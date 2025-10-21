Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös asettaa öljyteollisuudelle ilmastorajat

Tuomioistuin ei tässä vaiheessa todennut ihmisoikeusloukkauksia, koska se luottaa siihen, että Norja tekee kattavan arvioinnin uusien öljy- ja kaasuhankkeiden ilmastovaikutuksista ennen niiden käynnistämistä. Tuomioistuin vahvisti, että ennen uusien öljykenttien avaamista niiden ympäristövaikutukset on arvioitava perusteellisesti. Arvioinnissa on huomioitava poltosta aiheutuvat päästöt riippumatta siitä, missä ne syntyvät. Jos näin ei tehdä, kyse on ihmisoikeusloukkauksesta. Linjaus luo suojamekanismin ilmastonmuutosta kiihdyttäviä fossiilihankkeita vastaan. Tällä hetkellä yksikään Norjan mannerjalustan uusista öljy- tai kaasuhankkeista ei täytä tätä vaatimusta.

”Tämä on suuri askel eteenpäin. On helpotus, että tuomioistuin tunnustaa sen, mitä tiede on kertonut meille jo vuosia: uudet öljy- ja kaasukentät uhkaavat kaikkein perustavimpia ihmisoikeuksiamme. Se, että hallitusten täytyy nyt arvioida uusien öljy- ja kaasuhankkeiden globaalit ilmastovaikutukset ennen uusien lupien myöntämistä, tarkoittaa muutosta nykykäytäntöön”, sanoo Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen.

Euroopan ihmisoikeustuomistuimen tänään antaman päätöksen taustalla on lähes kymmenen vuotta kestänyt oikeustaistelu. Greenpeace Nordic ja Natur og Ungdom käynnistivät oikeusprosessin vuonna 2016. Järjestöjen mielestä Norjan arktinen öljynporaus rikkoo ihmisoikeuksia.

Tuomio vahvistaa kasvavaa kansainvälistä oikeudellista yksimielisyyttä siitä, että hallitusten on huomioitava uusien fossiilihankkeiden ilmastovaikutukset ihmisoikeusvelvoitteidensa mukaisesti. Se pohjaa Kansainvälisen tuomioistuimen ja Ison-Britannian korkeimman oikeuden viimeaikaisille päätöksille, jotka molemmat korostavat, että uudet öljy- ja kaasuhankkeet ovat ristiriidassa globaalien ilmastotavoitteiden kanssa.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös jatkaa vuoden 2024 KlimaSeniorinnen-tuomion linjaa ja lähettää hallituksille ympäri maailmaa vahvan viestin siitä, että rajattoman fossiilisten polttoaineiden tuotannon aika on ohi. Tunnustamalla, että ilmastohaitat ovat ihmisoikeuskysymys, tuomioistuin lisää tärkeän palan kansainvälisen ilmasto-oikeuden kokonaisuuteen.

“Ratkaisu asettaa rajat sille, kuinka pahasti Norjan hallitus voi vahingoittaa tulevaisuuttamme. Se on voitto järjelle, tieteelle ja kaikille, jotka taistelevat elinkelpoisen planeetan puolesta”, sanoo Greenpeacen Norjan johtaja Frode Pleym.



