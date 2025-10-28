Kantaverkon päivitetty investointisuunnitelma luo edellytyksiä kestävälle kasvulle

Fingrid investoi kantaverkkoon pitkäjänteisesti suunnitellen ja asiakastarpeita ennakoiden. Suomen kantaverkkoa vahvistetaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuosina 2025–2028 investoinnit kohoavat 2,0 miljardiin euroon. Vuoteen 2035 asti katsottaessa investointien kokonaissumma kohoaa yhtiön arvion mukaan 5,2 miljardiin euroon.

Nyt hyväksytyllä investointisuunnitelmalla mahdollistetaan arviolta 10 gigawattia uutta teollista sähkönkulutusta Suomeen. Se mahdollistaa nykyisen teollisuuden sähköistymistä sekä kymmeniä uusia sähköintensiivisiä hankkeita, kuten datakeskuksia, vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoa sekä muuta teollisuutta. Kantaverkon kehittäminen tukee myös kaukolämmön ja liikenteen sähköistämistä. Myös sähkön tuotannolle ja sähkövarastoille taataan kasvun edellytyksiä. Fingrid edistää kantaverkon laajentumista Itä-Suomessa toteuttamalla ympäristövaikutusten arvioinnin Huutokoski-Kontiolahti 400 kV voimajohdolle. Kokonaisuudessaan päivitetty investointiohjelma mahdollistaa sähkönkulutuksen ja tuotannon kasvun jopa kaksinkertaisiksi tulevan 10 vuoden aikana.

”Puhtaalla ja varmalla sähköllä saadaan Suomeen kasvua. Suomi on nimittäin vahvoilla kilpailussa teollisuusinvestoinneista. Yhä useampi teollisuusyritys haluaa sijoittua maahan, jossa sähkö on puhdasta, varmaa ja edullista. Laaja investointisuunnitelma luo edellytykset myös alueellisten haasteiden ratkaisemiselle”, sanoo Fingridin toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Fingridin investointisuunnitelman pohjana on kantaverkon kehittämissuunnitelma, jossa esitetään kantaverkon kehitystarpeet ja suunnitellut, osin vaihtoehtoiset investoinnit seuraavalle kymmenelle vuodelle. Kehittämissuunnitelmassa esitetyt valmiudet kehittää kantaverkkoa luovat osaltaan edellä kuvattua asiakaskysyntää ja siihen sisältyvien vaihtoehtojen ansiosta investointeja voidaan kohdentaa asiakastarpeiden ja olosuhteiden muutosten mukaan.





