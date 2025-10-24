Uusi vahvasti paikallinen Radio Suomi lähelläsi -ohjelma aloittaa 10.11. Yle Radio Suomessa – uudessa iltapäivässä 70 % puhesisällöstä on maakunnallista
Yle Radio Suomi uudistui 1.9. alkaen. Marraskuun puolivälissä kanavan ohjelmatarjonta täydentyy uudella iltapäiväohjelmalla, kun Radio Suomi lähelläsi aloittaa.
Uusi ohjelma tuo iltapäiviin jokaiseen maakuntaan omanlaisekseen rakentuvan, kuulijoita lähellä olevan lähetyksen. Ohjelmassa on useita maakunnallisia osuuksia ja se kertoo ajankohtaisista puheenaiheista, tapahtumista ja ihmisistä juuri omalta kotiseudulta. Lähetyksen juontaja on Anna Sirén. Uuden iltapäivälähetyksen puheosuuksista noin 70 prosenttia on läsnäoloa omassa maakunnassa.
“Olen koko Yle-urani työskennellyt nimenomaan aluetoimituksessa, ja ajattelen paikallisuutta Radio Suomen kulmakivenä. Nyt alkavissa uudenlaisissa lähetyksissä ollaan yhtä aikaa sekä historiallisen jatkumon että täysin uuden äärellä, ja sellaisen lähetyksen kipparin paikasta olen tosi iloinen”, kuvailee ohjelman juontaja Anna Sirén.
Marraskuun 10. päivänä starttaava ohjelma tekee kaikki Suomen 18 maakuntaa kuuluviksi.
“Ohjelmassa kuullaan studiosta loistavaa juontajaamme Annaa, ja kentällä uutistoimittajamme ovat läsnä paikallisten päivän puheenaiheiden, ihmisten ja uutisten äärellä. Käytännössä tämä tarkoittaa 18 erillistä, yhtäaikaista lähetysikkunaa eli jokaisessa maakunnassa kuullaan juuri sen alueen asioista. Radio Suomi lähelläsi -ohjelma kuulostaa siis omanlaiselta eri puolilla Suomea - nimensä mukaisesti lähellä olevalta”, kuvaa paikallisuutisten toimituspäällikkö Aki Karjalainen.
Radio Suomi lähelläsi Yle Radio Suomessa arkisin klo 13–16 maanantaista 10.11. alkaen.
Aki Karjalainen, paikallisuutisten toimituspäällikkö, Yle, aki.karjalainen@yle.fi
Sanna Ignatius, viestinnän asiantuntija, Yle, sanna.ignatius@yle.fi
