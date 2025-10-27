SDP EDUSKUNTA

SDP:n Pinja Perholehto: Perussuomalaiset haluavat korvata koulutuksen ja tieteen vapauden identiteettipolitiikalla

28.10.2025 12:56:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu Tukholmassa kuluvalla viikolla. Neuvoston jäsen Pinja Perholehdon mukaan Perussuomalaiset jatkavat kokouksessa samaa linjaa, jonka ovat jo Suomessa aloittaneet: tutkimuksen, opetuksen ja tieteen vapauden alasajoa ja korvaamista identiteettipoliittisella huuhaalla.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

Puolueryhmä Vapaa pohjola on tehnyt Pohjoismaiden neuvoston osaaminen ja kulttuuri -valiokunnalle aloitteen, jonka mukaan yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja koulujen opetuksen, tutkimuksen ja viestinnän ”politisoitumista” pitäisi alkaa tutkia ja kontrolloida.

Perholehto pitää aloitetta huolestuttavana, sillä se ei perustu tosiasiallisiin ongelmiin vaan rakentuu ryhmän oman mielikuvituksen myötä syntyvien ongelmien varaan. Aloite on vapaustaistelun sijaan omiaan kaventamaan opetushenkilöstön ja tutkijoiden vapautta sekä horjuttaa luottamusta näihin.

– Tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen vapautta pitäisi puolustaa. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että perussuomalaiset haluavat tehdä politiikkaa epäluulon ja vastakkainasettelun kautta, ei tiedon ja ymmärryksen varassa, huokaa Perholehto.

Aiemmin Suomessa perussuomalaiset ovat halunneet lopettaa tutkimuksia, joiden tulokset eivät miellytä heitä, ja syyttäneet Opetushallitusta niin sanotusta ”woke-ideologiasta”. Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra esitti koko Opetushallituksen lakkauttamista vastikään syksyllä 2025.

– Opettajille kuuluu laaja ja vahva autonomia. Pelottelu ja vihollisten etsiminen koulutusjärjestelmän sisältä ei valitettavasti ole vierasta enää Hyvinkäälläkään. Paikallisten perussuomalaisten riveistä onkin jo vaadittu poistamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää opetusta kouluista, Perholehto toteaa.

– Vaikka perussuomalaiset väittävät vastustavansa identiteettipolitiikkaa, rakentavat he itse sitä jatkuvasti olkiukoillaan ja viholliskuvillaan. Toivon, että perussuomalaisten ajaman identiteettipolitiikan sijaan voisimme keskittyä edistämään niitä asioita, jotka kouluissa todella merkitsevät: laadukasta opetusta, pienempiä ryhmäkokoja ja opettajien tukemista, Perholehto päättää.

Pohjoismaiden Neuvosto kokoontuu 27.-30.10.2025 Tukholmassa. SDP:tä kokouksessa edustavat Kim Berg, Juha Viitala, Jani Kokko ja Pinja Perholehto. Pohjoismaiden neuvoston täysistunnossa käsitellään muun muassa pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä sekä pohjoismaisten arvojen ja luottamuksen vahvistamista. Vieraspuhujana istunnossa on muun muassa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
