VAKE kannattaa lakimuutosta hyvinvointialueiden alijäämän maksuaikatauluun

Aluehallitus hyväksyi lausunnon, jonka hyvinvointialue antaa Suomen hallituksen esitysluonnokseen. Esitys koskee lakimuutosta, jossa hyvinvointialueet saisivat pidemmän ajan talouden alijäämän kattamiseen.

Lausunnossa hyvinvointialue katsoo, että määräajan jatkaminen olisi suotuisa ja tarpeellinen toimenpide. Lisäaika alijäämän maksamiseen tukisi talouden hallittua tasapainottamista ilman, että lakisääteisten palveluiden järjestäminen vaarantuisi.

”Hyvinvointialueemme taloudelle on erittäin tärkeää, että saisimme luvan maksaa talouden alijäämän vuoden 2028 loppuun mennessä. Olemme onnistuneet sopeuttamaan talouttamme ja tehneet valtion edellyttämiä toimia, joten odotamme siis luottavaisin mielin eduskunnan lakimuutosta”, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Tennistien hammashoitola siirtyy Tikkurilan terveysasemalle

Aluehallitus päätti lisäksi, että Tennistien hammashoitolan toiminta, joka sijaitsee Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimipisteellä, päättyy 31.12.2025 remontin takia. Hammashoitolan toiminta siirtyy toistaiseksi Tikkurilan terveysaseman hammashoitolaan 1.1.2026 alkaen.

Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelman mukaan tulevaisuudessa suun terveydenhuollon yksiköt eli hammashoitolat sijaitsevat terveysasemien tai sairaalan yhteydessä. Tämä auttaa saamaan lisähyötyä tukipalveluissa, monisairaiden hoidossa yhteistyössä terveysasemien ja sairaalan kanssa sekä varmistaa, että palvelut ovat helposti saatavilla.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.

Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla 4.11.2025 klo 12 alkaen.