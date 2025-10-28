Kantaverkon päivitetty investointisuunnitelma luo edellytyksiä kestävälle kasvulle
Puhdas, edullinen ja toimitusvarma sähkö on Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeinen tekijä. Fingrid nostaa kantaverkon investointisuunnitelmaa ja kehittää kantaverkkoa siten, että Suomi pystyy vastaamaan teollisuuden sekä yhteiskunnan kasvaviin sähköntarpeisiin kestävästi ja tehokkaasti.
Fingrid investoi kantaverkkoon pitkäjänteisesti suunnitellen ja asiakastarpeita ennakoiden. Suomen kantaverkkoa vahvistetaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuosina 2025–2028 investoinnit kohoavat 2,0 miljardiin euroon. Vuoteen 2035 asti katsottaessa investointien kokonaissumma kohoaa yhtiön arvion mukaan 5,2 miljardiin euroon.
Nyt hyväksytyllä investointisuunnitelmalla mahdollistetaan arviolta 10 gigawattia uutta teollista sähkönkulutusta Suomeen. Se mahdollistaa nykyisen teollisuuden sähköistymistä sekä kymmeniä uusia sähköintensiivisiä hankkeita, kuten datakeskuksia, vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoa sekä muuta teollisuutta. Kantaverkon kehittäminen tukee myös kaukolämmön ja liikenteen sähköistämistä. Myös sähkön tuotannolle ja sähkövarastoille taataan kasvun edellytyksiä. Fingrid edistää kantaverkon laajentumista Itä-Suomessa toteuttamalla ympäristövaikutusten arvioinnin Huutokoski-Kontiolahti 400 kV voimajohdolle. Kokonaisuudessaan päivitetty investointiohjelma mahdollistaa sähkönkulutuksen ja tuotannon kasvun jopa kaksinkertaisiksi tulevan 10 vuoden aikana.
”Puhtaalla ja varmalla sähköllä saadaan Suomeen kasvua. Suomi on nimittäin vahvoilla kilpailussa teollisuusinvestoinneista. Yhä useampi teollisuusyritys haluaa sijoittua maahan, jossa sähkö on puhdasta, varmaa ja edullista. Laaja investointisuunnitelma luo edellytykset myös alueellisten haasteiden ratkaisemiselle”, sanoo Fingridin toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.
Fingridin investointisuunnitelman pohjana on kantaverkon kehittämissuunnitelma, jossa esitetään kantaverkon kehitystarpeet ja suunnitellut, osin vaihtoehtoiset investoinnit seuraavalle kymmenelle vuodelle. Kehittämissuunnitelmassa esitetyt valmiudet kehittää kantaverkkoa luovat osaltaan edellä kuvattua asiakaskysyntää ja siihen sisältyvien vaihtoehtojen ansiosta investointeja voidaan kohdentaa asiakastarpeiden ja olosuhteiden muutosten mukaan.
Lisätietoja:
Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5235
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Avoimen datan palvelussa uusi rajapintakysely muuttuneille tiedoille sekä sähkövarastojen purku- ja lataustehotiedot27.10.2025 15:37:54 EET | Tiedote
Fingridin avoimen datan palveluun on lisätty uutena aineistona mm. sähkövarastojen purku- ja lataustehotiedot. Lisäksi uuden rajapintakyselyn avulla voi hakea muuttuneita arvoja aiempaa helpommin.
Energiavirasto vahvistanut muutokset merkittävien verkonkäyttäjien nimeämiseen ja näiltä vaadittaviin toimenpiteisiin27.10.2025 13:07:11 EET | Tiedote
Sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevan verkkosäännön, Network Code for Emergency and Restoration (NC ER), tarkoituksena on taata sähköjärjestelmän turvallisuus ja estää käyttöhäiriöiden leviäminen tai paheneminen. Fingrid vastaa NC ER:n vaatimien käytännön toimenpiteiden määrittelystä ja niiden toteuttamisen seurannasta. Energiavirasto on 9.10.2025 hyväksynyt Fingridin esittämät muutokset liittyen NC ER:n mukaisten merkittävien verkonkäyttäjien nimeämiseen ja näiltä vaadittaviin toimenpiteisiin. Asiakkaiden tulee toteuttaa toimenpiteet uusien vaatimusten mukaisesti 22.10.2026 mennessä. Muutosten pääkohdat: Käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäviksi nimetään kaikki suoraan kantaverkkoon liittyvät verkonhaltijat (aiemmin ainoastaan ne, joiden verkkoon liittynyt keskikulutus ylitti 30 MW). Suoraan kantaverkkoon liittyvät yli 30 MW keskikulutuksen sähkönkulutuskohteet nimetään käytönpalautussuunnitelman kannalta merkittäviksi. Sähkövarastot nimetään järjestelmän varautum
