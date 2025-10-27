DNA Oyj:n heinä–syyskuun 2025 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat kasvua
Kuluvan vuoden kolmas neljännes oli DNA:lle taloudellisesti menestyksekäs. Heinä–syyskuussa niin liikevaihto, palveluliikevaihto, liikevoitto kuin käyttökatekin kasvoivat, kuten myös matkaviestinverkon sekä kiinteän laajakaistan liittymämäärät.
Yhteenveto DNA:n keskeisistä tunnusluvuista heinä–syyskuussa 2025
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
- Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 276 miljoonaa euroa (274).
- Palveluliikevaihto kasvoi 2 % ja oli 218 miljoonaa euroa (213).
- Käyttökate kasvoi 5 % ja oli 115 miljoonaa euroa (109).
- Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU):
- Matkaviestinnän ARPU laski hieman ja oli 19,2 euroa (19,3).
- Kiinteän laajakaistan (vähittäismyynti) ARPU kasvoi 4 % ja oli 17,1 euroa (16,4).
- TV-liittymien (vähittäismyynti) ARPU kasvoi 11 % ja oli 12,1 euroa (10,9).
- Liittymämäärä:
- Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi ja oli 2 840 000 (2 814 000).
- Kiinteiden laajakaistaliittymien (vähittäismyynti) määrä kasvoi ja oli 703 000 (695 000).
- TV-liittymien (vähittäismyynti) määrä laski ja oli 176 000 (213 000).
Toimitusjohtajan katsaus
Kuluvan vuoden kolmas neljännes oli DNA:lle jälleen taloudellisesti menestyksekäs. Heinä–syyskuussa DNA:n liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 276 miljoonaa euroa (274), palveluliikevaihto kasvoi 2 % ja oli 218 miljoonaa euroa (213) ja käyttökate kasvoi 5 % ja oli 115 miljoonaa euroa (109). Palvelu- ja kokonaisliikevaihtoon sekä tämän myötä myös matkaviestinverkon keskimääräiseen liittymäkohtaiseen liikevaihtoon vaikuttaa laskevasti kolmannella neljänneksellä tehty kertaluontoinen, aiempiin kvartaaleihin liittyvä oikaisu. Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi ja oli 2 840 000 (2 814 000), mutta liittymäkohtainen liikevaihto laski hieman ja oli 19,2 euroa (19,3). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja oli 703 000 (695 000) liittymäkohtaisen liikevaihdon kasvaessa 17,1 euroon (16,4). TV-liittymien määrä laski odotetusti, ja myös muutokset raportointitavassa kiihdyttivät laskua.
DNA sai syyskuussa merkittävästi positiivista huomiota useissa eri medioissa pidettyään tietoturvaan ja yhteiskuntamme kyberturvallisuustilanteeseen keskittyneen mediatilaisuuden kuun alussa. Huijausten määrä on ollut jo pitkään kasvussa, ja samalla jokaisen riski altistua niille on lisääntynyt merkittävästi. DNA on reagoinut tilanteeseen monitahoisesti, esimerkiksi tuomalla toukokuussa markkinoille DNA Huoleton -liittymät, jotka sisältävät turvallisen nettiselauksen maksuttomana lisäpalveluna. Kiinnostus liittymiä kohtaan jatkui suurena myös heinä–syyskuussa. Lisäksi olemme pelkästään kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä estäneet yhteensä 7 miljoonaa huijauspuhelua ja -tekstiviestiä asiakkailtamme.
Suomessa astui elokuussa voimaan lakiin perustuva kännykkäkielto peruskoulun oppitunneilla. Kiellon tarkoituksena on parantaa työrauhaa ja oppilaiden keskittymistä opetukseen. Lasten puhelimen käyttö on kiellon myötä ollut mediassa paljon esillä. DNA:n vuosittain teettämä Koululaistutkimus tältä vuodelta osoittaa, että lasten ruutuaikaa rajoitetaan myös koulun ulkopuolella kiihtyvällä tahdilla. DNA pitää kehityksen suuntaa hyvänä. Emme suosita älypuhelinta lainkaan ykkös- ja kakkosluokkalaisille. Oikein käyttöönotettu kellopuhelin on älypuhelinta turvallisempi ratkaisu, sillä näin nuorten sosiokognitiiviset kyvyt eivät vielä riitä turvalliseen netinkäyttöön yksin. Vielä ikärajoja ja rajoituksiakin tärkeämpää on aikuisen läsnäolo, kun lapsi käyttää puhelinta.
DNA kehittää myös aktiivisesti asiakaspalvelun automaatioita sekä omassa toiminnassaan että asiakkailleen. Jo kesäkuussa lanseerasimme reaaliaikaisen, tekoälypohjaisen keskustelubotin, joka on saanut hyvän vastaanoton. Syyskuussa kerroimme pienille ja keskisuurille yrityksille tarjottavasta DNA Business Apurista, tekoälypohjaisesta asiakaspalveluratkaisusta, joka on helposti käyttöönotettava työkalu asiakaspalvelun automatisointiin. DNA:n keräämien kokemusten perusteella monet asiakkaat suhtautuvat positiivisesti siihen, että palvelussa on tekoäly mukana. Ihmiskohtaamisillakin on kuitenkin edelleen merkittävä rooli. Tärkeää on avoin viestintä: asiakkaan tulee tietää, milloin hän keskustelee botin kanssa. Halutessaan asiakas pääsee DNA:lla aina puhumaan myös ihmisen kanssa.
Syyskuussa julkaistu tutkimusyhtiö Tefficientin raportti osoitti DNA:n asiakkaiden käyttäneen alkuvuoden aikana eniten liittymäkohtaista mobiilidataa koko Euroopassa ja kolmanneksi eniten maailmassa. Tammi–kesäkuussa DNA:n asiakkaat käyttivät keskimäärin 58,9 gigatavua mobiilidataa kuukaudessa. Luku on valtava, ja jopa kymmenkertaistunut kymmenen vuoden kuluessa. Valtava datamäärä kertoo samalla DNA:n mobiiliverkon erinomaisesta kyvykkyydestä. 5G-verkkomme kuuluvuus on yltänyt jo koko kuluvan vuoden ajan liki kaikkien suomalaisten koteihin.
DNA:n taloudellisesta menestyksestä huolimatta maailman talous- ja turvallisuuspoliittinen ennakoimattomuus heijastuu edelleen Suomeen. Nopeasti muuttuva maailmanpoliittinen tilanne muistuttaa meitä alinomaa varautumisen ja jatkuvuussuunnittelun tärkeydestä. Tästä syystä olemme jatkaneet varautumista poikkeuksellisiin tilanteisiin niin palveluidemme, verkkojemme kuin henkilöstömme osaamisen kehittämisen osalta.
Jussi Tolvanen
toimitusjohtaja
Kuluttaja- ja yritysliiketoimintojen katsaus
Kuluttajaliiketoiminnassa DNA oli syyskuun lopussa Suomen toiseksi suurin mobiililiittymäoperaattori ja markkinajohtaja kiinteässä laajakaistassa. Menestyksen taustalla on erinomainen asiakaskokemus. Keväällä lanseeratut DNA Huoleton -liittymät ovat olleet asiakkaiden keskuudessa hyvin pidettyjä. Näihin uudenlaisiin puhelin- ja nettiliittymiin sisältyy maksuton turvallisen nettiselauksen lisäpalvelu. Lisäksi Mobiilivarmenteen käyttö on kasvanut tänä vuonna liki 20 prosenttia. DNA suosittelee sen käyttöä kaikkeen tunnistautumiseen pankkipalveluita lukuun ottamatta.
Heinäkuussa DNA ilmoitti merkittävästä kuituinvestoinnista: valokuitu tuodaan kaikkiin nykyisiin asiakastaloyhtiöihin vuoteen 2028 mennessä. Investoinnin arvioidaan nousevan kolmen vuoden aikana yli 120 miljoonaan euroon. Päätös heijastaa DNA:n pitkäjänteistä ja johdonmukaista investointilinjaa kuituverkkoihin.
Syyskuussa DNA toi suosittuun viihdeboksi kaiuttimilla -tuotteeseensa myös takakaiuttimet. Äänenlaadun merkitys kotiviihteessä on kasvanut, ja uutuustuote vastaa kuluttajien toiveeseen parantaa äänentoistoa helposti ja ilman monimutkaista asennusta.
Yritysliiketoiminnassa jatkettiin vahvaa kehitystä kolmannella neljänneksellä. Tämä näkyi asiakastyytyväisyydessä, palveluiden laajennuksissa ja uusissa asiakkuuksissa. Esimerkiksi maailman johtaviin metsäkonevalmistajiin kuuluva Ponsse valitsi DNA:n kumppanikseen. Yhteistyö sisältää Ponssen konserninlaajuiset verkko- ja tietoturvapalvelut sekä näihin kuuluvat asiantuntijapalvelut.
DNA on myös vastannut yritysten tiedontarpeisiin jakamalla asiantuntemustaan tietoturvasta ja tekoälystä käytännönläheisesti. Erilaisissa artikkeleissa on huomioitu loppukäyttäjät, verkot, infrastruktuuri ja pilviratkaisut. Kyberrosvot-podcastimme, yksi suosituimmista yrityspodcasteista markkinassa, on ollut erinomainen menestys ja tavoittanut tähän mennessä jo yli 100 000 kuuntelijaa. Kuuntelijamäärän odotetaan kasvavan edelleen kolmannella neljänneksellä alkaneen uuden kauden myötä.
Asiakaspalvelun automaatiota kehitetään aktiivisesti. Kesäkuussa lanseerattu RealtimeVoice, eli reaaliaikainen, tekoälypohjainen keskustelubotti, on saanut hyvän vastaanoton. Genesys-asiakaspalvelutarjooman reaaliaikainen tekoälypohjainen keskustelubotti yhdistää asiakaspalvelun ja keskustelevan tekoälyn sekä reaaliaikaisen käännöksen – ensimmäisenä Suomessa. Pienille ja keskisuurille yrityksille lanseerasimme DNA Business Apurin, tekoälypohjaisen asiakaspalveluratkaisun, joka on helposti käyttöönotettava työkalu asiakaspalvelun automatisointiin. Se on luotettava ja tietoturvallinen tekoälybotti, joka vastaa asiakaspalvelun ja myynnin kyselyihin verkkosivuilla tai sähköpostissa.
Keskeiset tunnusluvut
|
Miljoonaa euroa
|
7–9/2025
|
7–9/2024
|
Muutos, %
|
1–9/2025
|
1–9/2024
|
Muutos, %
|
1–12/2024
|
Matkaviestinpalvelut, liikevaihto (5)
|
168
|
165
|
2 %
|
506
|
485
|
4 %
|
650
|
Tukku- ja muu matkaviestinliikevaihto
|
10
|
9
|
9 %
|
30
|
27
|
8 %
|
37
|
Laitteet, liikevaihto (5)
|
44
|
47
|
-6 %
|
128
|
132
|
-3 %
|
194
|
Matkaviestinliiketoiminta, liikevaihto yhteensä
|
221
|
220
|
0 %
|
663
|
644
|
3 %
|
881
|
|
Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä
|
55
|
54
|
1 %
|
165
|
164
|
1 %
|
218
|
|
Palveluliikevaihto (5)
|
218
|
213
|
2 %
|
656
|
633
|
4 %
|
848
|
Liikevaihto yhteensä (5)
|
276
|
274
|
1 %
|
828
|
807
|
3 %
|
1 100
|
|
Käyttökate ennen muita tuottoja ja kuluja
|
115
|
109
|
5 %
|
340
|
315
|
8 %
|
417
|
Käyttökate
|
115
|
109
|
5 %
|
339
|
313
|
8 %
|
413
|
Poistot
|
-66
|
-64
|
3 %
|
-197
|
-191
|
4 %
|
-256
|
Liikevoitto
|
49
|
46
|
7 %
|
142
|
122
|
16 %
|
157
|
|
Investoinnit
|
30
|
41
|
-27 %
|
80
|
127
|
-37 %
|
172
|
Operatiiviset investoinnit (1)
|
26
|
27
|
-3 %
|
67
|
90
|
-26 %
|
133
|
|
Matkaviestinpalvelut:
|
Matkaviestinverkon (3) liittymämäärät (1 000 liittymää)
|
2 840
|
2 814
|
0 %
|
2 840
|
2 814
|
0 %
|
2 803
|
ARPU (2)(5) – matkaviestinliittymät, euroa
|
19,2
|
19,3
|
0 %
|
19,6
|
19,1
|
2 %
|
19,4
|
Kiinteät yhteydet:
|
Liittymämäärät, vähittäismyynti (1 000 liittymää)
|
- Kiinteä laajakaista
|
703
|
695
|
1 %
|
703
|
695
|
1 %
|
697
|
- TV (4)
|
176
|
213
|
-17 %
|
176
|
213
|
-17 %
|
211
|
ARPU (2) – kiinteä laajakaista, euroa
|
17,1
|
16,4
|
4 %
|
17,2
|
16,5
|
4 %
|
16,5
|
ARPU (2) – TV, euroa
|
12,1
|
10,9
|
11 %
|
11,7
|
10,6
|
11 %
|
11,3
- Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja
- ARPU = Liittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä.
- Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.
- TV = kaapelimaksu-TV ja DNA TV. Liittymien määrä on laskenut erityisesti raportointitavassa tehdyn muutoksen vuoksi.
- Palvelu- ja kokonaisliikevaihtoon sekä tämän myötä myös matkaviestinverkon keskimääräiseen liittymäkohtaiseen liikevaihtoon vaikuttaa laskevasti kolmannella neljänneksellä tehty kertaluontoinen, aiempiin kvartaaleihin liittyvä oikaisu.
Lisätietoja:
Jussi Tolvanen, toimitusjohtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jussi.tolvanen@dna.fi
Timo Kipinoinen, talous- ja rahoitusjohtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 8131, timo.kipinoinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Kuvat
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tehtävämme yhteiskunnassa on yhdistää tärkeimmät. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli 1 100 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
Muut kielet
