasvattavat myös heikentyneen turvallisuustilanteen edellyttämät laajemmat varautumistoimet kantaverkon turvaamiseksi. Kantaverkkomaksuista kulutus kattaa noin 80 %, ja sähkön kulutus ei ole viime vuosina juurikaan kasvanut. Sen sijaan tasehallinnan tarpeisiin hankittavien reservien kustannukset ovat säilyneet ennustettua alemmalla tasolla, ja tämä on mahdollistanut tasevastaavien tasepalvelumaksujen alentamisen jo kaksi kertaa tänä vuonna.

Eurooppalaiset sähkömarkkinat siirtyvät vihdoin kaikilta osin 15 minuuttiin, kun vuorokausimarkkinat siirtyivät syyskuun lopulla 15 minuutin hinnoittelu- ja kaupankäyntijaksoon aikaisemman tunnin sijasta. Muutos mahdollistaa uusiutuvan energian ja kulutuksen jouston tehokkaan markkinoille osallistumisen.

Markkinaoikeus antoi 12.9.2025 päätöksensä Olkiluoto 3 -järjestelmäsuojasta. Markkinaoikeus ratkaisi asian pääosin Fingridin valituksen mukaisesti. Markkinaoikeus totesi, ettei Fingridin itse ole tarvinnut toteuttaa kaikkia Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan luomisen ja ylläpidon kannalta välttämättömiä toimia. Samoin markkinaoikeus totesi, ettei Fingrid ollut rikkonut sähkömarkkinalain kehittämis-, liittämis- tai siirtovelvoitetta.”

Liiketoiminnan keskeiset tapahtumat

Sähkönkulutus Suomessa oli tammi–syyskuussa 61,3 (60,8) terawattituntia. Fingrid siirsi asiakkailleen samalla ajanjaksolla 50,1 (48,3) terawattituntia, mikä oli 81,7 (79,5) prosenttia Suomen sähkön kulutuksesta. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin 84,2 (83,1) prosenttia Suomen kokonaissiirrosta.

Tammi–syyskuun aikana Suomen sähköjärjestelmään on liitetty uusiutuvaa tuotantokapasiteettia 1 178 (1 139) MW, josta tuulivoimaa on 802 (1 048) MW ja aurinkovoimaa 376 (91) MW.

Fingrid ilmoitti nostavansa kantaverkkomaksujaan 8 % 1.1.2026 alkaen. Korotuksen taustalla on mittava, tulevia asiakastarpeita ennakoiva investointiohjelma sekä laajenevan sähköjärjestelmän kustannusten kasvu. Kustannuksia kasvattavat myös heikentyneen turvallisuustilanteen edellyttämät laajemmat varautumistoimet kantaverkon turvaamiseksi.

Fingrid laski tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksua noin 19 % 1.9.2025 alkaen 1,66 eurosta 1,35 euroon megawattitunnilta, koska voimajärjestelmän reservikustannukset ovat olleet ennustettua alhaisempia.

Fingrid julkaisi ennusteen talven 2025–2026 sähkön riittävyydestä Suomessa. Loppuvuodesta käyttöön otettava Aurora Line -siirtoyhteys Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä parantaa merkittävästi sähkön riittävyyttä tulevana talvena lisäämällä tuontikapasiteettia ja vahvistamalla sähköjärjestelmän häiriönsietokykyä.

Fingrid jatkoi sähkövarastojen liityntärajoitusta Etelä-Suomessa vuoteen 2029 asti varmistaakseen, että kantaverkon kapasiteetti riittää kasvavaan sähkönkulutukseen ja uusiin teollisiin investointeihin. Sähkövarastoille tarjotaan liityntämahdollisuuksia muualla Suomessa, missä liittymiskapasiteettia on enemmän.

15 minuutin vuorokausimarkkinoiden käyttöönotto tapahtui 30.9.2025 kaupankäyntipäivästä alkaen. Muutos harmonisoi Euroopan sähkömarkkinoita ja mahdollistaa tarkemman hinnanmuodostuksen sekä paremman uusiutuvan energian integroinnin.

Työtapaturmataajuus (LTIF) 12 kuukauden tarkastelujaksolla oli 4,5 (6,5). Fingridin tavoitteena on, että oman henkilöstön ja palvelutoimittajien yhdistetty poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus on alle 5 poissaoloon johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.





Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt

Fingrid valitti 2.1.2024 markkinaoikeuteen Energiaviraston tasepalveluehtoja koskevasta päätöksestä. Valitus koski pääasiassa päätöksessä esitettyä tasevastaavien vakuusmallia. Energiavirasto antoi marraskuussa 2023 päätöksen tasevastaavien ehdoista, jotka sisältävät vakuusvaateiden määräytymisperiaatteet. Energiaviraston päätös sisältää merkittäviä muutoksia nykyisiin vakuusehtoihin ja eriyttää Suomen vakuusmallin muissa Pohjoismaissa käytössä olevasta. Merkittävimmät muutokset koskevat vaadittavien vakuuksien merkittävää alentamista, tarpeita vastaavan lisävakuuden asettamisen poistamista ja mahdollisen vakuuskaton asettamista. Tasevastaavakohtainen vakuuksien aleneminen lisää Fingridiin kohdistuvaa vastapuoliriskiä.

Fingrid on 29.1.2024 hakenut markkinaoikeudesta muutosta Energiaviraston päätökseen sähkön kantaverkkotoiminnan tuoton määrittämistä koskevista menetelmistä kuudennelle, 1.1.2024–31.12.2027, ja seitsemännelle, 1.1.2028–31.12.2031, valvontajaksolle. Fingridin arvion mukaan päätös valvontamenetelmistä on merkittävä heikennys vuodenvaihteessa päättyneeseen sähkön kantaverkkotoiminnan kohtuullisen tuoton valvontamenetelmään. Fingrid katsoo, että valvontamallia koskevan päätöksen valmistelussa vaikutusten arviointi on ollut puutteellista ja esitettyyn päätökseen liittyy edelleen tulkinnanvaraisia asioita. Päätöksen myötä Fingridin investointikyky heikkenee. Fingridin tavoitteena on ratkaisu, joka mahdollistaisi kantaverkon kehittämisen myös jatkossa niin, että vihreän siirtymän satojen miljardien investoinnit Suomeen voivat toteutua suunnitellusti.

Markkinaoikeus antoi 12.9.2025 päätöksensä Fingridin ja Teollisuuden Voima Oy:n tekemiin valituksiin Energiaviraston 11.1.2024 antamaan päätökseen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan järjestelmävastuun ulottuvuudesta OL3-ydinvoimalaitoksen liittymisasiassa. Markkinaoikeus ratkaisi asian pääosin Fingridin valituksen mukaisesti. Markkinaoikeus totesi, ettei Fingridin itse ole tarvinnut toteuttaa kaikkia Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan luomisen ja ylläpidon kannalta välttämättömiä toimia. Markkinaoikeus katsoi Fingridin kannan mukaisesti, että järjestelmäsuojasta voitiin sopia erikseen. Markkinaoikeus katsoi kuitenkin, että Fingridin olisi tullut vahvistuttaa järjestelmäsuojan maksujen määräytymisperusteet Energiavirastossa. Markkinaoikeus hylkäsi TVO:n valituksen, ja katsoi, ettei Fingrid ollut rikkonut sähkömarkkinalain mukaista kehittämis-, liittämis- tai siirtovelvollisuutta.

Markkinaoikeuden mukaan Fingridillä on ollut oikeus asettaa sähköjärjestelmän suojaamiseen liittyviä ehtoja ja vaatimuksia kantaverkkoon liittymiselle siten, ettei sen ole itse tullut viime kädessä vastata ehtojen ja vaatimusten täyttymisestä omilla toimillaan tai niiden kustannuksista.

Fingrid toimitti Energiaviraston päätöksen mukaisesti ehdotuksensa OL3 -järjestelmäsuojaan liittyvien maksujen määräytymisperusteiksi 30.4.2024. Energiavirasto antoi päätöksensä maksujen määräytymisperusteiksi 30.12.2024. Päätöksen mukaan TVO:lle kohdistuvat kustannukset järjestelmäsuojan kohteille maksettavista korvauksista sekä tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta, ylläpidosta ja käytöstä. Fingridille taas päätöksen mukaan kohdistuvat kohteiden hankinnan ja sopimusten teon, järjestelmäsuojan hallinnoinnin ja siihen liittyvien laitosten koestusten kustannukset sekä järjestelmäsuojan mittaus- ja valvontajärjestelmän ylläpidosta Fingridin käytönvalvontajärjestelmään. Fingrid ja TVO ovat sopineet Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan maksujärjestelyistä 1.1.2025 alkaen. Sopimus pohjautuu Energiaviraston 30.12.2024 antamaan päätökseen järjestelmäsuojan kustannuksista. Maksujen määräytymistä koskeva asia on edelleen markkinaoikeuden käsiteltävänä Fingridin ja TVO:n jättämien valitusten johdosta.

Fingrid sai lunastusluvan Torna-Lautakarin neutraalipiirin johtoalueen leventämistä varten 27.10.2022. Lunastustoimituksen aloituskokouksessa 1.12.2022 lunastustoimikunta päätti, että lunastajalla on velvollisuus ottaa haltuun puusto lunastusluvan asettamien oikeuksien ja rajoitusten mukaisessa laajuudessa, ellei muuta sovita. Lunastustoimituksen loppukokous pidettiin 16.11.2023. Fingrid on valittanut Torna-Lautakarin puuston lunastusta koskevasta päätöksestä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden maaoikeuteen 22.12.2023.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat ja loppuvuoden kehitys

Markkinaoikeus antoi 17.10.2025 ratkaisunsa Fingridin valitukseen Energiaviraston 30.11.2023 antamasta päätöksestä, joka koski tasevastaavien ehtoja. Markkinaoikeus hylkäsi Fingridin valituksen kokonaisuudessaan ja pysytti Energiaviraston päätöksen voimassa. Päätös sisälsi merkittäviä muutoksia aiemmin voimassa olleisiin vakuusehtoihin ja eriytti Suomen vakuusmallin verrattuna muihin Pohjoismaihin. Päätöksen seurauksena tasevastaavilta vaadittavia vakuuksia alennettiin merkittävästi.

Fingrid on valittanut markkinaoikeuden 12.9.2025 antamasta päätöksestä liittyen Fingridin ja Teollisuuden Voima Oyj:n valituksiin Energiaviraston 11.1.2024 antamasta päätöksestä, joka koski järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan järjestelmävastuun ulottuvuutta OL3:n järjestelmäsuojan osalta. Fingrid katsoo, että OL3:n järjestelmäsuojan toteuttamis- ja ylläpitovastuu kustannuksineen eivät kuulu miltään osin Fingridin järjestelmävastuuseen, eikä järjestelmäsuojan ehtoja tai maksujen määräytymisperusteita tarvitse saattaa Energiaviraton hyväksyttäväksi.

Fingrid toistaa 4.3.2025 antamansa tulosohjeistuksen, jonka mukaan Fingrid-konsernin tilikauden 2025 tuloksen, ilman johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja veroja, odotetaan olevan vuoden 2024 tasolla.

Taloudelliset tiedot

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1.-30.9.2025 1.1.-30.9.2024 1.1.-31.12.2024 MEUR MEUR MEUR LIIKEVAIHTO 791,2 961,6 1 269,3 Liiketoiminnan muut tuotot 121,9 86,5 133,5 Materiaalit ja palvelut -568,1 -711,7 -932,2 Henkilöstökulut -37,5 -34,4 -47,6 Poistot -100,8 -95,6 -128,7 Liiketoiminnan muut kulut -40,7 -60,5 -93,7 LIIKETULOS 166,1 146,0 200,6 Rahoitustuotot 15,7 18,2 23,5 Rahoituskulut -22,7 -25,7 -38,1 Rahoitustuotot ja -kulut -7,0 -7,5 -14,7 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,7 0,6 0,4 TULOS ENNEN VEROJA 159,8 139,1 186,4 Tuloverot -31,8 -27,7 -37,2 KAUDEN TULOS 128,0 111,4 149,2 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi Siirto tilikauden tulokseen -0,0 -0,0 -0,0 KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 128,0 111,4 149,2 Tuloksen jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille 128,0 111,4 149,2 Laajan tuloksen jakautuminen: Yhtiön osakkeenomistajille 128,0 111,4 149,2

KONSERNITASE VARAT 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 MEUR MEUR MEUR PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet: Liikearvo 87,9 87,9 87,9 Maankäyttöoikeudet 104,5 103,0 104,5 Muut aineettomat hyödykkeet 48,9 55,9 57,0 241,4 246,8 249,5 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet 26,5 24,4 26,1 Rakennukset ja rakennelmat 404,5 357,7 383,9 Koneet ja kalusto 698,3 631,2 691,9 Voimajohdot 695,0 680,6 702,0 Muut aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1 0,1 Käyttöoikeusomaisuuserät 56,0 50,9 50,2 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 753,1 522,8 527,9 2 633,6 2 267,7 2 382,1 Sijoitukset osakkuusyrityksissä 14,4 13,9 13,7 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 73,9 80,4 81,8 Muut pitkäaikaiset saamiset 0,2 0,1 0,2 Johdannaisinstrumentit 13,8 14,0 3,8 Laskennalliset verosaamiset 66,6 51,3 71,2 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 3 043,8 2 674,2 2 802,3 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 21,7 20,1 20,5 Johdannaisinstrumentit 6,3 5,4 11,8 Myyntisaamiset ja muut saamiset 103,9 70,6 127,8 Muut rahoitusvarat 139,0 164,0 145,4 Rahavarat 238,9 195,7 611,3 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 509,8 455,8 916,9 VARAT YHTEENSÄ 3 553,6 3 130,0 3 719,2

KONSERNITASE OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.9.2025 30.9.2024 31.12.2024 MEUR MEUR MEUR EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 55,9 55,9 55,9 Ylikurssirahasto 55,9 55,9 55,9 Muuntoerot -0,0 -0,0 -0,0 Kertyneet voittovarat 480,8 450,3 488,1 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 592,7 562,1 599,9 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennalliset verovelat 132,8 106,5 129,5 Lainat 1 468,7 1 013,5 1 491,1 Varaukset 2,9 2,9 2,9 Johdannaisinstrumentit 10,3 15,6 19,8 Vuokrasopimusvelat 54,2 49,2 48,5 Siirtovelat 700,4 624,2 573,5 2 369,2 1 811,8 2 265,2 LYHYTAIKAISET VELAT Lainat 43,0 273,2 317,9 Johdannaisinstrumentit 1,2 8,7 18,7 Vuokrasopimusvelat 3,5 2,8 2,9 Ostovelat ja muut velat 544,1 471,3 514,6 591,8 756,0 854,1 VELAT YHTEENSÄ 2 961,0 2 567,9 3 119,3 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 553,6 3 130,0 3 719,2

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, MEUR Emoyrityksen omistajille kuuluva Osake- Ylikurssi- Muunto- Kertyneet Oma oma pääoma pääoma rahasto erot voittovarat pääoma yhteensä 1.1.2024 55,9 55,9 -0,0 476,0 587,9 Tilikauden laaja tulos Tilikauden voitto tai tappio 111,4 111,4 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -0,0 -0,0 Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna -0,0 -0,0 Laaja tulos -0,0 111,4 111,4 Liiketoimet omistajien kanssa Osinko vuodelta 2023 -137,1 -137,1 30.9.2024 55,9 55,9 -0,0 450,3 562,1 Tilikauden laaja tulos Tilikauden voitto tai tappio 37,8 37,8 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -0,0 -0,0 Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna -0,0 -0,0 Laaja tulos -0,0 37,8 37,8 Liiketoimet omistajien kanssa 31.12.2024 55,9 55,9 -0,0 488,1 599,9 1.1.2025 55,9 55,9 -0,0 488,1 599,9 Tilikauden laaja tulos Tilikauden voitto tai tappio 128,0 128,0 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -0,0 -0,0 Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna -0,0 -0,0 Laaja tulos -0,0 128,0 128,0 Liiketoimet omistajien kanssa Osinko vuodelta 2024 -135,3 -135,3 30.9.2025 55,9 55,9 -0,0 480,8 592,7

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1.1.-30.9.2025 1.1.-30.9.2024 1.1.-31.12.2024 MEUR MEUR MEUR Liiketoiminnan rahavirrat: Tulos ennen veroja 159,8 139,1 186,4 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa: Poistot 100,8 95,6 128,7 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot (-/+) -0,6 -0,5 -0,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,7 -0,6 -0,4 Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen ja velkojen arvostamisesta -16,1 21,8 38,4 Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 9,7 5,3 23,9 Pullonkaulatulojen tuloutus -142,7 -351,4 -431,1 Rahoitustuotot ja -kulut 7,0 7,5 14,7 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos 23,0 -5,4 -63,4 Vaihto-omaisuuden muutos -1,2 -0,9 -1,4 Osto- ja muiden velkojen muutos 3,8 17,6 11,2 Pullonkaulatulot 246,6 209,7 327,5 Varausten muutos -0,1 Maksetut korot -35,7 -30,3 -37,0 Saadut korot 21,0 24,5 30,2 Maksetut verot -22,1 -23,7 -36,2 Liiketoiminnan nettorahavirta 352,6 108,1 190,9 Investointien rahavirrat: Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -278,8 -329,1 -530,1 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -6,1 -4,8 -6,0 Investoinnit muihin sijoituksiin -42,1 -65,5 -72,8 Luovutustulot muista sijoituksista 58,4 53,8 59,3 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot 1,3 0,5 0,5 Saadut avustukset 25,7 25,9 Aktivoidut maksetut korot -17,2 -9,5 -14,6 Investointien nettorahavirta -284,6 -329,0 -537,8 Rahoituksen rahavirrat: Pitkäaikaisten lainojen nostot 494,9 992,1 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -109,6 -321,0 -340,4 Lyhytaikaisten lainojen nostot 315,5 459,2 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -193,0 -167,2 -266,2 Maksetut osingot -135,3 -137,1 -137,1 Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -2,4 -2,4 -3,2 Rahoituksen nettorahavirta -440,4 182,8 704,4 Rahavirtalaskelman rahavarojen muutos -372,4 -38,0 357,6 Rahavirtalaskelman rahavarat kauden alussa 611,3 253,7 253,7 Rahavirtalaskelman rahavarat kauden lopussa 238,9 215,7 611,3

Liitetiedot

1. Toimintasegmentit

Segmentti-informaatio on FAS:n mukaista, sarakkeeseen ”eliminoinnit ja konserniviennit” sisältyy eriä, jotka täsmäyttävät segmenttiraportoinnin IFRS konsernitilinpäätökseen. Segmenttien tulosta arvioidaan liiketuloksen perusteella. Segmenttien liiketulokset yhdessä muodostavat verkkoliiketoiminnan liiketuloksen, joka on pohjana sääntelyn mukaisen toteutuneen oikaistun tuloksen laskennassa. Kulut kohdistetaan segmenteille aiheuttamisperiaatteen mukaan, joka luo perustan palveluiden hinnoittelulle. Rahoitustuottoja ja -kuluja ei kohdisteta segmenteille, sillä konserninrahoitus hallinnoi konsernin rahavaroja.

Vaihtelut segmenttikohtaisissa tuloksissa ja liikevaihdoissa ovat tyypillisiä. Segmentit muodostavat pohjan Fingridin kohtuullisen tuoton sääntelyn mukaisen oikaistun tuloksen laskennalle ja näin toisen segmentin tuloskehitys voi vaikuttaa ajallisesti myös toiseen segmenttiin, jotta toiminnalle asetettua sallittua tuottoa ei ylitetä. Segmenttien palveluhinnoittelua tarkistetaan kustannusvastaavasti yli ajan.

Kantaverkko-segmentti

Kantaverkko-segmenttiin kuuluvat kantaverkon kehittäminen ja ylläpito, uuden tuotannon ja kulutuksen liittäminen verkkoon, sähkön siirto, kantaverkon käyttö sekä yhtenäisten sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän ylläpitoon liittyvien reservien kehittäminen.

KANTAVERKKO-SEGMENTTI, MEUR 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 Liikevaihto 435,0 472,8 657,5 Liiketulos 126,9 146,4 215,1

Tasepalvelut-segmentti

Tasepalvelut-segmentti sisältää valtakunnalliseen tasehallintavastuuseen ja taseselvitykseen liittyviä toimintoja. Lisäksi tasehallintaan liittyvien reservimarkkinoiden kehittäminen sisältyy tasepalvelut-segmenttiin.

TASEPALVELUT-SEGMENTTI, MEUR 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 Liikevaihto 371,6 516,9 664,4 Liiketulos 27,2 22,4 42,4

Tulos liiketoimintasegmenteittäin

Segmentti-informaatio on FAS:n mukaista, sarakkeeseen ”eliminoinnit ja konserniviennit” sisältyy eriä, jotka täsmäyttävät segmenttiraportoinnin IFRS-konsernitilinpäätökseen.

1–9/2025 MEUR Liiketoimintasegmentti Kantaverkko Tasepalvelut Muut toiminnot Eliminoinnit ja konserniviennit Konserni yhteensä Liikevaihto 435,0 371,6 18,1 -33,4 791,2 Poistot -94,2 -0,9 -4,6 -1,1 -100,8 Liiketulos 126,9 27,2 3,9 8,1 166,1 Rahoitustuotot ja -kulut -7,0 Tulos ennen veroja 159,8 1–9/2024 MEUR Liiketoimintasegmentti Kantaverkko Tasepalvelut Muut toiminnot Eliminoinnit ja konserniviennit Konserni yhteensä Liikevaihto 472,8 516,9 16,5 -44,6 961,6 Poistot -89,8 -0,6 -4,5 -0,7 -95,6 Liiketulos 146,4 22,4 2,2 -24,9 146,0 Rahoitustuotot ja -kulut -7,5 Tulos ennen veroja 139,1 1–12/2024 MEUR Liiketoimintasegmentti Kantaverkko Tasepalvelut Muut toiminnot Eliminoinnit ja konserniviennit Konserni yhteensä Liikevaihto 657,5 664,4 22,1 -74,8 1 269,3 Poistot -120,7 -1,1 -6,0 -0,9 -128,7 Liiketulos 215,1 42,4 2,4 -59,3 200,6 Rahoitustuotot ja -kulut -14,7 Tulos ennen veroja 186,4

Muihin toimintoihin sisältyy muut lakisääteisesti Fingridille määrätyt julkisen palveluvelvoitteiden edellyttämät tehtävät, jotka eivät kuulu varsinaiseen kantaverkkotoimintaan tai järjestelmävastuuseen. Näitä tehtäviä ovat sähkömarkkinoiden keskitetyt tiedonvaihtopalvelut sekä tehoreservipalvelu ja sähkön alkuperätakuun palvelut, joita hoitavat konserniyhtiöt Fingrid Datahub Oy ja Finextra Oy. Muihin toimintoihin sisältyy lisäksi emoyhtiön hallinnolliset- ja ICT-palvelut tytäryhtiöille. Konserniraportoinnissa eliminoidaan emoyhtiön ja tytäryhtiöiden väliset tuotto- ja kuluerät. IFRS eriin sisältyy muun muassa sähköjohdannaisten markkina-arvon muutokset, liittymismaksujen IFRS 15:n mukainen jaksottaminen ja vuokrasopimusten jaksottaminen IFRS 16:n mukaan.

2. Tuotot ja kulut

Liikevaihto ja muut tuotot, MEUR 1-9/25 1-9/24 muutos % 1-12/24 Kantaverkkotuotot 326,5 160,8 103,0 275,4 Tasepalvelutuotot 364,0 493,6 -26,3 636,8 Läpisiirtotuotot 9,4 7,2 30,9 10,8 Pullonkaulatulot 40,0 267,5 -85,0 301,0 Datahub -tuotot 17,1 15,7 9,0 20,9 Muu liikevaihto 34,2 16,8 103,4 24,2 Johdannaisten arvonmuutos 15,9 0,0 - 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 106,0* 86,5 22,5 133,4 Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä 913,1 1 048,1 -12,9 1 402,8 * Sisältää pullonkaulatulojen 102,7 M€:n kohdistuksen kulujen kattamiseksi

Kulut, MEUR 1-9/25 1-9/24 muutos % 1-12/24 Tasesähkön osto 185,4 366,1 -49,4 457,4 Häviösähkökulut 59,4 57,0 4,4 81,1 Poistot 100,8 95,6 5,4 128,7 Reservikulut 165,5 165,4 0,0 217,6 Henkilöstökulut 37,5 34,4 9,3 47,6 Kunnonhallintakulut 38,5 26,2 47,0 39,8 Läpisiirtokulut 10,5 16,0 -34,6 18,7 Siirto-oikeustuotekulut 60,7 54,5 11,5 85,5 Muut kulut 88,9 65,3 36,1 87,2 Johdannaisten arvonmuutos -0,1 21,8 -100,6 38,5 Kulut yhteensä 747,1 902,1 -17,2 1 202,2 Liiketulos ilman johdannaisten arvonmuutoksia 150,0 167,8 -10,6 238,9 Liiketulos 166,1 146,0 13,8 200,6

3. Aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden muutokset

Aineelliset hyödykkeet, MEUR 1-9/2025 1-9/2024 1-12/2024 Hankintameno kauden alussa 1.1. 4 151,5 3 695,1 3 695,1 Lisäykset 1.1.–30.9. 334,9 312,1 456,6 Vähennykset 1.1.–30.9. -2,9 -0,1 -0,3 Hankintameno kauden lopussa 30.9. 4 483,4 4 007,1 4 151,5 Kertyneet poistot kauden alussa 1.1. -1 819,6 -1 706,1 -1 706,1 Vähennysten poistot 1.1.–30.9. 2,4 0,0 0,1 Poistot 1.1.–30.9. -88,7 -84,3 -113,6 Kertyneet poistot kauden lopussa 30.9. -1 905,9 -1 790,3 -1 819,6 Käyttöoikeusomaisuuserät Kirjanpitoarvo 1.1. 50,2 30,0 30,0 Lisäykset 1.1.–30.9. 8,8 23,6 23,7 Poistot 1.1.–30.9. -2,9 -2,6 -3,5 Käyttöoikeusomaisuuserät, kirjanpitoarvo 30.9. 56,0 50,9 50,2 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 30.9. 2 633,6 2 267,7 2 382,1 Aineettomat hyödykkeet, MEUR Hankintameno kauden alussa 1.1. 326,2 319,1 319,1 Lisäykset 1.1.–30.9. 1,4 1,8 7,5 Vähennykset 1.1.–30.9. -0,4 -0,4 -0,4 Hankintameno kauden lopussa 30.9. 327,2 320,5 326,2 Kertyneet poistot kauden alussa 1.1. -76,7 -65,1 -65,1 Poistot 1.1.–30.9. -9,2 -8,7 -11,6 Kertyneet poistot kauden lopussa 30.9. -85,8 -73,7 -76,7 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 30.9. 241,4 246,8 249,5

4. Bruttoinvestoinnit

BRUTTOINVESTOINNIT, MEUR 1-9/2025 1-12/2024 Aineellisten ja aineettomia hyödykkeiden lisäykset ja ennakkomaksujen siirrot aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 345,1 487,8 Investointeihin kirjatut pullokaulatuotot 5,8 30,4 Investointeihin kirjatut tuet 26,6 Investointeihin liittyvien johdannaisten arvonmuutos -0,2 Käyttöoikeusomaisuuserien (IFRS 16) lisäykset -8,8 -23,7 Bruttoinvestoinnit 342,0 520,9 Investointisitoumukset 604,3 625,6



Lisätietoja:



Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja

+358 30 395 5235 tai +358 50 573 9053

Jussi Pohjanpalo, talous- ja rahoitusjohtaja

+358 30 395 5176 tai + 358 50 344 8534

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

