Kutsu Mynälahtiyhdistyksen mediatilaisuuteen torstaina 30.10.2025 klo 10.00 Naantaliin

Mynälahtiyhdistyksellä on ilo kutsua median edustajat Mynälahden valuma-alueen ympäristötietoportaalin julkistamis- ja esittelytilaisuuteen.

Aika: torstai 30.10.2025 klo 10.00

Paikka: Naantalin pääkirjasto, yleisötila, 1. krs (Tullikatu 11, Naantali)

Tilaisuudessa Mynälahtiyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Alho ja projektipäällikkö Anders Blom sekä Turun Ammattikorkeakoulun Noora Haukijärvi ja Noora Norokytö esittelevät juuri avautunutta Mynälahden ympäristötietoportaalia ja sen merkitystä Saaristomeren suojelussa.

Mynälahden ympäristötietoportaali edistää alueellista vuorovaikutusta ja yhteistyötä Mynälahden vesien tilan parantamiseksi. Portaali koostuu ympäristöpisteistä, eli keskeisistä paikoista, alueista ja toiminnoista, jotka vaikuttavat ympäristön tilaan joko positiivisesti tai negatiivisesti. Portaalin tavoitteena on luoda kokonaiskuva Mynälahden alueen vesistön ja ympäristön tilasta.

Tervetuloa!

Mynälahtiyhdistys ry

www.mynalahti.fi

Lisätietoja: Anders Blom, anders.blom@eurofacts.fi, puhelin 0400 523 409

Tapahtuma on osa Mynälahden ympäristöyhteistyö -hanketta. Hankkeessa ovat mukana Mynälahtiyhdistys, Turun Ammattikorkeakoulu ja MTK:n Varsinais-Suomen piirin paikallisyhdistyksiä Mynälahden valuma-alueelta.